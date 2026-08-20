Νέα εκτέλεση στο Ιράν: Απαγχονίστηκε τα ξημερώματα 20χρονος - Κατηγορήθηκε για πόλεμο κατά του Θεού»

Στην εκτέλεση του 20χρονου Αφγανού υπηκόου Γκαέμ Χοσεϊνί, γνωστού και ως Αριάν, προχώρησαν οι ιρανικές αρχές τα ξημερώματα της Πέμπτης, 20 Αυγούστου 2026, στις Κεντρικές Φυλακές του Ισφαχάν. Πρόκειται για τον πέμπτο κατηγορούμενο που οδηγείται στην αγχόνη στο πλαίσιο της υπόθεσης της «πλατείας Αλικανί», η οποία συνδέεται άμεσα με τις διαδηλώσεις του περασμένου Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με στοιχεία της οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, ο Χοσεϊνί ήταν πρώτος εξάδελφος του Γκολ Μοχαμάντ Μοχαμαντί, ενός ακόμη υπηκόου Αφγανιστάν που είχε εκτελεστεί προηγουμένως για την ίδια υπόθεση.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Mizan, επίσημο ειδησεογραφικό όργανο της ιρανικής δικαιοσύνης, στον νεαρό είχε επιβληθεί η εσχάτη των ποινών με κατηγορίες όπως «πόλεμος κατά του Θεού», «διαφθορά επί της γης», «δράση κατά της εθνικής ασφάλειας» και «καταστροφή δημόσιας περιουσίας».

Οι ιρανικές δικαστικές αρχές υποστήριξαν ότι ο Χοσεϊνί συμμετείχε στα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στην πλατεία Αλικανί του Ισφαχάν στις 8 Ιανουαρίου 2026, κατά τη διάρκεια των οποίων σκοτώθηκαν τέσσερα μέλη των ειδικών δυνάμεων. Στο κατηγορητήριο συμπεριλήφθηκε επίσης η κακοποίηση της σορού ενός εκ των αξιωματικών, καθώς και η συμμετοχή στον εμπρησμό φιλανθρωπικού ιδρύματος. Τέσσερις άλλοι συγκατηγορούμενοί του είχαν ήδη εκτελεστεί νωρίτερα για τα ίδια γεγονότα.

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