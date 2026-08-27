H Μeta αποζημιώνει 47 πολιτείες με 18 δισ. δολάρια λόγω καταγγελιών ότι βλάπτει ανήλικους χρήστες

Παράλληλα, συμφώνησε να περιορίσει αυστηρά τον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι χρησιμοποιούν το Facebook και το Instagram

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

H Μeta αποζημιώνει 47 πολιτείες με 18 δισ. δολάρια λόγω καταγγελιών ότι βλάπτει ανήλικους χρήστες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Meta θα καταβάλει συνολικά 18 δισεκατομμύρια δολάρια σε 47 πολιτείες και εδάφη των ΗΠΑ στο πλαίσιο διακανονισμού για βλαπτική επίδραση σε ανήλικους χρήστες.
  • Η εταιρεία συμφώνησε να περιορίσει τη χρήση του Facebook και του Instagram από εφήβους σε δύο ώρες ημερησίως και να απαγορεύει τη χρήση από μεσάνυχτα έως 6 π.μ. χωρίς γονική συγκατάθεση.
  • Θα απενεργοποιούνται οι περισσότερες ειδοποιήσεις push προς εφήβους κατά τις σχολικές ώρες και θα ενισχυθούν τα μέτρα για την αποτροπή πρόσβασης σε περιεχόμενο με ηλικιακούς περιορισμούς.
  • Ο διακανονισμός δεν απαιτεί από τη Meta να σταματήσει την εξατομικευμένη διαφήμιση ούτε να αφαιρέσει περιεχόμενο που προκαλεί αρνητική εικόνα σώματος στους χρήστες.
  • Η Meta θα καταβάλει επίσης 459 εκατομμύρια δολάρια για αξιώσεις που σχετίζονται με την παραβίαση ιδιωτικότητας στο σκάνδαλο Cambridge Analytica.
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Συνολικά 18 δισεκατομμύρια δολάρια θα πληρώσει η Meta Platforms στις πολιτείες και τα εδάφη των ΗΠΑ, στο πλαίσιο διακανονισμού της δικαστικής διαμάχης που βρισκόταν για τη βλαπτική επίδραση σε ανήλικους.

Παράλληλα, συμφώνησε να περιορίσει αυστηρά τον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι χρησιμοποιούν το Facebook και το Instagram, σύμφωνα με το BBC. Οι συμβιβασμοί που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη θέτουν τέλος στην ομοσπονδιακή δίκη σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι τα προϊόντα της Meta έβλαψαν τα παιδιά και ότι η εταιρεία παραπλάνησε το κοινό σχετικά με την ασφάλειά τους.

Τέσσερις από τις πολιτείες — η Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσεϊ — αναμενόταν να ζητήσουν αστικές κυρώσεις ύψους σχεδόν 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αν και η Meta δεν θα υποβληθεί σε ριζική αναδιάρθρωση, οι συμφωνίες αυτές αντιπροσωπεύουν μια ευρεία προσπάθεια να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο εξυπηρετεί τους νεαρούς χρήστες.

«Ο στόχος αυτής της υπόθεσης ήταν η προστασία των παιδιών μας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Γενικός Εισαγγελέας του Κολοράντο, Φιλ Βάιζερ. «Η αποζημίωση που εξασφαλίζουμε με αυτόν τον διακανονισμό είναι πολύ σημαντική και υπερβαίνει κατά πολύ ό,τι έχει διατάξει ή είναι πιθανό να διατάξει οποιοδήποτε δικαστήριο».

Δύο ώρες χρήση τη μέρα

Η Meta συμφώνησε, για την επόμενη δεκαετία, να περιορίσει τη χρήση του Facebook και του Instagram από τους εφήβους σε δύο ώρες την ημέρα και να αποκλείει κάθε χρήση από τα μεσάνυχτα έως τις 6 π.μ., χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων.

Τα όρια αυτά ενδέχεται να γίνουν πιο αυστηρά, εάν οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων Snapchat, TikTok και YouTube υιοθετήσουν παρόμοιους όρους.

Η Meta θα απενεργοποιήσει επίσης τις περισσότερες ειδοποιήσεις push προς τους έφηβους χρήστες κατά τις σχολικές ώρες, από τις 8 π.μ. έως τις 3 μ.μ., και θα ενισχύσει τα μέτρα για την αποτροπή της πρόσβασης των παιδιών σε περιεχόμενο με ηλικιακό περιορισμό.

Ο διακανονισμός δεν απαιτεί από τη Meta να εγκαταλείψει τις εξατομικευμένες προτάσεις ή τη στοχευμένη διαφήμιση. Επίσης, δεν ⁠αφορά ορισμένα περιεχόμενα που οι ερευνητές της Meta θεώρησαν ιδιαίτερα προβληματικά, συμπεριλαμβανομένων αναρτήσεων που έκαναν τους χρήστες του Instagram να αισθάνονται άβολα με την εικόνα του σώματός τους.

Η Meta αρνήθηκε ότι διέπραξε παραβάσεις κατά τη συμφωνία για τον διακανονισμό.

Πώς θα δοθούν οι αποζημιώσεις

Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης αντιστοιχεί σε περίπου τρεις έως τέσσερις μήνες κερδών και περίπου έναν μήνα εσόδων για τη Meta.

Η Meta συμφώνησε να καταβάλει μέγιστες πληρωμές ύψους περίπου 16,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε 47 πολιτείες των ΗΠΑ, στην Ουάσιγκτον, στο Πουέρτο Ρίκο, στην Αμερικανική Σαμόα και στις Βόρειες Μαριάνες Νήσους.

Η Καλιφόρνια ενδέχεται να λάβει αποζημίωση ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Νέα Υόρκη ενδέχεται να λάβει 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια. Το Τέξας κατέληξε σε ξεχωριστό διακανονισμό αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ορισμένες πολιτείες θα καταθέσουν τα κεφάλαια σε γενικούς λογαριασμούς, ενώ άλλες θα διαθέσουν μέρος των κεφαλαίων για την αντιμετώπιση ζητημάτων ψυχικής υγείας των παιδιών.

Η συμφωνία περιλαμβάνει εγγυημένες πληρωμές ύψους περίπου 12,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ άλλα 5 δισεκατομμύρια δολάρια εξαρτώνται από το αν η Snap Inc (SNAP.N), Snapchat, το TikTok της ByteDance και το YouTube της Alphabet (GOOGL.O), θα επιβάλουν παρόμοιες προστασίες για τα παιδιά.

Η Meta σχεδιάζει να δημοσιεύσει την Πέμπτη επιστολή σε εθνικές εφημερίδες, προκειμένου να πιέσει το TikTok και το YouTube να βελτιώσουν τα μέτρα προστασίας των παιδιών. Ένας εκπρόσωπος της Meta δήλωσε ότι η εταιρεία «ελπίζει» ότι η Snap θα προβεί σε παρόμοιες αλλαγές.

Οι συμφωνίες της Τετάρτης προβλέπουν επίσης ότι η Meta θα καταβάλει 459 εκατομμύρια δολάρια για την επίλυση των αξιώσεων των πολιτειών σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής, οι οποίες συνδέονται με το σκάνδαλο της Cambridge Analytica, όπου μια βρετανική εταιρεία συμβούλων συνέλεξε προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων χρηστών του Facebook χωρίς εξουσιοδότηση.

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