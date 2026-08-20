Ακυρώνουν τις συναυλίες τους στο Άμπου Ντάμπι η Σακίρα και η Κριστίνα Αγκιλέρα

Snapshot Ακυρώθηκαν οι συναυλίες της Σακίρα και της Κριστίνα Αγκιλέρα στο Άμπου Ντάμπι λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας από ιρανικές επιθέσεις στην περιοχή.

Η συναυλία της Κριστίνα Αγκιλέρα που ήταν προγραμματισμένη για τις 25 Σεπτεμβρίου ακυρώθηκε χωρίς να οριστεί νέα ημερομηνία.

Το φεστιβάλ Offlimits με τη συμμετοχή της Σακίρα στις 21 Νοεμβρίου ακυρώθηκε και προβλέπεται επανεκκίνηση το 2027.

Περισσότερες από 3.000 επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες στα ΗΑΕ, κυρίως κατά αμερικανικών βάσεων.

Παρά τη μείωση του ρυθμού επιθέσεων, το Ιράν πρόσφατα εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους που έπεσαν στη θάλασσα, στοχεύοντας τη ναυσιπλοΐα. Snapshot powered by AI

Ακυρώθηκαν οι συναυλίες της Κριστίνα Αγκιλέρα και της Σακίρα στο Άμπου Ντάμπι, υπό τον φόβο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Καθώς τα αντίποινα του Ιράν στα αμερικανικά πλήγματα στοχεύουν συχνά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι διοργανωτές των δύο φεστιβάλ όπου αναμενόταν να εμφανιστούν η Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα και η Αμερικανίδα ερμηνεύτρια Κριστίνα Αγκιλέρα, ανακοίνωσαν την ακύρωση των συναυλιών.

Η συναυλία της Κριστίνα Αγκιλέρα είχε προγραμματιστεί για τις 25 Σεπτεμβρίου, με την διοργανώτρια εταιρεία Ticketmaster να ανακοινώνει την ακύρωσή της, χωρίς να ορίσει νέα ημερομηνία.

Επίσης, το φεστιβάλ Offlimits στο οποίο θα εμφανιζόταν η Σακίρα στις 21 Νοεμβρίου ακυρώθηκε την Τετάρτη, μέσω ενός δελτίου τύπου όπου ανέφεραν ότι θα επέστρεφαν τα χρήματα των εισιτηρίων στους θεατές. «Ελπίζουμε να οργανώσουμε εκ νέου το Offlimits το 2027», έγραψαν, χωρίς να διευκρινίζουν τον λόγο της ακύρωσης της φετινής διοργάνωσης.

Μάλιστα, οι δύο συναυλίες είχαν αρχικά προγραμματιστεί για προγενέστερη ημερομηνία, τον περασμένο Απρίλιο, όμως λόγω του πολέμου ακυρώθηκαν και πάλι.

Περισσότερες από 3.000 επιθέσεις

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Άμπου Ντάμπι περισσότερες από 3.000 επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες, από την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Η πρωτεύουσα των ΗΑΕ που αποτελούσε κέντρο πολιτικών, βιομηχανικών, πολιτιστικών και εμπορικών δραστηριοτήτων, βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση επιφυλακής προκειμένου να αντιμετωπίσει πιθανούς κινδύνους εναέριων επιθέσεων που στοχεύουν κυρίως τις αμερικανικές βάσεις στα εδάφη της.

Αν και ο ρυθμός των επιθέσεων έχει μειωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Τετάρτη πως το Ιράν εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους στοχοθετώντας τη «ναυσιπλοΐα», που τελικά έπεσαν στη θάλασσα.

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