ΗΠΑ: Ο Τραμπ ιδρύει Διαστημική Ακαδημία - Ο ανταγωνισμός με την Κίνα συνεχίζεται

"Είναι κάτι πολύ σπουδαίο", τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος. "Θα έχει ως αποστολή να προσελκύει, να εκπαιδεύει και να δίνει πτυχία στα καλύτερα ταλέντα που η χώρα μας έχει να προσφέρει"

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ΗΠΑ: Ο Τραμπ ιδρύει Διαστημική Ακαδημία - Ο ανταγωνισμός με την Κίνα συνεχίζεται
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία στις Ηνωμένες Πολιτείες εθνικής ακαδημίας για την εκπαίδευση των μελλοντικών νεοσυλλέκτων της NASA και των διαστημικών ενόπλων δυνάμεων, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού σε αυτόν τον τομέα, κυρίως με την Κίνα.

"Θα υπογράψω διάταγμα που εκκινεί τη διαδικασία δημιουργίας μιας νέας εθνικής ακαδημίας. Θα ονομάζεται η Διαστημική Ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών (US Space Academy)", είχε ανακοίνωσε νωρίτερα κατά τη διάρκεια τελετής απονομής μεταλλίων στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον της NASA στο Χιούστον. Συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρόεδρος απένειμε στο πλήρωμα του Artemis II το Μετάλλιο Τιμής του Κογκρέσου για το Διάστημα.

"Είναι κάτι πολύ σπουδαίο", τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος. "Θα έχει ως αποστολή να προσελκύει, να εκπαιδεύει και να δίνει πτυχία στα καλύτερα ταλέντα που η χώρα μας έχει να προσφέρει".

Η ακαδημία αυτή θα χρησιμοποιηθεί από τη NASA αλλά και από την ιδιωτική διαστημική βιομηχανία, όπως και στην United States Space Force, την έκτη πτέρυγα των ενόπλων δυνάμεων που είχε δημιουργήσει στην πρώτη του θητεία του, διευκρίνισε ο Τραμπ.

Η τοποθεσία της δεν έχει ωστόσο καθοριστεί.

"Ένα έθνος δεν μπορεί να είναι πρώτο στη Γη εάν πρόκειται να είμαστε δεύτεροι στο διάστημα. Απλώς δεν πρόκειται να συμβεί. Κατά κάποιο τρόπο, απλώς δεν λειτουργεί έτσι", πρόσθεσε ο Τραμπ. Τόνισε επίσης ότι η NASA έχει ξεκινήσει τις εργασίες για αυτό που αποκάλεσε το πρώτο πυρηνοκίνητο διαπλανητικό διαστημόπλοιο το οποίο, όπως είπε, αναμένεται να εκτοξευθεί σε αποστολή στον Άρη το 2028. Διευκρίνισε ότι το διαστημόπλοιο θα μπορούσε να είναι το πρώτο σε έναν μεγαλύτερο αμερικανικό στόλο που έχει στόχο να κάνει πιο κοινά τα διαστημικά ταξίδια.

Η ανακοίνωση για την ίδρυση της ακαδημίας γίνεται την ώρα που το διάστημα κατέχει πλέον κεντρική θέση στους στρατηγικούς ανταγωνισμούς, κυρίως στρατιωτικούς και τεχνολογικούς.

Η κυβέρνηση Τραμπ δηλώνει ανοιχτά ότι ξεκινά έναν "δεύτερο αγώνα του διαστήματος" με αντίπαλο το Πεκίνο, αναφερόμενη στον αγώνα για την κατάκτηση του διαστήματος που είχε φέρει αντιμέτωπες τις ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Οι δύο αντίπαλες δυνάμεις φιλοδοξούν να στείλουν ανθρώπους στη Σελήνη έως το 2030 και να εγκαταστήσουν εκεί βάση.

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