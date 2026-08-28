«Ανάσα» στα οικονομικά της Ινδίας: Στόχος είσπραξη 8,4 δισ. δολαρίων από πωλήσεις περιουσιών

Snapshot Η κυβέρνηση της Ινδίας αναμένεται να ξεπεράσει τον στόχο των 8,4 δισ. δολαρίων από πωλήσεις κρατικών περιουσιακών στοιχείων, κυρίως μέσω της ιδιωτικοποίησης της IDBI Bank.

Η δαπάνη για επιδοτήσεις λιπασμάτων μειώθηκε σημαντικά λόγω πτώσης των διεθνών τιμών, με κόστος περίπου 24,1 δισ. δολάρια για το τρέχον οικονομικό έτος.

Η ινδική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 7,3% το τελευταίο τρίμηνο, παρά τις αυξήσεις του ενεργειακού κόστους και τις διεθνείς αναταράξεις.

Τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν σημαντικά, με τα καθαρά έσοδα να ξεπερνούν το 20% του ετήσιου στόχου στο πρώτο τρίμηνο, δημιουργώντας δημοσιονομικό «μαξιλάρι» για την κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση διατηρεί τη δημοσιονομική πειθαρχία παρά τις πιέσεις από τη μείωση φόρων στα καύσιμα και την ενεργειακή κρίση. Snapshot powered by AI

Η δημοσιονομική εικόνα της Ινδίας έχει βελτιωθεί σε σχέση με τα πιο δυσοίωνα σενάρια που εξέταζαν οι αρμόδιοι στο αποκορύφωμα του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, η κυβέρνηση αναμένεται πλέον να ξεπεράσει τον ετήσιο στόχο για τις αποκρατικοποιήσεις και την αξιοποίηση κρατικών περιουσιακών στοιχείων, για πρώτη φορά εδώ και οκτώ χρόνια.

Η πώληση της IDBI Bank φέρνει έσοδα

Η πολυαναμενόμενη ιδιωτικοποίηση της IDBI Bank αναμένεται να δώσει στην κυβέρνηση την απαραίτητη ώθηση, ώστε να ξεπεράσει τον φετινό στόχο των 800 δισεκατομμυρίων ρουπιών, περίπου 8,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από αποκρατικοποιήσεις και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.

Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, θα είναι η πρώτη φορά από το οικονομικό έτος 2018-19 που η ινδική κυβέρνηση θα πετύχει τον δημοσιονομικό στόχο που έχει θέσει στον προϋπολογισμό.

Η τελική έγκριση για την πώληση του κρατικού ποσοστού στην IDBI Bank εκκρεμεί ακόμη, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σχετική ανακοίνωση αναμένεται σύντομα.

Μικρότερη πίεση από τις επιδοτήσεις λιπασμάτων

Στα θετικά για τα δημόσια ταμεία λειτουργούν και οι ισχυρότερες φορολογικές εισπράξεις, αλλά και η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών των λιπασμάτων.

Η δαπάνη για τις επιδοτήσεις λιπασμάτων κατά το τρέχον οικονομικό έτος, που ολοκληρώνεται τον Μάρτιο, εκτιμάται πλέον σε περίπου 2,3 τρισεκατομμύρια ρουπίες, δηλαδή περίπου 24,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εκτίμηση αυτή είναι σημαντικά χαμηλότερη από τις αρχικές προβλέψεις του Απριλίου, όταν το κόστος είχε υπολογιστεί ακόμη και στα 3 τρισεκατομμύρια ρουπίες.

Καθοριστικό ρόλο έχει παίξει η πτώση της τιμής της ουρίας. Από την κορύφωσή της τον Απρίλιο, η τιμή έχει υποχωρήσει κατά περίπου 60%, κάτω από τα 400 δολάρια ανά τόνο στον τελευταίο διαγωνισμό.

Οι επιδοτήσεις λιπασμάτων αντιστοιχούν περίπου στο 3,2% των συνολικών κρατικών δαπανών. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεσμεύτηκε αυτή την εβδομάδα να αυξήσει τις αποστολές λιπασμάτων προς την Ινδία, ενισχύοντας περαιτέρω την επάρκεια της αγοράς.

Ανθεκτική η οικονομία παρά την ενεργειακή κρίση

Η βελτίωση των δημοσιονομικών προοπτικών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα που επικρατούσε στην αρχή του οικονομικού έτους, τον Απρίλιο.

Τότε, η κυβέρνηση είχε προχωρήσει σε μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, προκειμένου να προστατεύσει τους καταναλωτές από την άνοδο του ενεργειακού κόστους. Η κίνηση αυτή στέρησε από τα κρατικά ταμεία περίπου 1,23 τρισεκατομμύρια ρουπίες, δηλαδή περίπου 12,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μέχρι τον Ιούνιο, η κατάσταση είχε επιδεινωθεί τόσο, ώστε οι αρμόδιες αρχές εξετάζουνταν ακόμη και το ενδεχόμενο το δημοσιονομικό έλλειμμα να αυξηθεί στο 4,8% του ΑΕΠ. Παράλληλα, διαβεβαίωναν τους οίκους αξιολόγησης ότι οποιαδήποτε απόκλιση θα οφειλόταν στις διεθνείς αναταράξεις και όχι σε εγκατάλειψη της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Στο 7,3% η ανάπτυξη

Παρά το γεγονός ότι η Ινδία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως, έχει αποδειχθεί λιγότερο ευάλωτη στις επιπτώσεις της σύγκρουσης με το Ιράν σε σχέση με ό,τι αρχικά φοβούνταν οι αγορές.

Τα επίσημα στοιχεία αναμένεται να δείξουν ότι η ινδική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 7,3% το τελευταίο τρίμηνο, διατηρώντας τη δυναμική της παρά το ενεργειακό σοκ.

«Μαξιλάρι» και από τα φορολογικά έσοδα

Επιπλέον στήριξη στα δημόσια οικονομικά προσφέρουν οι αυξημένες φορολογικές εισπράξεις.

Τα καθαρά φορολογικά έσοδα στο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο ξεπέρασαν το ένα πέμπτο των προβλεπόμενων εσόδων για ολόκληρο το οικονομικό έτος, έναντι 19% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Συνολικά, τα κρατικά έσοδα έφτασαν το 28,7% του ετήσιου στόχου, από 26,9% ένα χρόνο νωρίτερα.

Η εικόνα αυτή δημιουργεί πλέον ένα σημαντικό δημοσιονομικό «μαξιλάρι» για την κυβέρνηση, η οποία φαίνεται να απομακρύνεται από τα πιο απαισιόδοξα σενάρια που είχαν διαμορφωθεί στις αρχές του οικονομικού έτους.