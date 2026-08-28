Ο Καναδάς απορρίπτει τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο από τον Τραμπ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που δίνει εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ να αρχίσουν να αναφέρονται στη λίμνη Οντάριο ως «Λίμνη Αμερική»

Δημήτρης Μάνωλης

Ο Καναδάς απορρίπτει τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο από τον Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο δίνει εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ να αρχίσουν να αναφέρονται στη λίμνη Οντάριο ως «Lake America».

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ απέρριψε την αλλαγή της ονομασίας, εξηγώντας ότι το όνομα «Οντάριο» προέρχεται από μια λέξη των ιθαγενών Γουέντατ, η οποία χρησιμοποιείται εδώ και περισσότερα από 400 χρόνια.

«Το όνομα της λίμνης Οντάριο προέρχεται από τη λέξη των Γουέντατ “Ontari’io”, που σημαίνει “η λίμνη είναι όμορφη, η λίμνη είναι μεγάλη”», έγραψε ο Κάρνεϊ, αναφερόμενος στην προέλευση της ονομασίας από τους αυτόχθονες πληθυσμούς.

«Γνωρίζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν. Οι εμπορικές τους σχέσεις, η εξωτερική τους πολιτική, τα εθνικά τους μνημεία, τα υδρώνυμά τους», πρόσθεσε ο Καναδός πρωθυπουργός.

Παρότι ο Τραμπ μπορεί να υποχρεώσει αμερικανικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες, όπως η USGS (Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών) και η NOAA (Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ) να τροποποιήσουν τους χάρτες και τις επίσημες ονομασίες που χρησιμοποιούν, το εκτελεστικό διάταγμα δεν έχει καμία ισχύ στον Καναδά ούτε δεσμεύει ιδιώτες.

Η κίνηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται σε μια περίοδο κλιμακούμενης εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών. Η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει δασμό 50% στον καναδικό χάλυβα, ενώ η Οτάβα έχει απαντήσει με αντίμετρα και δικούς της ανταποδοτικούς δασμούς.

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