Συνελήφθη ο Τάιγκερ Γουντς για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών μετά από τροχαίο στη Φλόριντα

Ο Τάιγκερ Γουντς συνελήφθη στο Jupiter της Φλόριντα, έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε την Παρασκευή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 14:00 (τοπική ώρα), όταν ένα αγροτικό όχημα επιχείρησε να στρίψει σε ιδιωτικό δρόμο, σε μια στενή διπλής κατεύθυνσης οδό. Την ίδια στιγμή, το Range Rover που οδηγούσε ο διάσημος γκόλφερ κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο αγροτικό όχημα και να ανατραπεί, καταλήγοντας στο πλάι.

Ο Γουντς κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του, βγαίνοντας από το παράθυρο του συνοδηγού, λίγο πριν φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις. Οι αστυνομικοί που τον προσέγγισαν διαπίστωσαν πως παρουσίαζε σημάδια μειωμένης αντίληψης και ληθαργικής συμπεριφοράς.

Αρχικά, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε μηδενική ένδειξη αλκοόλ (0.00%). Ωστόσο, ο σερίφης της περιοχής ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου πως εκτιμά ότι ο Γουντς δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά πιθανότατα φαρμακευτικών ουσιών.

Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος επικαλέστηκε πρόσφατες χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη από τις αρχές, κρίθηκε πως απέτυχε στα τεστ νηφαλιότητας που πραγματοποιήθηκαν επί τόπου.

Ο Γουντς συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξέταση ούρων. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών (DUI), καθώς και για άρνηση συμμόρφωσης σε σχετικό έλεγχο.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, αναμένεται να παραμείνει υπό κράτηση για τουλάχιστον οκτώ ώρες πριν καταστεί δυνατή η αποφυλάκισή του με εγγύηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως, παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ούτε για τον ίδιο τον Γουντς ούτε για τον οδηγό του αγροτικού οχήματος.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσα από επίσημη ενημέρωση των αρχών, στην πρώτη δημόσια τοποθέτηση της αστυνομίας σχετικά με το συμβάν.