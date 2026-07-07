Το ΝΑΤΟ θα αποκαλύψει οπλικές συμφωνίες ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων

Το ΝΑΤΟ αναμένεται να αποκαλύψει μεγάλες συμφωνίες όπλων στην Άγκυρα πριν από τη σύνοδο κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ.Οι αξιωματούχοι φοβούνται ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να αναβιώσει τις απειλές για αποχώρηση από το ΝΑΤΟ ή για αγνόηση των αμοιβαίων αμυντικών δεσμεύσεων.Η Συμμαχία σχεδιάζει μεταξύ άλλων να αντικαταστήσει τον γερασμένο στόλο AWACS με το GlobalEye της σουηδικής Saab

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Το ΝΑΤΟ θα αποκαλύψει οπλικές συμφωνίες ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων

O πρόεδρος Τραμπ με τον γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το ΝΑΤΟ θα αποκαλύψει συμφωνίες όπλων αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Άγκυρα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ.
  • Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες κατά περίπου 20% το 2025, φτάνοντας τα 570 δισεκατομμύρια δολάρια.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε την κριτική του προς τα μέλη του ΝΑΤΟ για ανεπαρκή συνεισφορά και απειλεί με αποχώρηση ή αγνόηση των αμυντικών δεσμεύσεων.
  • Το ΝΑΤΟ σχεδιάζει να αντικαταστήσει τον γερασμένο στόλο αεροσκαφών AWACS με το σουηδικό GlobalEye της Saab.
  • Οι λεπτομέρειες των συμφωνιών κρατούνται μυστικές, αλλά η Ολλανδία ανακοίνωσε συμφωνίες άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για αεράμυνα και πολεμικά πλοία.
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Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ αναμένεται να αποκαλύψουν σήμερα (7/7) συμφωνίες όπλων αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Άγκυρα, για να δείξουν ότι λαμβάνουν υπόψη τις εκκλήσεις των ΗΠΑ να δαπανήσουν περισσότερα για την υπεράσπιση της Ευρώπης, πριν συναντηθούν με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε μια Σύνοδο Κορυφής.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα ανακοινώσουν τις συμφωνίες σε ένα φόρουμ για την αμυντική βιομηχανία του ΝΑΤΟ προτού ο Τραμπ πετάξει για να συναντήσει τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν και τους υπόλοιπους ηγέτες της στρατιωτικής συμμαχίας στη Σύνοδο Κορυφής, η οποία ξεκινά με δείπνο σήμερα το βράδυ.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε χθες ότι οι Ευρωπαίοι έχουν κάνει «εκπληκτικές» αυξήσεις στις αμυντικές δαπάνες, εν μέρει λόγω των φόβων για τη Ρωσία, οι οποίοι έχουν ενταθεί μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, αλλά και επειδή ο Τραμπ ήταν «εξαιρετικά δυναμικός» ενθαρρύνοντάς τους να το πράξουν.

Ο Τραμπ κατηγορεί εδώ και καιρό τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι βασίζονται υπερβολικά στις ΗΠΑ για να τις υπερασπιστούν μέσω του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου, ο οποίος προστατεύει την ήπειρο από τα πρώτα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου. «Δημιουργούμε τώρα μια συμμαχία που είναι βιώσιμη, όπου οι ΗΠΑ γνωρίζουν ότι είναι μια δίκαιη συμφωνία», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα την παραμονή της συνόδου κορυφής.

Ο Ρούτε δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς δαπάνησαν 90 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα για την άμυνα σε πραγματικούς όρους το 2025 από ό,τι το 2024, φτάνοντας συνολικά τα 570 δισεκατομμύρια δολάρια - αύξηση περίπου 20% σε ένα μόνο έτος.

Ο πόλεμος στο Ιράν ώθησε τον Τραμπ να αναζωπυρώσει την κριτική του για το ΝΑΤΟ
Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ανανεώσει την αυστηρή κριτική του προς τα άλλα μέλη του ΝΑΤΟ τους τελευταίους μήνες, κατηγορώντας τα ότι δεν έκαναν αρκετά για να βοηθήσουν τις ΗΠΑ στον πόλεμό τους με το Ιράν και υπονοώντας ότι θα μπορούσε να αποχωρήσει από τη συμμαχία ή να αγνοήσει το σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιμένουν ότι τήρησαν σε μεγάλο βαθμό τις δεσμεύσεις τους να επιτρέψουν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τον εναέριο χώρο και τις βάσεις τους στις χώρες τους, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν ερωτηθεί για έναν πόλεμο που αναστάτωσε τις οικονομίες τους και ήταν βαθιά αντιδημοφιλής στην Ευρώπη.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης ανακοινώσει ότι αποσύρουν στρατεύματα από την Ευρώπη, έχουν μειώσει τις δυνάμεις που αναθέτουν στα αμυντικά σχέδια του ΝΑΤΟ -συμπεριλαμβανομένου ενός αεροπλανοφόρου, αεροσκαφών ανεφοδιασμού, μαχητικών αεροσκαφών και drones- και έχουν ξεκινήσει μια εξάμηνη αναθεώρηση της στρατιωτικής τους παρουσίας στη γηραιά ήπειρο.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι είναι προετοιμασμένοι για μια επανάληψη των επικρίσεων Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής, αλλά ελπίζουν ότι ο Ερντογάν και ο Ρούτε θα χρησιμοποιήσουν τις στενές τους σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο για να διατηρήσουν την Σύνοδο Κορυφής σε ισορροπία. Ωστόσο, λένε ότι δεν μπορούν να είναι σίγουροι για ένα θετικό αποτέλεσμα, δεδομένων των παρατεταμένων εντάσεων για τη Γροιλανδία και το Ιράν, και της ασταθούς σχέσης του Τραμπ με ορισμένους ηγέτες, η οποία πρόσφατα φάνηκε σε μια διαμάχη με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Οι λεπτομέρειες των συμφωνιών όπλων που θα ανακοινωθούν την Τρίτη έχουν κρατηθεί μυστικές σε μια προσπάθεια του ΝΑΤΟ να διατηρήσει το ενδιαφέρον ενόψει της Συνόδου Κορυφής. Ωστόσο, η Ολλανδή υπουργός Άμυνας Ντίλαν Γεσιλγκόζ δήλωσε στο Reuters τη Δευτέρα ότι η χώρα της θα ανακοινώσει συμφωνίες και σχέδια αξίας άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων συνεργασιών με το Βέλγιο για την αεράμυνα και τη Βρετανία για τα πολεμικά πλοία.

Το ΝΑΤΟ σχεδιάζει επίσης να ανακοινώσει ότι θα αντικαταστήσει τον γερασμένο στόλο αεροσκαφών επιτήρησης AWACS αμερικανικής κατασκευής με μια σουηδική εναλλακτική λύση, το GlobalEye της Saab, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που μίλησαν στο Reuters την περασμένη εβδομάδα.

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