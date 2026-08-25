Γερμανία: Τρίτο drone εντοπίστηκε κοντά στο αεροδρόμιο Λειψίας - Μετέφερε ισχυρή εκρηκτική ύλη

Snapshot Στις 14 Αυγούστου εντοπίστηκε κοντά στο αεροδρόμιο Λειψίας-Χάλε ένα τρίτο drone που μετέφερε ισχυρή εκρηκτική ύλη, πιθανώς με στόχο ουκρανικά αεροσκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων.

Το drone ήταν ελαττωματικό και δεν εξερράγη, όπως και το πρώτο drone που βρέθηκε στις 4 Αυγούστου στον ίδιο χώρο.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν 50 γραμμάρια του στρατιωτικού εκρηκτικού υλικού Hexogen (Τ4) και μια συσκευή ελέγχου drones στο εγκαταλελειμμένο χωριό Κούρσντορφ.

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία χαρακτήρισε το περιστατικό σοβαρή επίθεση στις υποδομές μεταφορών της Γερμανίας και ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε το ενδεχόμενο υβριδικής επίθεσης με εμπλοκή ξένων δυνάμεων.

Πηγές ασφαλείας υποστηρίζουν πιθανή συμμετοχή των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, ενώ η Ρωσία αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη. Snapshot powered by AI

Ένα ακόμη drone και στρατιωτικού τύπου εκρηκτικό μηχανισμό ανακάλυψε η γερμανική αστυνομία κοντά στο αεροδρόμιο Λειψίας-Χάλε, μετά την πιθανή σύγκρουση μεταγωγικού αεροσκάφους της DHL με μη επανδρωμένο αεροσκάφος και τον εντοπισμό drone εξοπλισμένου με εκρηκτικά στον χώρο του αεροδρομίου στις 4 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το drone, το οποίο βρέθηκε στις 14 Αυγούστου σε ένα χωράφι στον δήμο Κάμπελσκεταλ, μετέφερε ισχυρή εκρηκτική ύλη.

Εκτιμάται ότι ενδεχομένως προοριζόταν για επίθεση εναντίον ουκρανικών αεροσκαφών μεταφοράς εμπορευμάτων, ωστόσο, ήταν ελαττωματικό. Επιπλέον, στο σημείο ανακαλύφθηκαν 50 γραμμάρια του εξαιρετικά εκρηκτικού υλικού Hexogen, γνωστού ως Τ4, το οποίο προορίζεται κυρίως για στρατιωτική χρήση.

Υπενθυμίζεται ότι ένα πρώτο drone εξοπλισμένο με εκρηκτικά ανακαλύφθηκε στις 4 Αυγούστου στον χώρο του αεροδρομίου Λειψίας-Χάλε, ανάμεσα σε ουκρανικά αεροσκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων. Ο πυροκροτητής ήταν ελαττωματικός, γεγονός το οποίο πιθανότατα εμπόδισε το drone να εκραγεί.

Την ίδια νύχτα, ένα αεροσκάφος της DHL συγκρούστηκε με άλλο ύποπτο αντικείμενο με ταχύτητα αρκετών εκατοντάδων χιλιομέτρων ώρα, προκαλώντας περιορισμένες ζημιές. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ωστόσο, δεν βρέθηκε drone ή κάποιο τμήμα του. Σύμφωνα μάλιστα με το περιοδικό Der Spiegel, διατυπώνονται επιφυλάξεις σχετικά με το εάν τελικά επρόκειτο πράγματι για μη επανδρωμένο αεροσκάφος και όχι για πουλί.

Κοντά στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου, στο εγκαταλελειμμένο χωριό Κούρσντορφ, οι αρχές ανακάλυψαν ακόμη τεχνική συσκευή η οποία θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των drones. Παραμένει πάντως ασαφές πώς σχεδιάστηκε η επίθεση και ποιος βρίσκεται πίσω από αυτήν.

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρή επίθεση στις υποδομές μεταφορών και logistics της Γερμανίας», ενώ ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ έκανε λόγο για «σενάριο υβριδικής επίθεσης» και δεν απέκλεισε «ξένες δυνάμεις» ως δράστες.

Πηγές ασφαλείας υποθέτουν ότι στον σχεδιασμό συμμετείχαν οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, η Ρωσία αρνείται ωστόσο όλες τις κατηγορίες.

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