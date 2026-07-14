Τραγωδία στην Ισπανία: Νεκρά στο ποτάμι βρέθηκαν τα αγνοούμενα δίδυμα 11χρονα αγόρια

Snapshot Δύο 11χρονα δίδυμα αγόρια βρέθηκαν νεκρά στον ποταμό Τερ στην πόλη Manlleu της Ισπανίας μετά από αναζήτηση που ξεκίνησε όταν εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια παιχνιδιού ποδοσφαίρου.

Τα πτώματα των παιδιών εντοπίστηκαν σε διαφορετικές ώρες μέσα στην ίδια ημέρα και αναμένονται οι νεκροψίες για να επιβεβαιωθεί η αιτία θανάτου, πιθανόν πνιγμός.

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο τα αγόρια να βούτηξαν στο ποτάμι για να δροσιστούν, ενώ δεν ήξεραν να κολυμπούν καλά.

Τα δακτυλικά αποτυπώματα θα επιβεβαιώσουν την ταυτότητα των παιδιών, αν και βρέθηκαν ήδη τα ρούχα τους στην όχθη του ποταμού.

Τοπικές αρχές στο Manlleu κήρυξαν διήμερο πένθος και προσφέρουν υποστήριξη στην οικογένεια και την κοινότητα για την τραγική απώλεια. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση δύο δίδυμων αγοριών, 11 ετών, τα οποία είχαν βγει για να παίξουν ποδόσφαιρο χθες, στην πόλη Manlleu της Ισπανίας όπου ζούσαν και δεν γύρισαν στο σπίτι.

Άμεσα ο πατέρας τους ειδοποίησε τις αρχές, πυροδοτώντας μία ξέφρενη αναζήτηση για τον εντοπισμό τους.

Η καταλανική αστυνομία ανακάλυψε τα πτώματα των πανομοιότυπων διδύμων στον ποταμό Τερ. Το πρώτο πτώμα βρέθηκε στις 11:30 π.μ. και το δεύτερο στις 2 μ.μ.

Οι νεκροψίες αναμένεται να επιβεβαιώσουν αν τα παιδιά πέθαναν από πνιγμό.

Han sido encontrados sin vida dos hermanos gemelos de 11 años en el cauce del río Ter, en Manlleu (Barcelona), después de que sus padres denunciaran su desaparición este lunes por la noche.https://t.co/vKrFbUn5TH pic.twitter.com/ZJWcQayUgK — Crónica Global (@cronicaglobal) July 14, 2026

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το θανατηφόρο περιστατικό – και αυτή τη στιγμή εργάζεται πάνω σε μια θεωρία ότι τα αδέρφια βούτηξαν στο ποτάμι για να δροσιστούν μετά το παιχνίδι τους.

Τοπικές αναφορές δείχνουν ότι κανένα από τα αγόρια δεν ήξερε να κολυμπάει καλά.

Τα δακτυλικά αποτυπώματα στα παιδιά θα επιβεβαιώσουν την ταυτότητά τους – αλλά οι αστυνομικοί είχαν ήδη βρει τα ρούχα των διδύμων στην όχθη του ποταμού.

Αξιωματούχοι από το Manlleu – όπου ζούσαν οι νέοι – έχουν κηρύξει διήμερο πένθος.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το συμβούλιο ανέφερε: «Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια για την τραγική απώλεια δύο αγοριών στον ποταμό Ter.

«Θέλουμε να παρέχουμε υποστήριξη στην οικογένεια, τους φίλους και την πληγείσα κοινότητα για αυτήν την ανεπανόρθωτη απώλεια.

«Για το σκοπό αυτό, θέτουμε τους εαυτούς μας στη διάθεση της οικογένειας για ό,τι μπορεί να χρειαστεί».