Συναγερμός στην Ιταλία: Συνελήφθη Γάλλος διακινητής πολεμικού εξοπλισμού που ταξίδευε από την Ελλάδα

Snapshot Συνελήφθη 46χρονος Γάλλος διακινητής στο λιμάνι του Μπάρι με φορτίο στρατιωτικού εξοπλισμού υψηλής ισχύος, που προερχόταν από την Πάτρα.

Στο όχημά του βρέθηκαν πέντε κοντέινερ με αντιαρματικούς πυραύλους «Akeron», οι οποίοι χαρακτηρίζονται όπλα πολέμου.

Ο οδηγός παρουσίασε ασαφή έγγραφα αποστολής και παραποιημένες άδειες, ενώ δεν προσκόμισε τις απαιτούμενες άδειες σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία.

Οι μπλε ταινίες σήμανσης που υποδήλωναν εκπαιδευτικό εξοπλισμό ήταν ψεύτικες, καθώς κάτω από αυτές αποκαλύφθηκαν πυρομαχικά υψηλής εκρηκτικότητας.

Η έρευνα συνεχίζεται για την προέλευση, τον προορισμό και την εγκυρότητα της μεταφοράς του στρατιωτικού υλικού. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις Ιταλικές Αρχές στο λιμάνι του Μπάρι, όταν εντοπίστηκε φορτίο στρατιωτικού εξοπλισμού υψηλής ισχύος στο όχημα Γάλλου πολίτη, ο οποίος ταξίδευε από την Πάτρα.

Σύμφωνα με το Euronews, οι Ιταλοί αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 46χρονο Γάλλο πολίτη, τον Regis Claude Albert Normand, αφότου αποβιβάστηκε από το πλοίο «Superfast II» μετά την άφιξή του από την Πάτρα, στο λιμάνι του Μπάρι.

Στο φορτηγάκι του, το οποίο έφερε γαλλικές πινακίδες, οι ερευνητές εντόπισαν πέντε κιβώτια σχεδιασμένα για τη μεταφορά συστημάτων αντιαρματικών όπλων.

Στο εσωτερικό τους υπήρχαν σωλήνες εκτόξευσης και πύραυλοι, μεταξύ των οποίων τρεις πύραυλοι «Akeron», οι οποίοι, σύμφωνα με τεχνική αξιολόγηση και με βάση τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, πρέπει να χαρακτηριστούν ως όπλα πολέμου.

Η υπόθεση περιγράφεται λεπτομερώς σε διάταξη που εξέδωσε η δικαστής Valeria Isabella Valenzi του δικαστηρίου του Μπάρι, η οποία διέταξε την προφυλάκιση του Normand.

Οι κρυμμένες ταινίες στα πυρομαχικά

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο οδηγός προσκόμισε τρία διεθνή δελτία αποστολής. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα, τα έγγραφα αυτά ήταν υπερβολικά ασαφή για να διευκρινίσουν τη φύση του φορτίου.

Περαιτέρω έλεγχοι οδήγησαν στην ανακάλυψη των πέντε κοντέινερ. Το ένα ήταν άδειο· ένα δεύτερο περιείχε έναν αδρανή πύραυλο εκπαίδευσης χωρίς σύστημα καθοδήγησης, προώθηση ή κεφαλή. Τα υπόλοιπα τρία περιείχαν από έναν πύραυλο «Akeron» το καθένα.

Εμπειρογνώμονες του ιταλικού στρατού ανέλαβαν να προσδιορίσουν τη φύση των τριών πυραύλων.

Μια λεπτομέρεια που τέθηκε υπό εξέταση κατά τη διάρκεια της έρευνας ήταν το χρώμα των σωλήνων. Τα εμπορευματοκιβώτια είχαν μπλε λωρίδες, οι οποίες, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ, υποδηλώνουν εξοπλισμό εκπαίδευσης χωρίς εκρηκτικά εξαρτήματα.

Σύμφωνα με το στρατό, ωστόσο, αυτές οι ταινίες δεν φαινόταν να αποτελούν μέρος των αρχικών σημάνσεων και, όπως αναφέρθηκε, ήταν απλή κολλητική ταινία που μπορούσε να αφαιρεθεί εύκολα.

Μόλις αφαιρέθηκε η μπλε ταινία, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε ορατό ένα σχέδιο με κίτρινο και μαύρο χρώμα, το οποίο υποδηλώνει πυρομαχικά υψηλής εκρηκτικότητας σχεδιασμένα να έχουν διαπεραστική δράση.

Επισκευές στην Ελλάδα

Ο Νορμάντ δήλωσε στις αρχές ότι ήταν οδηγός, επιφορτισμένος με τη μεταφορά του εξοπλισμού στην Ελλάδα για λογαριασμό της αμυντικής εταιρείας MBDA. Ανέφερε ότι επρόκειτο να τον παραδώσει σε μια εταιρεία με την επωνυμία Altus LSA για εργασίες επισκευής.

Η ομάδα υπεράσπισής του υπέβαλε εμπορικά και ταξιδιωτικά έγγραφα, καθώς και μια άδεια που εκδόθηκε το 2025 από το γαλλικό Υπουργείο Άμυνας προς την MBDA France για δραστηριότητες που αφορούσαν πολεμικό εξοπλισμό.

Ωστόσο, ο δικαστής δήλωσε ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα, επισημαίνοντας ανωμαλίες στα προσκομισθέντα έγγραφα, μεταξύ των οποίων διαφορετικές σφραγίδες και ασυμφωνίες στις ημερομηνίες.

Παραποιημένες άδειες

Σύμφωνα με τον δικαστή, οι άδειες που απαιτούνται βάσει της ιταλικής νομοθεσίας για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού δεν είχαν προσκομιστεί ούτε κατά τον έλεγχο στο λιμάνι ούτε ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Ο Νορμάντ δήλωσε ότι εργαζόταν ως υπεργολάβος για μια γαλλική εταιρεία που ειδικεύεται επίσης στη μεταφορά στρατιωτικού υλικού.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ανακριτές, η μεταφορική εταιρεία για την οποία εργάζεται, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο όνομα της συζύγου του, δεν φαίνεται να ειδικεύεται σε αυτού του είδους τις μεταφορές.

Η έρευνα θα πρέπει πλέον να διαπιστώσει από πού προήλθαν οι πύραυλοι, προς πού κατευθύνονταν και αν η μεταφορά τους είχε εγκριθεί.

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