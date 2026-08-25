Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln θα καταπλεύσει στην Ταϊλάνδη την επόμενη εβδομάδα

Το αεροπλανοφόρο που απέπλευσε από την περιοχή της Μέσης Ανατολής το Σάββατο, δεν έχει πιάσει λιμάνι εδώ και περισσότερες από 200 ημέρες, γεγονός που αποτελεί ρεκόρ για συνεχή παραμονή στην θάλασσα

Newsroom

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln θα καταπλεύσει στην Ταϊλάνδη την επόμενη εβδομάδα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln θα καταπλεύσει στην Ταϊλάνδη την επόμενη εβδομάδα μετά από παρατεταμένη παραμονή στη Μέση Ανατολή.
  • Το πλοίο δεν έχει πιάσει λιμάνι για περισσότερες από 200 ημέρες, καταγράφοντας ρεκόρ συνεχιζόμενης παραμονής στη θάλασσα.
  • Υπάρχουν ανησυχίες για τις επιδεινούμενες συνθήκες διαβίωσης και ψυχικά προβλήματα μεταξύ των μελών του πληρώματος.
  • Το USS Abraham Lincoln μεταφέρει 5.000 ναύτες και πεζοναύτες και η επίσκεψη στην Ταϊλάνδη προορίζεται για ξεκούραση και ψυχαγωγία.
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Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln θα καταπλεύσει στην Ταϊλάνδη την επόμενη εβδομάδα, έπειτα από παρατεταμένη παραμονή του στην περιοχή της Μέσης Ανατολής στο πλαίσιο του πολέμου του Ιράν, ανακοίνωσε Ταϊλανδός αξιωματούχος.

Το αεροπλανοφόρο που απέπλευσε από την περιοχή το Σάββατο, δεν έχει πιάσει λιμάνι εδώ και περισσότερες από 200 ημέρες, γεγονός που αποτελεί ρεκόρ για συνεχή παραμονή στην θάλασσα, σύμφωνα με βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος, ενώ υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για τις επιδεινούμενες συνθήκες διαβίωσης εντός του πλοίου και για την εμφάνιση ψυχικών προβλημάτων σε μέλη του πληρώματός του.

Το πλοίο, με 5.000 ναύτες και πεζοναύτες, θα βρεθεί στην Ταϊλάνδη για «ξεκούραση και ψυχαγωγία έπειτα από το μακρύ θαλάσσιο ταξίδι του», δήλωσε ο Ταϊλανδός αξιωματούχος.

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