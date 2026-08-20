Πετρέλαιο: Ράλι μετά τις απειλές Τραμπ για την «οικονομική D- DAY» κατά του Ιράν

Η τιμή των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent ξεπέρασε τα 93 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας υψηλό τριών εβδομάδων, καθώς εξασθενούν οι ελπίδες για επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προαναγγέλλει μια «άνευ προηγουμένου» εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά της Τεχεράνης.

Το πετρέλαιο κινήθηκε υψηλότερα μετά τη δήλωση του υπουργού Οικονομικών, Σκοτ ​​Μπέσεντ, ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν τις πιο αυστηρές κυρώσεις στην ιστορία εναντίον του Ιράν.

Στην Ευρώπη, το διεθνές σημείο αναφοράς Brent ενισχύεται κατά 1,95%, ξεπερνώντας τα 93 δολάρια και φτάνοντας τα 93,48 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό WTI είχε ξεπεράσει το όριο των 85 δολαρίων, καταγράφοντας άνοδο περίπου 2%, στα 86,12 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία για πέμπτη διαδοχική ημέρα, μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν για την επιβολή της «πιο συντριπτικής οικονομικής επιχείρησης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας».

Παράλληλα, ο Τραμπ προειδοποίησε οποιαδήποτε χώρα συνδράμει το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσει «ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ οικονομικές συνέπειες».

Οι ανησυχίες για αυστηρότερη εφαρμογή των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν ενίσχυσαν περαιτέρω την αβεβαιότητα σχετικά με τους κινδύνους για τον εφοδιασμό της αγοράς πετρελαίου στη Μέση Ανατολή.

«Ο Τραμπ προειδοποίησε επίσης για αυστηρότερες οικονομικές κυρώσεις σε βάρος οντοτήτων που στηρίζουν τις οικονομικές δραστηριότητες του Ιράν, σηματοδοτώντας περαιτέρω κλιμάκωση των αμερικανικών προσπαθειών για την απομόνωση της χώρας», ανέφεραν σε σημείωμά τους οι αναλυτές εμπορευμάτων της ING, Warren Patterson και Ewa Manthey.

Η αγορά υποτιμά τον κίνδυνο για την προσφορά

Παρά την πρόσφατη άνοδο των συμβολαίων αργού πετρελαίου, αναλυτές εκτιμούν ότι η αγορά πετρελαίου εξακολουθεί να υποτιμά το πραγματικό μέγεθος των διαταραχών στην προσφορά καυσίμων.

Με τις περιορισμένες προμήθειες από τη Μέση Ανατολή να συνεχίζονται, το Brent διαπραγματεύεται γύρω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο αρκετά χαμηλότερο από τις κορυφές που καταγράφηκαν νωρίτερα στη διάρκεια της σύγκρουσης.

Ακόμη πιο αξιοσημείωτο, σύμφωνα με τον Ole Hansen, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της Saxo Bank, είναι ότι οι τιμές παραμένουν πολύ μακριά από τα επίπεδα που θα μπορούσε κανείς να αναμένει σε περίπτωση παρατεταμένης διαταραχής στη λειτουργία του σημαντικότερου πετρελαϊκού «στενώματος» στον κόσμο.

«Υπάρχει διαθέσιμο αργό πετρέλαιο, αλλά όχι ντίζελ», σημείωσε ο Hansen, υπογραμμίζοντας ότι «η πραγματική πίεση στην αγορά πετρελαίου βρίσκεται στο downstream», δηλαδή στο στάδιο της διύλισης και της διάθεσης των καυσίμων.

Εκτόξευση του περιθωρίου του ντίζελ

Ενδεικτική της έντασης στην αγορά είναι η εξέλιξη του crack spread του ντίζελ στις ΗΠΑ, το οποίο αυτή την εβδομάδα ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία τα 100 δολάρια.

Το premium του ντίζελ έναντι της τιμής του αργού εκτοξεύθηκε έως και στα 102 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, προτού υποχωρήσει ελαφρά και διαμορφωθεί περίπου στα 100 δολάρια αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

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