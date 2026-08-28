Ο Τραμπ υπογράφει εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία Ακαδημίας Διαστήματος

Με την εξουσία που μου έχει ανατεθεί ως Προέδρου από το Σύνταγμα και τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, διατάσσεται:

Ενότητα 1.

Σκοπός και Πολιτική

Το διάστημα είναι ένας κρίσιμος τομέας για την εθνική ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη, την επιστημονική ανακάλυψη και την τεχνολογική καινοτομία των ΗΠΑ. Η αμερικανική υπεροχή στο διάστημα εξαρτάται από τη δύναμη, την ικανότητα και τον χαρακτήρα όσων εξερευνούν, ασφαλίζουν και κατασκευάζουν τις βιομηχανίες που είναι κρίσιμες για αυτό. Για να συνεχίσει να ηγείται ο κόσμος στην εξερεύνηση του διαστήματος και την τεχνολογία, διασφαλίζοντας και υπερασπιζόμενοι παράλληλα τα εθνικά μας συμφέροντα στο διάστημα, το Έθνος πρέπει να προετοιμάσει την επόμενη γενιά αστροναυτών, επιστημόνων, μηχανικών, χειριστών, επιχειρηματιών, δημοσίων υπαλλήλων και πολεμιστών και να διασφαλίσει ότι είναι ικανοί να προωθήσουν τα αμερικανικά συμφέροντα στο διάστημα. Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί να στρατολογήσουμε, να εκπαιδεύσουμε και να διατηρήσουμε τους καλύτερους και λαμπρότερους της Αμερικής από όλο το Έθνος.

Ως εκ τούτου, είναι πολιτική της διοίκησής μου να ενισχύσει το διαστημικό εργατικό δυναμικό του Έθνους, διευρύνοντας τις ευκαιρίες για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς ηγετών σε ολόκληρο τον διαστημικό τομέα.

Άρθρο 2.

Ίδρυση και Σύνθεση της Προεδρικής Επιτροπής για την Ακαδημία Διαστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών

(α) Με την παρούσα ιδρύεται η Προεδρική Επιτροπή για την Ακαδημία Διαστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών (Επιτροπή). Ο Διοικητής της Εθνικής Διοίκησης Αεροναυτικής και Διαστήματος (NASA) θα ασκεί καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής. Ο Βοηθός του Προέδρου για την Επιστήμη και την Τεχνολογία (APST) και ο Βοηθός του Προέδρου για την Οικονομική Πολιτική (APEP) θα ασκούν καθήκοντα Αντιπροέδρου της Επιτροπής. Ο Αναπληρωτής Διοικητής της NASA θα ασκεί καθήκοντα Εκτελεστικού Διευθυντή.

(β) Εκτός από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τον Εκτελεστικό Διευθυντή, η Επιτροπή περιλαμβάνει τους ακόλουθους υπαλλήλους ή τους εκπροσώπους τους:

(i) ο Υπουργός Πολέμου·

(ii) ο Βοηθός του Προέδρου και ο Αρχηγός του Επιτελείου·

(iii) ο Διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού·

(iv) ο Βοηθός του Προέδρου για Θέματα Εθνικής Ασφάλειας·

(v) ο Γραμματέας της Πολεμικής Αεροπορίας· και

(vi) άλλοι πλήρους ή μόνιμοι μερικής απασχόλησης υπάλληλοι της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης που προσκαλούνται να ενταχθούν στην Επιτροπή, κατά την κρίση του Προέδρου, σε συνεννόηση με τους Αντιπροέδρους.

Άρθρο 3.

Καθήκοντα.

(α) Η Επιτροπή συμβουλεύει και επικουρεί τον Πρόεδρο σχετικά με προτάσεις για την ίδρυση της Διαστημικής Ακαδημίας των Ηνωμένων Πολιτειών ( Διαστημική Ακαδημία ), μιας προτεινόμενης Ομοσπονδιακής ακαδημίας υπό την ηγεσία της NASA , αφιερωμένης στον συνδυασμό αυστηρής τεχνικής εκπαίδευσης με την ανάπτυξη ηγεσίας, την πειθαρχία και μια διαρκή δέσμευση για δημόσια υπηρεσία. Η Διαστημική Ακαδημία θα αναπτύξει ένα επαγγελματικό σώμα ηγετών με πολιτικά προσόντα, προετοιμασμένων να προωθήσουν τα αμερικανικά συμφέροντα στον διαστημικό τομέα.

(β) Εντός 120 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή υποβάλλει στον Πρόεδρο, μέσω της APST και της APEP, έκθεση που προτείνει βασικές λεπτομέρειες για την ίδρυση της Διαστημικής Ακαδημίας. Η έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις σχετικά με:

(i) ένα πλαίσιο διακυβέρνησης για την Ακαδημία Διαστήματος, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης οργανωτικής δομής, των αρχών, των πιστοποιήσεων και των σχέσεων μεταξύ των αρμόδιων εκτελεστικών τμημάτων και οργανισμών (οργανισμών). Μεταξύ των πλαισίων που εξετάζονται, η Επιτροπή θα αξιολογήσει την επιλογή ίδρυσης της Ακαδημίας Διαστήματος εντός της NASA, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή μιας τέτοιας δομής·

(ii) ένα ακαδημαϊκό και ηγετικό πρόγραμμα σπουδών, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων για προγράμματα σπουδών, βιωματική εκπαίδευση και προγράμματα ανάπτυξης·

(iii) υποχρεώσεις υπηρεσίας για αποφοίτους, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις και της πολιτικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας και οι όροι υπό τους οποίους θα πρέπει να εκπληρώνονται οι εν λόγω υποχρεώσεις·

(iv) προϋποθέσεις για τους αιτούντες, συμπεριλαμβανομένης της ιδιότητας του πολίτη, των διαπιστευτηρίων ασφαλείας και της απασχόλησης σε δημόσιους φορείς ή της στρατιωτικής ιδιότητας·

(v) η διαδικασία επιλογής της μόνιμης φυσικής τοποθεσίας της Διαστημικής Ακαδημίας, κατάλληλης για το επιλεγμένο πλαίσιο διακυβέρνησης·

(vi) διοικητικές ενέργειες που μπορούν να ληφθούν βάσει των υφιστάμενων νομικών εξουσιών για την προώθηση των στόχων της ίδρυσης μιας Ακαδημίας Διαστήματος, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών για πιλοτικά προγράμματα, συνεργασίες και άλλες προπαρασκευαστικές πρωτοβουλίες·

(vii) νομοθετικές ενέργειες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπής·

(viii) συντονισμός με υφιστάμενα ομοσπονδιακά εκπαιδευτικά προγράμματα, συνεργασίες και συμφωνίες· και

(ix) μια στρατηγική υλοποίησης για την ίδρυση της Διαστημικής Ακαδημίας, συμπεριλαμβανομένων χρονοδιαγραμμάτων, αλληλουχίας διοικητικών και νομοθετικών ενεργειών και ευκαιριών χρήσης υφιστάμενων ομοσπονδιακών αρχών και προγραμμάτων.

(γ) Ο Πρόεδρος μπορεί να συστήσει ομάδες εργασίας αποτελούμενες από εκπροσώπους οργανισμών, εφόσον απαιτείται για την υποστήριξη της Επιτροπής. Οι εν λόγω ομάδες εργασίας μπορούν να συμβουλεύονται εμπειρογνώμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο και τη βιομηχανία, καθώς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, εφόσον απαιτείται για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής. Οποιεσδήποτε τέτοιες ομάδες εργασίας υποβάλλουν έκθεση απευθείας στην Επιτροπή και η Επιτροπή εξετάζει τυχόν συστάσεις της ομάδας εργασίας πριν από την έγκρισή τους.

(δ) Μετά την έγκριση από τον Πρόεδρο και τυχόν απαραίτητες νομοθετικές ενέργειες, ο Διοικητής της NASA, σε συντονισμό με τους επικεφαλής των αρμόδιων υπηρεσιών, εφαρμόζει τις εγκεκριμένες συστάσεις της Επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους διαθέσιμους δημοσιονομικούς πόρους.

Άρθρο 4

Γενικές Διατάξεις

(α) Τίποτα στην παρούσα διάταξη δεν θα ερμηνεύεται ως προς την παρεμπόδιση ή την άλλως επίπτωση:

(i) η εξουσία που παρέχεται από το νόμο σε εκτελεστικό τμήμα ή οργανισμό ή στον επικεφαλής αυτού· ή

(ii) τα καθήκοντα του Διευθυντή του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού που σχετίζονται με δημοσιονομικές, διοικητικές ή νομοθετικές προτάσεις.

(β) Η παρούσα εντολή θα εκτελεστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας πιστώσεων.

(γ) Η παρούσα εντολή δεν αποσκοπεί και δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα ή όφελος, ουσιαστικό ή διαδικαστικό, εκτελεστό βάσει νόμου ή βάσει της δικαιοσύνης από οποιοδήποτε μέρος κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, των υπηρεσιών, των οργανισμών ή των οντοτήτων τους, των στελεχών, των υπαλλήλων ή των αντιπροσώπων τους ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

(δ) Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης βαρύνουν την Εθνική Υπηρεσία Αεροναυτικής και Διαστήματος.