Χώθηκε σε κενό λίγων εκατοστών και παγιδεύτηκε: Η εντυπωσιακή διάσωση μίας μικρής γάτας

Η μικρή ασπρόμαυρη γάτα δεν μπορούσε να απεγκλωβιστεί μόνη της και οι διασώστες χρειάστηκε να επιστρατεύσουν ειδικό εξοπλισμό για να την απελευθερώσουν

Newsroom

Χώθηκε σε κενό λίγων εκατοστών και παγιδεύτηκε: Η εντυπωσιακή διάσωση μίας μικρής γάτας
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η περιέργεια μίας γατούλας μόλις 15 εβδομάδων, της Πάρντι, την έφερε σε μία ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, όταν παγιδεύτηκε ανάμεσα σε δύο κτήρια στην πόλη Chatteris της Μεγάλης Βρετανίας.

Η μικρή ασπρόμαυρη γάτα είχε καταφέρει να εγκλωβιστεί σε ένα εξαιρετικά στενό κενό, από το οποίο δεν μπορούσε πλέον να φύγει.

Για τον απεγκλωβισμό της κινητοποιήθηκε ειδικά εκπαιδευμένο πλήρωμα για διασώσεις με σχοινιά από το Huntingdon, σε συνεργασία με πυροσβέστες από το Chatteris. Με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων, οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν προσεκτικά την Πάρντι και να την παραδώσουν ξανά στον ιδιοκτήτη της.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Οριακή πτώση μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον πληθωρισμό

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Πότε είναι η κλήρωση της ΑΕΚ - Οι πιθανοί αντίπαλοι

00:03ΚΥΠΡΟΣ

Aνδρέας Γεωργίου: Έκανε τατουάζ τo πατουσάκι της κόρης του στο χέρι του

23:56ΚΥΠΡΟΣ

Κατεχόμενα: Μαχαίρωσε 30 φορές τον άνδρα της – Υπό κράτηση η ύποπτη

23:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας 4-0: Την… έλιωσε στο «καμίνι» και «πέταξε» για τα… αστέρια!

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Στα Ανώγεια το προσκλητήριο του γάμου γίνεται με… μεγάφωνα

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Χώθηκε σε κενό λίγων εκατοστών και παγιδεύτηκε: Η εντυπωσιακή διάσωση μίας μικρής γάτας

23:30LIFESTYLE

Έρος Ραμαζότι: Υποβλήθηκε σε επέμβαση στις φωνητικές του χορδές

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Δύο νεκροί στη βόρεια Ιταλία: Διθέσιο αεροσκάφος προσέκρουσε σε καλώδια και «τυλίχθηκε» στις φλόγες – Βίντεο

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Γιαγιά χορεύει το πιο βαρύ και μάγκικο ζεϊμπέκικο για χάρη του εγγονού της

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Κρατούμενος στην Κρήτη έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος

23:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

“Let’s go”: Ο Σομποσλάι έκανε story το πρώτο γκολ του Βάργκα για την ΑΕΚ κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Τι λένε οι επιστήμονες για τη φονική πλημμύρα στο Νεπάλ - Από πού προήλθε ο τεράστιος όγκος νερού

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο οι φωτιές σε Κιλκίς και Παγγαίο

22:57ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Φανούριος: Η εύρεση της εικόνας του στη Ρόδο και τα θαύματά του

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ - Explainer: Γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί τουρίστες στην περιοχή που επλήγη από τις πλημμύρες

22:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν πάνω από 3 κιλά ηρωίνης – Συνελήφθη ένας άνδρας

22:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι την Κυριακή - Αντικυκλωνική έξαρση και ισχυροί άνεμοι

22:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεαρός έβαλε φωτιά μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών - Διώκεται πλέον και για εμπρησμό

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ υπέβαλε στο Κογκρέσο μυστική συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:01ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού από τις 4 Σεπτεμβρίου - Τέλος ο καύσωνας - Τι αναφέρουν GFS & ECMWF

22:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι την Κυριακή - Αντικυκλωνική έξαρση και ισχυροί άνεμοι

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ιδιοκτήτες ζωγραφίζουν τα σπίτια τους για να τα προστατεύσουν από τους βανδαλισμούς

15:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECMWF για Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την Ελλάδα

18:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάνω από 41℃ σήμερα η θερμοκρασία σε Καρδίτσα, Σπάρτη, Γύθειο – Οι 8 περιοχές που «έβρασαν»

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ: 157 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι - Εικόνες και βίντεο μετά το σεισμό που προκάλεσε υπερχείληση ποταμού και πλημμύρες

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Έλληνας του Νεπάλ στο Newsbomb: «Έσπασε ένα φράγμα, σαν παγόβουνο, πίσω από το οποίο υπήρχε παγετώνας»

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Πότε αλλάζει η ώρα από θερινή σε χειμερινή

22:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεαρός έβαλε φωτιά μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών - Διώκεται πλέον και για εμπρησμό

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Γιαγιά χορεύει το πιο βαρύ και μάγκικο ζεϊμπέκικο για χάρη του εγγονού της

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ - Explainer: Γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί τουρίστες στην περιοχή που επλήγη από τις πλημμύρες

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Φρεγάτες Bergamini - Τι αποκτά το Πολεμικό Ναυτικό με τα δύο ιταλικά «θηρία» των 6.700 τόνων

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Τι λένε οι επιστήμονες για τη φονική πλημμύρα στο Νεπάλ - Από πού προήλθε ο τεράστιος όγκος νερού

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα: «Καταλάβαινε, αντιδρούσε με όση δύναμη είχε – Ας γίνουμε όλοι λίγο σαν αυτόν»

22:57ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Φανούριος: Η εύρεση της εικόνας του στη Ρόδο και τα θαύματά του

21:03ΚΟΣΜΟΣ

«Το 2071 θα κατακτήσουμε τον κόσμο - Η ιστορία ξαναγράφεται»: Τουρκικός παροξυσμός σε εκδήλωση για το Ματζικέρτ, σενάρια πολέμου κι από το υπουργείο Άμυνας

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Αλλαγή πορείας για το «Κύδων Παλάς» για την αποβίβαση 4χρονου λόγω επιληπτικής κρίσης

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας»: Ο Πιερρακάκης εξηγεί γιατί η κυβέρνηση προχωράει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους – Η «παγίδα» του 2032

20:28ΕΛΛΑΔΑ

«Είχαν χωρίσει, η 43χρονη πήγε στη Θάσο για σεζόν, επέστρεψε για τα γενέθλια της κόρης της και δολοφονήθηκε», λέει κάτοικος του χωριού στο Newsbomb για τη δολοφονία της γυναίκας στη Ροδόπη

21:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

LIVE ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας 4-0: Πάρτι πρόκρισης στα «αστέρια» για την Ένωση!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ