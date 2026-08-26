Πετρέλαιο: Συνεχίζεται η πτώση στις τιμές - Στα 86,80 δολάρια το Brent

Snapshot Οι τιμές του πετρελαίου Brent υποχώρησαν κατά 2% στα 86,80 δολάρια το βαρέλι λόγω θετικών εξελίξεων στα Στενά του Ορμούζ.

Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου WTI μειώθηκε κατά 1,8% στα 80,87 δολάρια το βαρέλι.

Ομάν και Ιράν προχώρησαν σε διαπραγματεύσεις για προσωρινή οδό διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς όμως να επιβεβαιώνεται το άνοιγμα της διέλευσης.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ολοκλήρωσε την αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που αναμένεται να διευκολύνει τις μεταφορές. Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο μετά τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και τα θετικά νέα για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο Brent υποχώρησαν κατά 1,78 δολάρια ή 2%, στα 86,80 δολάρια το βαρέλι, στις 00:27 GMT.

Την ίδια ώρα, η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε πτώση 1,49 δολαρίων ή 1,8%, στα 80,87 δολάρια το βαρέλι.

Ομάν και Ιράν σημείωσαν πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία μίας προσωρινής οδού στα Στενά, κάτι που δεν σημαίνει ότι ανοίγει η διέλευση, όπως ανακοίνωσε ο Ιρανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ολοκλήρωσε την αποναρκοθέτηση των Στενών, κάτι που αναμένεται να ευνοήσει περισσότερες μεταφορές.

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