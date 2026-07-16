Η «Μάχη» της τεστοστερόνης στο Πεντάγωνο: Η νέα πολιτική Χέγκσεθ που διχάζει τις ένοπλες Δυνάμεις

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι το στρατιωτικό προσωπικό ηλικίας 30 ετών και άνω θα υποβάλλεται σε εξετάσεις για ανεπάρκεια τεστοστερόνης στο πλαίσιο των ετήσιων εξετάσεων υγείας.Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X, με τη λεζάντα «"high-t department"», ο Χέγκσεθ είπε ότι ενέκρινε το πρόγραμμα ελέγχου για τα στρατεύματα για να διασφαλίσει ότι «έχουν τα σωστά επίπεδα τεστοστερόνης για να λειτουργούν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση».

Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα ορμονικού ελέγχου

Η νέα πολιτική τίθεται σε ισχύ άμεσα και ορίζει ότι όλοι οι στρατιώτες ηλικίας 30 ετών και άνω θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εξετάσεις για τα επίπεδα τεστοστερόνης τους, στο πλαίσιο των ετήσιων ιατρικών εξετάσεων των ενόπλων δυνάμεων. Για τα στρατεύματα κάτω των 30 ετών, η συμμετοχή στον έλεγχο θα είναι εθελοντική.

Σε όσους διαγιγνώσκονται με χαμηλά επίπεδα της ορμόνης, το Υπουργείο Άμυνας θα προσφέρει τη δυνατότητα λήψης θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης, η οποία ωστόσο θα παραμείνει αυστηρά σε εθελοντική βάση. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε ότι το πρωτόκολλο αυτό θα επιτρέψει τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων και την παροχή στοχευμένης θεραπείας, ώστε να διατηρηθεί μια αποφασιστικά κυρίαρχη μαχητική δύναμη.

Ο Χέγκσεθ από την πλευρά του έσπευσε να διευκρινίσει ότι η πρωτοβουλία δεν αφορά την «τεχνητή βελτίωση» των επιδόσεων —κάτι που απαγορεύεται αυστηρά στον στρατό— αλλά την αποκατάσταση της υγείας των στρατιωτών για το παρόν και το μέλλον τους. «Οφείλουμε στους πολεμιστές μας την απολύτως καλύτερη ιατρική περίθαλψη στον κόσμο και αυτό το πρόγραμμα εκπληρώνει αυτή την υποχρέωση», δήλωσε ο Χέγκσεθ στο βίντεο.

«Η φροντίδα της μακροπρόθεσμης υγείας σας σημαίνει ότι διασφαλίζετε ότι παραμένετε δυνατοί, ανθεκτικοί και ικανοί - όχι μόνο για την επόμενη ανάπτυξή σας, αλλά για το υπόλοιπο της ζωής σας, ώστε να μπορείτε να ευδοκιμήσετε πολύ καιρό αφότου βγάλετε τη στολή», πρόσθεσε.

Η πολιτική αντιπαράθεση και το ζήτημα των δύο φύλων

Η ανακοίνωση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις, ιδιαίτερα λόγω του γεγονότος ότι ο Χέγκσεθ αναφέρθηκε γενικά σε «στρατεύματα», χωρίς να διευκρινίσει αν τα μέτρα αφορούν και τις γυναίκες, οι οποίες επίσης βιώνουν ορμονικές διακυμάνσεις με την πάροδο του χρόνου. Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει αν οι γυναίκες στρατιωτικοί θα έχουν πρόσβαση σε αντίστοιχες θεραπείες με βάση τα οιστρογόνα κατά την εμμηνόπαυση.

Η Δημοκρατική Γερουσιαστής Τάμι Ντάκγουορθ από το Ιλινόις, βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ και μέλος της επιτροπής ενόπλων δυνάμεων, κάλεσε τον υπουργό Άμυνας να καταστήσει διαθέσιμο τον ορμονολογικό έλεγχο τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες. Η Δημοκρατική βουλευτής και βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας, Κρίσι Χούλαχαν από την πλευρά της, επέκρινε έντονα την κίνηση, χαρακτηρίζοντάς την ως την «τελευταία εμμονή του Χέγκσεθ με τον ιδεολογικό πόλεμο» και αφήνοντας αιχμές ότι ο Υπουργός παίρνει οδηγίες από ακραίες κοινότητες του διαδικτύου. Παράλληλα, τόσο η Χούλαχαν όσο και η Γερουσιαστής Τάμι Ντάκγουορθ ζήτησαν ο έλεγχος να είναι διαθέσιμος και στα δύο φύλα, ώστε και οι γυναίκες να διαθέτουν τους ίδιους πόρους για την απόδοσή τους. Σημειώνεται ότι ο Χέγκεθ έχει εκφράσει στο παρελθόν αντιρρήσεις για την παρουσία γυναικών σε μάχιμους ρόλους.

Αυτή δεν είναι η πρώτη ριζική ιατρική αλλαγή του Υπουργού, καθώς πρόσφατα κατήργησε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των στρατιωτών για τη γρίπη επικαλούμενος την «ιατρική αυτονομία», απόφαση που ακολουθήθηκε από ένα ξέσπασμα γρίπης σε στρατόπεδο εκπαίδευσης της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το επιστημονικό υπόβαθρο και οι ενστάσεις

Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με την ευρύτερη ατζέντα της κυβέρνησης Τραμπ και του Υπουργού Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, οι οποίοι υποστηρίζουν την ευκολότερη πρόσβαση των ανδρών σε θεραπείες τεστοστερόνης, προτείνοντας μάλιστα τη χαλάρωση των ορίων συνταγογράφησης από τον FDA.

Από ιατρικής πλευράς, οι απόψεις διίστανται. Ο δρ. Μοχίτ Κέρα, καθηγητής ουρολογίας και πρώην επικεφαλής ομάδας εμπειρογνωμόνων του FDA, υποστήριξε την ιδέα του ελέγχου για άνδρες άνω των 30 ετών, τονίζοντας ότι η χαμηλή τεστοστερόνη στερεί από τους νέους άνδρες μυϊκή μάζα και ενέργεια, κάτι που αποτελεί μειονέκτημα στη μάχη. Πρόσφατες μελέτες έχουν επίσης μετριάσει τις ανησυχίες για καρδιαγγειακούς κινδύνους, οδηγώντας τον FDA στην αφαίρεση σχετικών αυστηρών προειδοποιήσεων από τα σκευάσματα.

Ωστόσο, η ιατρική κοινότητα παραμένει επιφυλακτική. Οι τρέχουσες διεθνείς οδηγίες συνιστούν την αποφυγή των γενικευμένων ελέγχων χωρίς την ύπαρξη σαφών συμπτωμάτων (όπως κόπωση, αλλαγές στη διάθεση ή στυτική δυσλειτουργία) και απαιτούν τουλάχιστον δύο ξεχωριστές πρωινές εξετάσεις αίματος για ασφαλή διάγνωση, καθώς η ορμόνη παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επιπλέον, οι ειδικοί προειδοποιούν για σημαντικές παρενέργειες, καθώς η χορήγηση τεστοστερόνης σε άνδρες αναπαραγωγικής ηλικίας μπορεί να προκαλέσει στειρότητα.

Η σχετική συζήτηση στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν είναι νέα. Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικές δυνάμεις και κυρίως οι Navy SEALs βρέθηκαν στο μικροσκόπιο για εκτεταμένη, μη εξουσιοδοτημένη χρήση τεστοστερόνης και άλλων αναβολικών ουσιών με σκοπό τη βελτίωση της σωματικής διάπλασης. Το θέμα ήρθε στο φως με τραγικό τρόπο το 2022, μετά τον θάνατο ενός νεοσύλλεκτου κατά τη διάρκεια σκληρής εκπαίδευσης, γεγονός που ανάγκασε το Ναυτικό να ξεκινήσει ειδικά προγράμματα ελέγχου για τον εντοπισμό τέτοιων ουσιών.