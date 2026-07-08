Τα αυτοκίνητα μεγαλώνουν στην Ευρώπη και αυξάνονται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και το περιβάλλον

Aνάλυση δείχνει ότι τα αυτοκίνητα στην Ευρώπη γίνονται κάθε χρόνο μακρύτερα, ψηλότερα και πλατύτερα από το 2000 έως σήμερα

Μίλτος Τσεκούρας

Τα αυτοκίνητα μεγαλώνουν στην Ευρώπη και αυξάνονται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και το περιβάλλον
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τα νέα αυτοκίνητα στην Ευρώπη μεγαλώνουν σταθερά σε μήκος, πλάτος και ύψος από το 2000, αυξάνοντας τους κινδύνους για την οδική ασφάλεια και την περιβαλλοντική επιβάρυνση.
  • Η συνεχής αύξηση του μεγέθους των οχημάτων οδηγεί σε απώλεια έως 14% των θέσεων στάθμευσης στις πόλεις έως το 2040, με μεγάλες πόλεις όπως το Λονδίνο και το Βερολίνο να χάνουν περίπου 100.000 θέσεις η κάθε μία.
  • Η αύξηση του μεγέθους των αυτοκινήτων εκτιμάται ότι θα προκαλέσει επιπλέον 400 θανάτους ευάλωτων χρηστών του δρόμου ετησίως έως το 2040, εκ των οποίων 79 παιδιά, και θα αυξήσει την ενεργειακή κατανάλωση σε σημαντικό βαθμό.
  • Ερευνητές προτείνουν την επιβολή ανώτατων ορίων στο ύψος και το πλάτος των αυτοκινήτων, την προσαρμογή της φορολογίας και την αυστηροποίηση των προδιαγραφών ασφαλείας για τη μείωση των κινδύνων και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
  • Η αύξηση του μεγέθους επηρεάζει αρνητικά και την αστική διαχείριση, καθώς τα μεγαλύτερα οχήματα καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο στάθμευσης και επιβαρύνουν τη φθορά των δρόμων.
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Τα νέα αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ευρώπη συνεχίζουν να μεγαλώνουν σε διαστάσεις, με τα στοιχεία να δείχνουν σταθερή αύξηση στο μήκος, το ύψος και το πλάτος τους από το 2000.

Η τάση αυτή εντείνει τους κινδύνους για την οδική ασφάλεια, επιβαρύνει το περιβάλλον και απειλεί να περιορίσει ακόμη περισσότερο τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης στις μεγάλες πόλεις.

Σύμφωνα με ανάλυση για τα νέα οχήματα που πωλήθηκαν στην Ευρώπη, τα αυτοκίνητα έχουν γίνει κατά μέσο όρο 1,2 εκατοστά μακρύτερα, 0,5 εκατοστά ψηλότερα και 0,5 εκατοστά πλατύτερα κάθε χρόνο από το 2000. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις περιγράφουν το φαινόμενο αυτό ως «αμείωτη αύξηση του μεγέθους των αυτοκινήτων».

Η αύξηση αυτή, η οποία ενισχύει τον κίνδυνο θανάτου για τους επιβάτες σε περίπτωση σύγκρουσης και αυξάνει τις εκπομπές που επιβαρύνουν την υγεία και το κλίμα, εξελίσσεται με σχεδόν σταθερό ρυθμό εδώ και δυόμισι δεκαετίες, παρά το γεγονός ότι τα νοικοκυριά έχουν μικρύνει, σύμφωνα με την οργάνωση Transport & Environment.

Η συνεχής διόγκωση των αυτοκινήτων προβληματίζει και τους οδηγούς, καθώς οι πόλεις αναμένεται να χάσουν το 8,5% έως 14% των θέσεων στάθμευσης στον δρόμο έως το 2040, εφόσον η σημερινή τάση συνεχιστεί, σύμφωνα με την ανάλυση. Μόνο το Λονδίνο και το Βερολίνο προβλέπεται να χάσουν από περίπου 100.000 θέσεις στάθμευσης το καθένα.

Τα ευρήματα αυτά έρχονται τη στιγμή που έρευνα, που δημοσίευσε ο Guardian, δείχνει ότι οι πιθανοί αγοραστές SUV δεν αποθαρρύνονται από τις προειδοποιήσεις πως τα οχήματα αυτά είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν τροχαία

Ο Λυσιέν Ματιέ, αναλυτής της T&E, δήλωσε ότι η «δραματική αυτή τάση» έχει σοβαρές συνέπειες για τη δημόσια ασφάλεια και για τον αστικό χώρο.

«Αυτή η αμείωτη αύξηση του μεγέθους των αυτοκινήτων θέτει ένα κρίσιμο ερώτημα: πού θα σταματήσει;» είπε ο Ματιέ. «Η γραμμική τάση είναι απολύτως σαφής.»

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Τα τροχαία αναμένεται να οδηγήσουν σε πολύ περισσότερους θανάτους

Οι συντάκτες της μελέτης μοντελοποίησαν δύο σενάρια, ένα στο οποίο τα αυτοκίνητα συνεχίζουν να μεγαλώνουν με τον τρέχοντα ρυθμό έως το 2040 και ένα δεύτερο «ορθολογικής διαμόρφωσης» του στόλου, με επιστροφή του μέσου μεγέθους στα επίπεδα του 2015.

Με βάση τις τρέχουσες τάσεις, τα τροχαία αναμένεται να οδηγήσουν σε πολύ περισσότερους θανάτους ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, δηλαδή μη οδηγών, σε σύγκριση με το σενάριο της σωστής διαμόρφωσης του στόλου. Η διαφορά εκτιμάται ότι θα φτάσει τους 400 επιπλέον θανάτους ετησίως έως το 2040, εκ των οποίων οι 79 θα αφορούν παιδιά. Οι πρόσθετοι ενεργειακοί πόροι που θα απαιτηθούν για την κίνηση των μεγαλύτερων αυτοκινήτων θα αντιστοιχούν σε επιπλέον 100 εκατομμύρια βαρέλια εισαγωγών πετρελαίου και 22,5 τεραβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα ευρήματα δεν περιλαμβάνουν τους επιπλέον θανάτους από την ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από την καύση περισσότερων ορυκτών καυσίμων ούτε όσους συνδέονται με πιο ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω της επιπλέον κλιματικής επιβάρυνσης.

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Τα ανησυχητικά σημεία της μελέτης

Ο Μπράιαν Κόλφιλντ, ερευνητής μεταφορών στο Trinity College του Δουβλίνου, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι η έκθεση αναδεικνύει «αρκετά ανησυχητικά σημεία», αν συνεχιστεί η σημερινή αύξηση του μεγέθους των οχημάτων.

«Από κλιματική σκοπιά, τα μεγαλύτερα οχήματα απαιτούν περισσότερη ενέργεια, είτε κινούνται με ορυκτά καύσιμα είτε με ηλεκτρική ενέργεια», είπε. «Η έρευνα δείχνει ότι αυτή η πρόσθετη ζήτηση θα μπορούσε να ισοδυναμεί με την παραγωγή 1.500 επιπλέον υπεράκτιων ανεμογεννητριών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα ενεργειακά δίκτυα βρίσκονται ήδη υπό πίεση λόγω της ηλεκτροκίνησης της θέρμανσης, των μεταφορών και των κέντρων δεδομένων. Η προβλεπόμενη αύξηση της ζήτησης από τα μεγαλύτερα οχήματα θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο αυτή την κατάσταση».

Οι προβλέψεις βασίστηκαν σε έρευνα από το Βέλγιο, σύμφωνα με την οποία αύξηση του ύψους του καπό κατά 10 εκατοστά συνεπάγεται 27% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου για τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου. Για τα παιδιά, οι συντάκτες στηρίχθηκαν σε έρευνα από τις ΗΠΑ, η οποία έδειξε ότι αντίστοιχη αύξηση του μεγέθους οδηγεί σε 81% μεγαλύτερη πιθανότητα θανάτου.

Ανώτατα όρια στο ύψος του καπό και στο πλάτος των αυτοκινήτων

Οι συντάκτες πρότειναν να τεθούν ανώτατα όρια στο ύψος του καπό και στο πλάτος των αυτοκινήτων, να προσαρμοστεί η φορολογία ώστε να αποθαρρύνεται η αγορά μεγαλύτερων οχημάτων και να αυστηροποιηθούν οι προδιαγραφές ασφαλείας, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ορατότητα των μικρών παιδιών από τη θέση του οδηγού.

Η Χάνα Μπουντνιτς, ερευνήτρια στη μονάδα μεταφορικών μελετών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, η οποία δεν συμμετείχε στην έκθεση, δήλωσε: «Τα μεγαλύτερα οχήματα είναι πιο επικίνδυνα για τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και καταναλώνουν περισσότερους πόρους, τόσο κατά την κατασκευή τους όσο και κατά τη λειτουργία τους».

Πρόσθεσε ότι οι προβλέψεις είναι «πιθανότατα συντηρητικές», καθώς δεν λαμβάνουν υπόψη το βάρος των οχημάτων, το οποίο αυξάνει την κατανάλωση πόρων και επιταχύνει τη φθορά των δρόμων.

Επίσης σημείωσε: «Σε πολλά μέρη, οι θέσεις στάθμευσης είναι σημαδεμένες και δεν επαναχαράσσονται σταδιακά με τον τρόπο που υποθέτει το σενάριο, πράγμα που σημαίνει ότι τα μεγαλύτερα οχήματα μπορεί να καταλήξουν να καταλαμβάνουν δύο θέσεις εκ των πραγμάτων ή να ξεχειλίζουν σε χώρο που προορίζεται για άλλους χρήστες του οδικού δικτύου».

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