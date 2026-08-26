Χώθηκε σε κενό λίγων εκατοστών και παγιδεύτηκε: Η εντυπωσιακή διάσωση μίας μικρής γάτας

Η περιέργεια μίας γατούλας μόλις 15 εβδομάδων, της Πάρντι, την έφερε σε μία ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, όταν παγιδεύτηκε ανάμεσα σε δύο κτήρια στην πόλη Chatteris της Μεγάλης Βρετανίας.

Η μικρή ασπρόμαυρη γάτα είχε καταφέρει να εγκλωβιστεί σε ένα εξαιρετικά στενό κενό, από το οποίο δεν μπορούσε πλέον να φύγει.

Για τον απεγκλωβισμό της κινητοποιήθηκε ειδικά εκπαιδευμένο πλήρωμα για διασώσεις με σχοινιά από το Huntingdon, σε συνεργασία με πυροσβέστες από το Chatteris. Με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων, οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν προσεκτικά την Πάρντι και να την παραδώσουν ξανά στον ιδιοκτήτη της.