Ο Τάιγκερ Γουντς αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες αφού συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών

Αφέθηκε ελεύθερος ο «θρύλος» του γκολφ, Τάιγκερ Γουντς, μερικές ώρες αφότου συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών έπειτα από τροχαίο ατύχημα στη Φλόριντα, την Παρασκευή (27/03).

Ο Γουντς και ο άλλος οδηγός που ενεπλάκησαν στο ατύχημα, δεν τραυματίστηκαν. Το συμβάν σημειώθηκε στο Τζούπιτερ Άιλαντ της Φλόριντα.

Ο εμβληματικός άσος του γκολφ είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε σοβαρό τροχαίο με ανατροπή οχήματος στην Καλιφόρνια, το 2021.

Πέρα από την κατηγορία για οδήγηση υπό την επήρεια, ο Γουντς αντιμετωπίζει, επίσης, κατηγορίες για πρόκληση υλικών ζημιών και άρνηση υποβολής σε νόμιμο έλεγχο.

Ο Γουντς δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, καθώς το αλκοτέστ έδειξε 0,00, σύμφωνα με την Αστυνομία. Ωστόσο, οι Αρχές έκριναν ότι ήταν σε κατάσταση επήρειας. Δεν υπεβλήθη σε εξέταση ούρων.

Ο 50άχρονος Γουντς είχε πρόσφατα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής στο Masters, καθώς συνέχιζε την αποθεραπεία του από τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα και επέμβαση στη μέση.

Την 24η Μαρτίου, ο Γουντς αγωνίστηκε στους τελικούς του TGL στο SoFi Center στο Palm Beach Gardens, καταγράφοντας εννέα χτυπήματα.

