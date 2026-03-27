Τάιγκερ Γουντς: Ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο στη Φλόριντα

Το αυτοκίνητο του Τάιγκερ Γουντς που ενεπλάκη σε τροχαίο στη Φλόριντα

Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο Τάιγκερ Γουντς στη Φλόριντα το απόγευμα της Παρασκευής.

Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν ο σταρ του γκολφ τραυματίστηκε στο ατύχημα. Σε λίγη ώρα θα κάνει δηλώσεις για το τροχαίο ο τοπικός σερίφης.

Ο Τάιγκερ Γουντς είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Καλιφόρνια το 2021. Τότε υπέστη σοβαρό τραυματισμό στα πόδια.

