Τάιγκερ Γουντς: Αγνώριστος στη νέα του εμφάνιση – Η εικόνα που προκάλεσε ανησυχία

Ο Τάιγκερ Γουντς προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές του έπειτα σπάνια δημόσια εμφάνιση αρκετούς μήνες μετά το τροχαίο ατύχημα, τη σύλληψη και την περίοδο αποκατάστασης που ακολούθησε.

Ο 15 φορές πρωταθλητής μεγάλων τουρνουά έχει κρατήσει ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ από τον Μάρτιο, όταν ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με ανατροπή του οχήματός του· εις βάρος του απαγγέλθηκαν δύο πλημμεληματικές κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών με πρόκληση υλικών ζημιών, καθώς και άρνηση υποβολής σε νόμιμο έλεγχο. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν δύο δισκία οπιοειδών, σύμφωνα με τις Αρχές.

Στη συνέχεια, ο Γουντς πέρασε ένα διάστημα σε κέντρο αποκατάστασης στην Ελβετία και μετά την επιστροφή στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είχε εμφανιστεί δημόσια μέχρι το βράδυ της Τρίτης (2508).

Ο θρύλος του γκολφ έκανε επανεμφάνιση μέσω προηχογραφημένου βιντεοσκοπημένου μηνύματος για τον πρώην επαγγελματία παίκτη, Νότα Μπεγκέι III, ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο Πέιν Στιούαρτ.

Το βίντεο προβλήθηκε από το Golf Channel και σύντομα άρχισε να κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς φίλους του Γουντς να σχολιάζουν την εικόνα του έπειτα από μήνες απουσίας από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Ο Τάιγκερ μοιάζει δυστυχώς με σκιά του παλιού του εαυτού», έγραψε ένας χρήστης. «Θεέ μου, ο Τάιγκερ δεν δείχνει και πολύ καλά», σχολίασε ένας άλλος, ενώ, ένας τρίτος ανέφερε: «Ο Τάιγκερ είναι αγνώριστος».

Ωστόσο, αρκετοί έσπευσαν να ζητήσουν μεγαλύτερη κατανόηση από τον κόσμο για όσα μπορεί να αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος στην προσωπική του ζωή, τονίζοντας ότι ο Γουντς δεν διαφέρει από οιονδήποτε άλλο περνά μία δύσκολη περίοδο.

«Τι θα λέγατε να δείξουμε όλοι λίγη κατανόηση για όσα αντιμετωπίζουμε και παλεύουμε καθημερινά; Ο Τάιγκερ είναι όπως όλοι μας. Ας θυμηθούμε με τι παλεύουμε εμείς και ας δείξουμε λίγη ταπεινότητα», σχολίασε ένας θαυμαστής.

Ο Γουντς αναμένεται να εμφανιστεί για πρώτη φορά ενώπιον δικαστηρίου στις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς η ακροαματική διαδικασία φέρεται να έχει αναβληθεί αρκετές φορές, ενώ, οι εισαγγελικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα στη Νότια Φλόριντα.

Ο Γουντς εκπροσωπείται από τον δικηγόρο, Ντάγκλας Ντάνκαν, ενώ, έχει παραιτηθεί από την απαγγελία των κατηγοριών και έχει ζητήσει τη διεξαγωγή δίκης με ενόρκους. Η τελευταία –χρονικά– ακρόαση πραγματοποιήθηκε την 4η Αυγούστου, ενώ, απόφαση του Ιουλίου επέτρεψε στις εισαγγελικές Αρχές να αποκτήσουν τα ιατρικά αρχεία που σχετίζονται με το τροχαίο.

Ο Γουντς βρισκόταν κοντά στην επιστροφή στην αγωνιστική δράση και θεωρείτο πιθανό να συμμετάσχει στο Masters πριν από το ατύχημα του Μαρτίου. Ωστόσο, δεν έχει αγωνιστεί από το Open Championship του 2024 στο Royal Troon της Σκωτίας.

Από τότε, έχει υποβληθεί σε επέμβαση για την αποκατάσταση ρήξης αχιλλείου τένοντα, ενώ, έχει πραγματοποιήσει και έβδομη χειρουργική επέμβαση στη μέση του.

Πρόσφατα, ο Γουντς έβαλε, επίσης, τέλος σε έναν μήνα σιωπής στα κοινωνικά δίκτυα, προκειμένου να σχολιάσει τις σημαντικές αλλαγές που ανακοίνωσε το PGA Tour στο πρόγραμμα της αγωνιστικής περιόδου.

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