Καύσωνας: Τουλάχιστον 12.000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν στην Ευρώπη

Περίπου 10.000 νεκροί επιπλέον καταμετρήθηκαν από κρατικά ινστιτούτα επτά χωρών

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Καύσωνας: Τουλάχιστον 12.000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν στην Ευρώπη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τουλάχιστον 12.000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες λόγω του κύματος καύσωνα του Ιουνίου.
  • Τα κρατικά ινστιτούτα επτά χωρών κατέγραψαν περίπου 10.000 επιπλέον θανάτους από 22 έως 28 Ιουνίου, με επιπλέον 2.200 θανάτους στην Αγγλία και στην Ουαλία.
  • Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα EuroMOMO κατέγραψε 14.260 επιπλέον θανάτους την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, βασιζόμενη σε στοιχεία από 24 χώρες.
  • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι η ζέστη αντιμετωπίζεται λανθασμένα ως μετεωρολογικό φαινόμενο και υπογραμμίζει την ανάγκη πρόληψης των θανάτων.
  • Η θνησιμότητα λόγω καύσωνα εμφανίζει σημαντικές διαφορές μεταξύ χωρών, με τη Γερμανία και τη Γαλλία να καταγράφουν χιλιάδες επιπλέον θανάτους μέσα σε λίγες εβδομάδες.
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Τουλάχιστον 12.000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του πρωτόγνωρου κύματος ζέστης του Ιουνίου, σύμφωνα με μια συγκέντρωση στοιχείων από εθνικά αρχεία, που πραγματοποίησε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ένας προσωρινός απολογισμός.

Το διάστημα μεταξύ 22ας και 28ης Ιουνίου, στην κορύφωση του καύσωνα σε διάφορες χώρες, περίπου 10.000 νεκροί επιπλέον καταμετρήθηκαν από κρατικά ινστιτούτα επτά χωρών (Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ολλανδία, Ελβετία και Λουξεμβούργο).

Στην καταμέτρηση προστίθενται 2.200 θάνατοι που συνδέονται με τον καύσωνα στην Αγγλία και την Ουαλία, σύμφωνα με εκτιμήσεις που δημοσίευσε η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met Office για το διάστημα 18ης-28ης Ιουνίου.

Αυτός ο απολογισμός είναι προσωρινός. Τα προκαταρκτικά στοιχεία της ευρωπαϊκής πλατφόρμας παρακολούθησης της υπερβάλλουσας θνησιμότητας EuroMOMO (European Mortality Monitoring) δείχνουν επίσης σημαντική αύξηση κατά την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, με 14.260 επιπλέον θανάτους. Το στατιστικό αυτό μοντέλο βασίζεται στα επίσημα στοιχεία που αποστέλλουν 24 χώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν 400 εκατομμύρια κατοίκους.

«Το καλοκαίρι δεν τελείωσε»

«Το καλοκαίρι δεν τελείωσε», προειδοποίησε σήμερα ο περιφερειακός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, Χανς Χένρι Κλούγκε. «Διαθέτουμε τα εργαλεία για να αποτρέψουμε αυτούς τους θανάτους».

Αυτήν τη στιγμή, «πολλές κυβερνήσεις εξακολουθούν να θεωρούν τη ζέστη ως ένα μετεωρολογικό φαινόμενο παρά μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη», υπογράμμισε.

«Εξ όσων γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν άλλα αίτια για αυτήν την υπερβάλλουσα θνησιμότητα από τη ζέστη και αυτό είναι τραγικό» εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων o Λάσε Φέστεργκααρντ, επιδημιολόγος στο δανέζικο ερευνητικό κέντρο Statens Serum Institut και συντονιστής στο EuroMOMO.

Ο επιστήμονας επέστησε την προσοχή κατά την ερμηνεία των στοιχείων, που είναι προσωρινά. Σύμφωνα με τον οργανισμό, χρειάζονται τέσσερις εβδομάδες ώστε οι εκτιμήσεις να είναι επαρκώς εδραιωμένες.

Οι μέθοδοι καταμέτρησης του αριθμού των επιπλέον νεκρών, ή πιο συγκεκριμένα των ανθρώπων που πέθαναν εξαιτίας της ζέστης, διαφέρει μεταξύ των χωρών.

Για την Ισπανία, το σύστημα παρακολούθησης της θνησιμότητας του Εθνικού Κέντρου Επιδημιολογίας (MoMo) απέδωσε 610 θανάτους στη ζέστη το διάστημα μεταξύ 22ας και 28ης Ιουνίου, εκ των οποίων σχεδόν τα δύο τρίτα στους άνω των 85 ετών.

Χιλιάδες θάνατοι σε Γερμανία και Γαλλία

Η Γερμανία κατέγραψε 5.780 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια της 26ης εβδομάδας του έτους σε σύγκριση με τον μέσο όρο των προηγούμενων τεσσάρων ετών, σύμφωνα με υπολογισμούς που βασίζονται σε στοιχεία του Ομοσπονδιακού Γραφείου Στατιστικής (Destatis).

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Robert Koch (RKI), τη γερμανική υγειονομική υπηρεσία, περισσότεροι άνθρωποι έχουν ήδη πεθάνει από τη ζέστη αυτό το καλοκαίρι στη χώρα σε σύγκριση με τα έξι προηγούμενα έτη.

Στη Γαλλία, περισσότεροι από 2.000 επιπλέον θάνατοι έχουν ήδη καταγραφεί την 26η εβδομάδα σε σύγκριση με την προηγούμενη, σύμφωνα με το Santé publique France.

Στο Βέλγιο, το επιστημονικό ινστιτούτο Sciensano καταμέτρησε 753 επιπλέον θανάτους μονάχα την 27η και 28η Ιουνίου, εκ των 1.747 το διάστημα μεταξύ 18ης Ιουνίου και 1ης Ιουλίου, ένα εθνικό ρεκόρ κατά τη διάρκεια ενός κύματος καύσωνα τον 21ο αιώνα.

Μια ανάλυση των δεδομένων του Ολλανδικού Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος (RIVM) από το AFP καταγράφει σχεδόν 600 επιπλέον θανάτους στην Ολλανδία μεταξύ 22 και 28 Ιουνίου, καθώς και περίπου 220 στην Ελβετία κατά την ίδια περίοδο, με βάση τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας. Στο Λουξεμβούργο, το υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για 23 επιπλέον θανάτους.

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