ΗΠΑ: Συνελήφθη γυναίκα που απήγαγε δύο ανήλικα κορίτσια στην Ατλάντα

Η γυναίκα γνώρισε τη μητέρα τους στο Facebook

Ελένη Ευστρατίου

ΗΠΑ: Συνελήφθη γυναίκα που απήγαγε δύο ανήλικα κορίτσια στην Ατλάντα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Συνελήφθη στην Ατλάντα γυναίκα 42 ετών που απήγαγε δύο ανήλικα κορίτσια και τα κρατούσε σε τροχόσπιτο υπό καύσωνα.
  • Η γυναίκα γνώρισε τη μητέρα των παιδιών μέσω μιας ομάδας στο Facebook και της παρουσίασε τον εαυτό της ως νταντά.
  • Τα παιδιά βρέθηκαν σώα από αστυνομικό που άκουσε το κλάμα τους και επιστράφηκαν στη μητέρα τους.
  • Η γυναίκα αντιμετωπίζει κατηγορίες για απαγωγή και σκληρότητα κατά παιδιών και είχε προηγούμενη κατηγορία για παρόμοια υπόθεση στην Αλαμπάμα το 2021.
  • Η αστυνομία χρησιμοποίησε γεωεντοπισμό τηλεφώνου για να εντοπίσει τη γυναίκα και τα παιδιά μετά την έκδοση Amber Alert.
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Στη σύλληψη μίας 42χρονης γυναίκας προχώρησαν οι Αρχές της Ατλάντα, ΗΠΑ, την περασμένη Δευτέρα, καθώς είχε απαγάγει δύο ανήλικα κορίτσια και τα κρατούσε κλειδωμένα σε τροχόσπιτο, με θερμοκρασίες καύσωνα.

Μάλιστα, η γυναίκα φέρεται να είχε κατηγορηθεί ξανά στο παρελθόν για παρόμοια απόπειρα σε άλλη πολιτεία.

Τα κορίτσια εντοπίστηκαν από ντετέκτιβ που έλεγχε οχήματα στην περιοχή και άκουσε ένα μωρό να κλαίει από μέσα. Η μητέρα τους είχε προχωρήσει σε καταγγελία για την εξαφάνισή τους, αναφέροντας ότι τα είχε αφήσει με την νταντά τους.

Βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού δείχνει τη στιγμή της διάσωσης των δύο κοριτσιών και τη σύλληψη της Λέικσα Μπράουν. Τα κορίτσια ήταν σώα και αβλαβή και επιστράφηκαν στη μητέρα τους, ανέφερε η αστυνομία, ενώ η Μπράουν αντιμετωπίζει πλέον δύο κατηγορίες για απαγωγή και για σκληρότητα πρώτου βαθμού κατά παιδιών.

Γνωρίστηκαν μέσω Facebook

Σύμφωνα με το ένταλμα, η Μπράουν είχε γνωρίσει τη μητέρα σε μια ομάδα στο Facebook για «έγκυες μητέρες» και συνομιλούσαν για περίπου ένα έτος. Σε αυτό το διάστημα η μητέρα είχε εμπιστευτεί την 42χρονη, η οποία της παρουσιάστηκε ως νταντά και επέμενε να της φυλάξει κάποια μέρα τα παιδιά.

Έτσι, συμφώνησαν να προσέξει τα κορίτσια το απόγευμα του Σαββάτου και να μιλήσουν τηλεφωνικά μέσα στην ημέρα. Όλα φαίνονταν να πηγαίνουν καλά, όμως όταν η μητέρα πήγε να τα παραλάβει, εκείνα δεν ήταν εκεί και η Μπράουν της είπε ότι είχε πάθει ατύχημα και τα παιδιά τα είχε πάρει η Υπηρεσία Οικογένειας και Παιδιών της Τζόρτζια.

Στη συνέχεια, η μητέρα κάλεσε την Αστυνομία για να αναγγείλει την απαγωγή, ενώ εκδόθηκε «Amber Alert». Οι αστυνομικοί που διεξήγαγαν την έρευνα διαπίστωσαν ότι τα παιδιά δεν βρίσκονταν υπό κρατική επιμέλεια, όπως είχε ισχυριστεί η Μπράουν.

Έτσι, ειδοποιήθηκε το FBI καθώς και το Γραφείο Ερευνών της Τζόρτζια. Στις έρευνες χρησιμοποιήθηκε σύστημα γεωεντοπισμού του σήματος τηλεφώνου και έτσι βρέθηκε η γυναίκα και τα παιδιά.

Δεύτερο ένταλμα σύλληψης για απαγωγή ανηλίκου

Μετά τη σύλληψη της Μπράουν διαπιστώθηκε ότι είχε επίσης ενεργό ένταλμα στην Αλαμπάμα για μη εμφάνιση στο δικαστήριο ενώ βρισκόταν ελεύθερη με εγγύηση σε άλλη υπόθεση απαγωγής που εξελίχθηκε με παρόμοιο τρόπο — το 2021, φέρεται να συνήψε φιλία με μια γυναίκα μέσω μιας ομάδας στο Facebook, της πρόσφερε υπηρεσίες φύλαξης παιδιών και κατηγορείται ότι στη συνέχεια απήγαγε τον 4 ημερών γιο της γυναίκας αυτής, ο οποίος αργότερα επανενώθηκε ασφαλής με τη μητέρα του.

Σε δελτίο τύπου του γραφείου του σερίφη της κομητείας Τζέφερσον της Αλαμπάμα, που εκδόθηκε μετά τη σύλληψη της Μπράουν το 2021, οι αρχές ανέφεραν ότι ίσως αυτή να μην ήταν η πρώτη φορά που η Μπράουν επιχείρησε κάτι παρόμοιο.

«Πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας υποδηλώνουν ότι η Μπράουν ενδέχεται να έχει επιχειρήσει παρόμοια συμπεριφορά και στο παρελθόν», ανέφερε το δελτίο τύπου.

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