Το λουλούδι που αποδεικνύεται διατροφικός θησαυρός: Κρύβει πρωτεΐνη όσο η κινόα
Η καλέντουλα αποδεικνύεται απρόσμενα πλούσια σε πρωτεΐνη, με διατροφική αξία συγκρίσιμη με την κινόα, ανοίγοντας νέους δρόμους για τη διατροφή, σύμφωνα με το ACS Food Science & Technology
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Ένα λουλούδι που μπορεί να υπάρχει στον κήπο σας ή να έχετε δει σε κάποιο δημόσιο πάρκο αποδείχθηκε ότι περιέχει εντυπωσιακά υψηλή ποσότητα πρωτεΐνης. Η ανακάλυψη αυτή θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα καλλωπιστικά φυτά και τα βρώσιμα άνθη.
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