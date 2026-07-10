Κίνα: Εκατοντάδες φίδια απέδρασαν από φάρμα και βγήκαν στους δρόμους κατά τη διάρκεια των πλημμυρών

Τουλάχιστον 900 φίδια έχουν εξαπλωθεί στην πόλη, τα οποία είναι νερόφιδα, βασιλικά αρουραιοφίδια και κόμπρες

Ελένη Ευστρατίου

Κίνα: Εκατοντάδες φίδια απέδρασαν από φάρμα και βγήκαν στους δρόμους κατά τη διάρκεια των πλημμυρών
X/Xizang
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τουλάχιστον 900 φίδια, συμπεριλαμβανομένων δηλητηριωδών κομπρών, δραπέτευσαν από πλημμυρισμένη φάρμα φιδιών στο Χενγκζού της νότιας Κίνας λόγω σφοδρών βροχοπτώσεων και τυφώνα Μαϊσάκ.
  • Έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά δαγκωμάτων φιδιών, με έναν θάνατο να επιβεβαιώνεται από δάγκωμα φίδιου στην περιοχή.
  • Οι πλημμύρες στην περιοχή έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 38 νεκρούς, εκτεταμένες καταστροφές και εκκενώσεις χιλιάδων κατοίκων.
  • Οι τοπικές αρχές έχουν αυξήσει τις προμήθειες αντιδότων, άνοιξαν μονάδα ταχείας θεραπείας και εξέδωσαν οδηγίες πρόληψης για την αποφυγή δαγκωμάτων.
  • Οι πλημμύρες και οι φυσικές καταστροφές συνεχίζουν να επηρεάζουν την Κίνα, με τις αρχές να οργανώνουν εκτεταμένες επιχειρήσεις διάσωσης και βοήθειας.
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Εκατοντάδες φίδια δραπέτευσαν από φάρμα αναπαραγωγής σε περιοχή της νότιας Κίνας όπου πλήττεται από σφοδρές βροχοπτώσεις, οι οποίες έχουν προκαλέσει επικίνδυνες πλημμύρες.

Βίντεο που έχουν κάνει τον γύρο των social media δείχνουν κοπάδια φιδιών να παρασέρνονται από τα ορμητικά λασπόνερα και να κολυμπούν ανάμεσα στους δρόμους της πόλεις που έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μια φάρμα φιδιών στο Χενγκζού, στην αυτόνομη περιφέρεια Γκουανγκσί Τζουάνγκ, επλήγη από πλημμύρες μετά από ημέρες έντονων βροχοπτώσεων που προκλήθηκαν από τον τυφώνα Μαϊσάκ, με αποτέλεσμα να εκδοθούν προειδοποιήσεις στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 900 φίδια έχουν εξαπλωθεί στην πόλη, τα οποία είναι νερόφιδα, βασιλικά αρουραιοφίδια και κόμπρες. Ορισμένα από αυτά είναι δηλητηριώδεις και επικίνδυνα για τον άνθρωπο.

Τουλάχιστον ένας θάνατος από φίδι

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί πολλά περιστατικά ανθρώπων που δαγκώθηκαν από φίδια από τότε που ξέσπασε ο τυφώνας, όπως ανέφερε ένας γιατρός της περιοχής στον Guardian.Μάλιστα, το Beijing News ανέφερε ότι έχει καταγραφεί ένας θάνατος από δάγκωμα φιδιού.

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω σοβαρών πλημμυρών στην Γκουανγκσί, όπου δύο δεξαμενές υπερχείλισαν τη Δευτέρα εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στα γύρω χωριά. Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 50.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Έξι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Νεκροί και αγνοούμενοι στις πλημμύρες

Ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές καταιγίδες σε περιοχές της Κίνας αυξήθηκε σε 38, αφότου το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ανέφερε την Τετάρτη ότι μια κατολίσθηση στην κεντρική επαρχία Γκανσού είχε σκοτώσει 21 ανθρώπους. Καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι σκότωσαν τουλάχιστον 11 άτομα στην κεντρική επαρχία Χουμπέι, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ζήτησε «ολοκληρωμένες» προσπάθειες διάσωσης, καθώς οι πλημμύρες και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα συνέχιζαν να πλήττουν την περιοχή. Το γραφείο διαχείρισης εκτάκτων αναγκών του Χενγκζού δήλωσε ότι έχει λάβει γνώση για τις πλημμύρες και τις αποδράσεις των φιδιών από τις φάρμες εκτροφής.

Το Κέντρο Σύγκλισης Μέσων Ενημέρωσης της Χενγκζού εξέδωσε την Τετάρτη κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση δαγκωμάτων φιδιών, προειδοποιώντας ότι δηλητηριώδη φίδια, όπως κόμπρες, κρέιτ και πράσινες οχιές, έχουν δραπετεύσει από την άνοδο της στάθμης των νερών.

Το κέντρο ανέφερε επίσης ότι οι τοπικές αρχές αύξησαν τις προμήθειες σε αντίδοτα και άνοιξαν μία μονάδα ταχείας θεραπείας για ασθενείς με δάγκωμα φιδιού στο Λαϊκό Νοσοκομείο Hengzhou

Οι οδηγίες ανέφεραν ότι τα φίδια θα μπορούσαν να αναζητήσουν καταφύγιο σε σπίτια, κλιμακοστάσια, γωνίες κτιρίων και κατά μήκος των όχθων των ποταμών, και προέτρεψαν τους ανθρώπους να είναι προσεκτικοί και να αποφεύγουν να αγγίζουν οι ίδιοι τα φίδια. Παράλληλα, απεστάλησαν διασώστες, αναπτύχθηκαν ειδικοί ιατροί για να βοηθήσουν με την περίθαλψη και δημιουργήθηκαν πρόσθετοι ιατρικοί σταθμοί στις περιοχές, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Κίνα βιώνει συχνά φυσικές καταστροφές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες να πλήττουν ορισμένες περιοχές, ενώ άλλες σημειώνουν ακραία ζέστη.

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