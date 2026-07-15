Αμερικανός αστροναύτης και Ρώσοι κοσμοναύτες έφτασαν μαζί στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό
Η ρωσική υπηρεσία διαστήματος Roscosmos έκανε γνωστό ότι το διαστημόπλοιο Soyuz MS-29 προσδέθηκε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό περίπου τρεις ώρες μετά την απογείωσή του από το κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν
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- Το διαστημόπλοιο Soyuz MS-29 με δύο Ρώσους κοσμοναύτες και έναν Αμερικανό αστροναύτη προσδέθηκε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το βράδυ της Τρίτης, τρεις ώρες μετά την απογείωσή του από το Καζακστάν.
- Το πλήρωμα της 75ης αποστολής αποτελείται από τον Πιότρ Ντούμπροφ, την Άννα Κίκινα και τον Ανίλ Μένον.
- Ο επικεφαλής της NASA Τζάρεντ Άιζαξον παρέστη για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια σε εκτόξευση κοινής αμερικανορωσικής αποστολής στο Μπαϊκονούρ.
- Οι επικεφαλής της NASA και της Roscosmos συμφώνησαν να παρατείνουν τη συνεργασία για διαστημικές αποστολές έως το 2030, διασφαλίζοντας κοινά πληρώματα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μέχρι το τέλος της λειτουργίας του.
Δυο Ρώσοι κοσμοναύτες και ένας Αμερικανός αστροναύτης έφτασαν τον βράδυ της Τρίτης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με το διαστημόπλοιο Soyuz MS-29 της Ρωσίας.
Η ρωσική υπηρεσία διαστήματος Roscosmos έκανε γνωστό ότι το διαστημόπλοιο Soyuz MS-29 προσδέθηκε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό περίπου τρεις ώρες μετά την απογείωσή του από το κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν.
Το πλήρωμα της 75ης αποστολής του σταθμού αποτελείται από τον Ρώσο κοσμοναύτη Πιοτρ Ντούμπροφ, τη Ρωσίδα κοσμοναύτισσα Άννα Κίκινα και τον Αμερικανό αστροναύτη Ανίλ Μένον.
Ο επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας διαστήματος NASA Τζάρεντ Άιζαξον ταξίδεψε στο Μπαϊκονούρ για την εκτόξευση, την οποία παρακολούθησε μαζί με τον Ρώσο ομόλογό του Ντμίτρι Μπακάνοφ.
Αυτή ήταν η πρώτη φορά τα τελευταία οκτώ χρόνια που επικεφαλής της NASA παρέστη σε εκτόξευση κοινής αμερικανορωσικής διαστημικής αποστολής στο Μπαϊκονούρ.
Δείτε την στιγμή της εκτόξευσης του διαστημόπλοιου:
Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Άιζαξον και ο Μπακάνοφ συμφώνησαν να παρατείνουν τη συνεργασία των δυο κρατών ως προς τις διαστημικές αποστολές μέχρι το 2030, κατά τη διάρκεια συζήτησής τους. Ο Μπακάνοφ διαβεβαίωσε πως η διμερής συνεργασία θα συνεχιστεί με την αποστολή κοινών πληρωμάτων στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ως το τέλος της επιχειρησιακής ζωής του.
Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό συμμετέχουν, πέρα από τη NASA και τη Roscosmos, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, καθώς και αυτές του Καναδά και της Ιαπωνίας.