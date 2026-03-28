Ο Τάιγκερ Γουντς αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες αφού συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών

Ο Γουντς αφέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή της κομητείας Μάρτιν, αργά το βράδυ της Παρασκευής (27/03)

Ο Τάιγκερ Γουντς αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες αφού συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών
Αφέθηκε ελεύθερος ο «θρύλος» του γκολφ, Τάιγκερ Γουντς, μερικές ώρες αφότου συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών έπειτα από τροχαίο ατύχημα στη Φλόριντα, την Παρασκευή (27/03).

Ο Γουντς και ο άλλος οδηγός που ενεπλάκησαν στο ατύχημα, δεν τραυματίστηκαν. Το συμβάν σημειώθηκε στο Τζούπιτερ Άιλαντ της Φλόριντα.

Ο εμβληματικός άσος του γκολφ είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε σοβαρό τροχαίο με ανατροπή οχήματος στην Καλιφόρνια, το 2021.

Πέρα από την κατηγορία για οδήγηση υπό την επήρεια, ο Γουντς αντιμετωπίζει, επίσης, κατηγορίες για πρόκληση υλικών ζημιών και άρνηση υποβολής σε νόμιμο έλεγχο.

Ο Γουντς δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, καθώς το αλκοτέστ έδειξε 0,00, σύμφωνα με την Αστυνομία. Ωστόσο, οι Αρχές έκριναν ότι ήταν σε κατάσταση επήρειας. Δεν υπεβλήθη σε εξέταση ούρων.

Ο 50άχρονος Γουντς είχε πρόσφατα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής στο Masters, καθώς συνέχιζε την αποθεραπεία του από τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα και επέμβαση στη μέση.

Την 24η Μαρτίου, ο Γουντς αγωνίστηκε στους τελικούς του TGL στο SoFi Center στο Palm Beach Gardens, καταγράφοντας εννέα χτυπήματα.

09:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κίνδυνος για την αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης από την κρίση στο Ιράν

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επικίνδυνη κλιμάκωση - Πρώτος πύραυλος των Χούθι στο Ισραήλ, 12 Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίες από την επίθεση στη βάση Prince Sultan

09:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις στο δημόσιο: Έως 2,5 μισθοί επιπλέον από το 2023 - Οι 35 αυξήσεις που δόθηκαν - Ποιοι κερδίζουν περισσότερα και ποιοι λιγότερα

08:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Αιμορραγία» ύψους 17 δισ. ευρώ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι γυναίκες ψήφισαν το Skoda Elroq ως κορυφαίο Compact SUV

08:37ΕΛΛΑΔΑ

«Ποτέ δεν είναι αργά»: Η 82χρονη μαθήτρια του ΕΠΑΛ που παρέλασε στη Ρόδο μιλά στο Newsbomb για το αέναο κυνήγι της ζωής

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρνάμε τους δείκτες μια ώρα μπροστά

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τάιγκερ Γουντς αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες αφού συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Δύο drones χτύπησαν το μεγαλύτερο λιμάνι του Ομάν - Ένας τραυματίας

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Διευρύνεται το δίκτυο με 20 σχολικές μονάδες από τον Σεπτέμβριο - Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός στα 920 ευρώ: Πόσο αυξάνονται 19 επιδόματα από 1ης Απριλίου

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Με το R-Space Lab η Renault επαναπροσδιορίζει το αυτοκίνητο ως χώρο ζωής

08:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Λαμία σήμερα ο Τσίπρας - Τα μέτρα που θα προτείνει για την ακρίβεια

07:57ΕΛΛΑΔΑ

«Σας παρακαλώ μην την χτυπάτε, δεν ξέρουμε το PIN»: Εφιάλτης για μητέρα και κόρη που ήρθαν αντιμέτωπες με ληστές στο σπίτι τους

07:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρυσός: Το μεγάλο στοίχημα του 2026 – Γιατί «απογειώνεται» και τι περιμένουν οι ειδικοί

07:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα: Πότε είναι το επόμενο… τεστ της εθνικής - Τι ισχύει για Μαυροπάνο και Ρότα

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» στις τιμές των οπωροκηπευτικών και των φρούτων - Ντομάτα από… χρυσάφι

07:33ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ο 23χρονος κρατούσε τη 13χρονη σπίτι του – Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερώσει την ΕΛΑΣ από την Πρωτοχρονιά

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Η γυναίκα πίσω από τον μαστροπό Έπσταϊν - Ποια είναι η Φέιθ Κέιτς που «στρατολογούσε» τα μοντέλα

07:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από τα ρεμπέτικα στο… metal: Οι String Demons έρχονται για ένα εκρηκτικό live στο Gazarte Roof Stage

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

07:57ΕΛΛΑΔΑ

«Σας παρακαλώ μην την χτυπάτε, δεν ξέρουμε το PIN»: Εφιάλτης για μητέρα και κόρη που ήρθαν αντιμέτωπες με ληστές στο σπίτι τους

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επικίνδυνη κλιμάκωση - Πρώτος πύραυλος των Χούθι στο Ισραήλ, 12 Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίες από την επίθεση στη βάση Prince Sultan

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Το «Φως στο Τούνελ» στους Λογγάδες: Το σκοτεινό παρελθόν των δύο αδελφών και η εξαφάνιση «μυστήριο»

06:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Η γυναίκα που έσωσε το 10 μηνών βρέφος - «Βλέπω μπροστά μου ένα χτυπημένο μωρό»

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν τα πάντα για τα τροχόσπιτα - Άρση των περιορισμών για την στάση και την στάθμευση

12:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αυτός είναι ο μοναδικός μουσουλμάνος της Θράκης που φόρεσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόωρες εκλογές: Σενάρια και πιέσεις στο πολιτικό σκηνικό ενόψει φθινοπώρου

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρνάμε τους δείκτες μια ώρα μπροστά

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα προγνωστικά δεδομένα για το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Ο ρόλος του «super El Niño»

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα βρέξει σήμερα - Πότε «βλέπει» το ECMWF τη νέα επιδείνωση

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Οι Γερμανοί... ξανάρχονται κυριολεκτικά - Πώς γίνονται πάλι παγκόσμια στρατιωτική δύναμη

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» στις τιμές των οπωροκηπευτικών και των φρούτων - Ντομάτα από… χρυσάφι

15:58WHAT THE FACT

Η πιο πολύτιμη δεκάρα: Zυγίζει 3 γραμμάρια, αλλά αξίζει σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια 

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Η γυναίκα πίσω από τον μαστροπό Έπσταϊν - Ποια είναι η Φέιθ Κέιτς που «στρατολογούσε» τα μοντέλα

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρνάμε τους δείκτες μια ώρα μπροστά

07:33ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ο 23χρονος κρατούσε τη 13χρονη σπίτι του – Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερώσει την ΕΛΑΣ από την Πρωτοχρονιά

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Σήμερα η αποστολή ανάσυρσης του 34χρονου δύτη από το «πηγάδι του Διαβόλου»

17:10WHAT THE FACT

Αν οι άνθρωποι εξαφανιστούν αύριο, οι επιστήμονες λένε ότι αυτό το ζώο θα επικρατήσει στον πλανήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ