Η Ινδία στο σταυροδρόμι της Ευρασίας: Η κρίσιμη θέση της στο SCO του 2026

Snapshot Η Σύνοδος του SCO το 2026 στο Μπισκέκ θα εστιάσει σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για καταπολέμηση οργανωμένου εγκλήματος, κυβερνοεγκλήματος και ενίσχυση κοινών δράσεων κατά της τρομοκρατίας.

Η Ινδία επιδιώκει να διευρύνει τον ρόλο του SCO πέρα από την ασφάλεια, προωθώντας πολιτιστική συνεργασία, καινοτομία και νεανική επιχειρηματικότητα.

Η Ινδία αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια, όπως τη χαμηλή συνδεσιμότητα με την Κεντρική Ασία και γεωπολιτικές εντάσεις με την Κίνα και το Πακιστάν.

Η οικονομική επιρροή της Κίνας στην Κεντρική Ασία υπερβαίνει σημαντικά αυτή της Ινδίας, γεγονός που περιορίζει την ινδική παρουσία στην περιοχή.

Ο SCO αποτελεί για την Ινδία στρατηγικό εργαλείο και όχι ιδεολογική επιλογή, με στόχο τη βελτίωση της περιφερειακής ασφάλειας, ενεργειακής συνεργασίας και πολιτιστικής διπλωματίας. Snapshot powered by AI

Η Σύνοδος Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στο Μπισκέκ, υπό την προεδρία της Κιργιζίας, αναδεικνύει τις αυξανόμενες φιλοδοξίες ενός από τους σημαντικότερους διακρατικούς οργανισμούς της Ευρασίας. Η φετινή σύνοδος, που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Αυγούστου και την 1η Σεπτεμβρίου 2026, συμπίπτει με την 25η επέτειο από την ίδρυση του οργανισμού, ενώ ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι αναμένεται να συμμετάσχει στις εργασίες της.

Το φετινό σύνθημα είναι «25 χρόνια SCO: Μαζί προς τη βιώσιμη ειρήνη, ανάπτυξη και ευημερία», αποτυπώνοντας την προσπάθεια του οργανισμού να διευρύνει τον ρόλο του πέρα από την παραδοσιακή έμφαση στην ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Οι ρίζες του SCO βρίσκονται στην ομάδα των «Shanghai Five», που δημιουργήθηκε το 1996 από την Κίνα, τη Ρωσία, το Καζακστάν, την Κιργιζία και το Τατζικιστάν. Το 2001, με την ένταξη του Ουζμπεκιστάν, ο οργανισμός πήρε τη σημερινή του μορφή. Η διεύρυνση συνεχίστηκε το 2017 με την ένταξη της Ινδίας και του Πακιστάν, το 2023 με την ένταξη του Ιράν και το 2024 με την προσχώρηση της Λευκορωσίας.

Σήμερα, ο SCO αποτελείται από δέκα χώρες και αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο της παγκόσμιας έκτασης, το 45% του παγκόσμιου πληθυσμού, περίπου το 23% του παγκόσμιου ονομαστικού ΑΕΠ και περίπου το 36% του παγκόσμιου ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης.

Τα μηνύματα της συνόδου του Τιαντζίν

Η προηγούμενη σύνοδος κορυφής, που πραγματοποιήθηκε στο Τιαντζίν της Κίνας τον Σεπτέμβριο του 2025, έθεσε τις βάσεις για μια πιο φιλόδοξη πορεία του οργανισμού. Οι χώρες-μέλη συμφώνησαν σε μια στρατηγική ανάπτυξης με ορίζοντα το 2035, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του SCO, τη βελτίωση του θεσμικού και νομικού του πλαισίου και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μόνιμων οργάνων του.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του εξτρεμισμού και του αυτονομισμού, καθώς και στην αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων, όπλων και ναρκωτικών. Παράλληλα, προωθήθηκε η ανταλλαγή πληροφοριών και η ενίσχυση των κοινών μηχανισμών ασφαλείας και αντιτρομοκρατικής συνεργασίας.

Στο οικονομικό πεδίο, ο SCO επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα, από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έως την αξιοποίηση νέων ενεργειακών πόρων και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Παράλληλα, έχει τεθεί στο τραπέζι η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών.

Η ατζέντα του Μπισκέκ

Η Σύνοδος του 2026 φιλοδοξεί να περάσει από τις γενικές διακηρύξεις σε πιο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Στο επίκεντρο βρίσκονται η δημιουργία Διεθνούς Κέντρου για την Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος, η ενίσχυση της συνεργασίας κατά του κυβερνοεγκλήματος και των ψηφιακών απειλών και η περαιτέρω εμβάθυνση της κοινής δράσης κατά της τρομοκρατίας, του εξτρεμισμού και του αυτονομισμού.

Παράλληλα, εξετάζεται η δημιουργία μιας ανεξάρτητης χρηματοοικονομικής αρχιτεκτονικής του SCO, με βασικό πυλώνα μια Τράπεζα Ανάπτυξης του οργανισμού.

Σημαντικό μέρος της ατζέντας αποτελεί και η ανάπτυξη των υποδομών και των διαδρόμων μεταφορών στην Κεντρική Ασία. Εμβληματικό έργο θεωρείται η σιδηροδρομική σύνδεση Κίνας–Κιργιζίας–Ουζμπεκιστάν, μήκους άνω των 500 χιλιομέτρων και κόστους περίπου 4,7 δισ. δολαρίων. Η γραμμή θα συνδέει το Κασγκάρ της Κίνας, μέσω του περάσματος Τορούγκαρτ και της Τζαλαλάμπαντ, με το Αντιτζάν του Ουζμπεκιστάν, δημιουργώντας έναν νέο άξονα ανάμεσα στα κινεζικά και τα κεντροασιατικά δίκτυα μεταφορών.

Την ίδια στιγμή, η Κιργιζία προωθεί νέες εμπορευματικές και εφοδιαστικές διαδρομές, ενώ εξετάζονται και συνδέσεις μέσω της Κασπίας Θάλασσας, οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τον Διεθνή Διάδρομο Μεταφορών Βορρά–Νότου.

Η Ινδία διεκδικεί ρόλο με μεγαλύτερο βάρος

Για την Ινδία, ο SCO αποτελεί πολύ περισσότερα από ένα ακόμη πολυμερές φόρουμ. Από την ένταξή της το 2017, το Νέο Δελχί έχει επιχειρήσει να αξιοποιήσει τον οργανισμό ως πλατφόρμα για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την ανάπτυξη των σχέσεών του με την Κεντρική Ασία.

Η Ινδία υποστηρίζει την υιοθέτηση ενός ισχυρού πλαισίου κατά της τρομοκρατίας, στη βάση της αρχής της «μηδενικής ανοχής» και της απόρριψης των «δύο μέτρων και δύο σταθμών». Παράλληλα, επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργασία στον τομέα της αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης και να αξιοποιήσει τον Περιφερειακό Αντιτρομοκρατικό Μηχανισμό του SCO για πιο αποτελεσματικές κοινές δράσεις.

Ωστόσο, το Νέο Δελχί επιχειρεί να διευρύνει την ατζέντα του οργανισμού πέρα από τα ζητήματα ασφάλειας. Η Ινδία έχει προτείνει την ενίσχυση του πολιτιστικού διαλόγου, την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των ανταλλαγών μεταξύ των λαών, καθώς και τη δημιουργία ενός «Διαδρόμου Νεοφυών Επιχειρήσεων και Καινοτομίας» του SCO.

Με αυτόν τον τρόπο, η Ινδία επιδιώκει να προσδώσει στον οργανισμό μια πιο σύγχρονη και αναπτυξιακή διάσταση, δίνοντας έμφαση στην τεχνολογία, την καινοτομία, τη νεανική επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ενέργεια, συνδεσιμότητα και περιβάλλον

Η Κεντρική Ασία έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ινδία και στον ενεργειακό τομέα. Το Νέο Δελχί επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις πηγές και τις διαδρομές ενεργειακού εφοδιασμού, ενώ παράλληλα ενδιαφέρεται για την ενίσχυση της συνεργασίας στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και για τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ινδία επιδιώκει να προωθήσει μια αντίληψη για τις υποδομές και τη συνδεσιμότητα που θα βασίζεται στον σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών και θα αποφέρει οφέλη σε όλα τα μέλη του SCO.

Ιδιαίτερη θέση στην ινδική ατζέντα καταλαμβάνει και η περιβαλλοντική συνεργασία. Το Νέο Δελχί τάσσεται υπέρ κοινών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, μεταφοράς τεχνολογίας και υιοθέτησης καθαρών και πράσινων τεχνολογιών.

Τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η Ινδία

Παρά τις φιλοδοξίες, τα εμπόδια είναι σημαντικά. Η περιορισμένη συνδεσιμότητα της Ινδίας με την Κεντρική Ασία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Η Ινδία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με επιφύλαξη τις στρατηγικές επιπτώσεις του Οικονομικού Διαδρόμου Κίνας–Πακιστάν, ενώ ο Διεθνής Διάδρομος Μεταφορών Βορρά–Νότου (INSTC), στον οποίο συμμετέχουν η Ινδία, το Ιράν, το Αζερμπαϊτζάν, η Ρωσία και χώρες της Κεντρικής Ασίας, δεν έχει ακόμη αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του.

Εφόσον λειτουργήσει σε πλήρη κλίμακα, ο INSTC θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τόσο τον χρόνο όσο και το κόστος μεταφοράς σε σύγκριση με την παραδοσιακή διαδρομή μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Παράλληλα, η Ινδία θα ήθελε να υπάρξει πρόοδος σε παλαιότερα ενεργειακά σχέδια, όπως οι αγωγοί IPI και TAPI. Ωστόσο, οι πολιτικές και γεωπολιτικές συνθήκες στην περιοχή καθιστούν δύσκολη την υλοποίησή τους.

Η Κεντρική Ασία και η ασυμμετρία με την Κίνα

Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα είναι το εμπορικό χάσμα της Ινδίας με την Κεντρική Ασία σε σύγκριση με την Κίνα. Το εμπόριο της Ινδίας με την περιοχή αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 0,5% του συνολικού ινδικού εμπορίου και ανέρχεται περίπου στα 2 δισ. δολάρια, την ώρα που το εμπόριο της Κίνας με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας προσεγγίζει τα 100 δισ. δολάρια.

Η διαφορά αυτή αποτυπώνει το μέγεθος της οικονομικής επιρροής του Πεκίνου στην περιοχή και υπογραμμίζει τον βαθμό δυσκολίας που αντιμετωπίζει η Ινδία στην προσπάθειά της να ενισχύσει την παρουσία της.

Το Νέο Δελχί βρίσκεται, επομένως, αντιμέτωπο με μια λεπτή γεωπολιτική ισορροπία. Από τη μία πλευρά, η Ρωσία παραμένει σημαντικός και στρατηγικός εταίρος της Ινδίας. Από την άλλη, η σχέση με την Κίνα χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, ενώ οι σχέσεις με το Πακιστάν παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες.

Ταυτόχρονα, η Ινδία συμμετέχει σε σχήματα όπως το Quad, το I2U2 και ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης, γεγονός που τη φέρνει πιο κοντά σε δυτικούς εταίρους και δημιουργεί αντιθέσεις με ορισμένες από τις πιο έντονα αντιαμερικανικές και αντιδυτικές προσεγγίσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό του SCO.

Ένας οργανισμός σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Η σημασία του SCO δοκιμάζεται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις κρίσεις στη Μέση Ανατολή να μεταβάλλουν τις ισορροπίες στην ευρύτερη Ευρασία.

Η υπόσχεση για συλλογική ασφάλεια, οικονομική συνεργασία και ανάπτυξη δικτύων συνδεσιμότητας περιορίζεται από τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις και την αδυναμία των κρατών-μελών να διαμορφώσουν κοινές θέσεις σε κρίσιμα ζητήματα, όπως το Αφγανιστάν.

Ο SCO κινδυνεύει έτσι να παραμείνει περισσότερο ένας συμβολικός γεωπολιτικός μηχανισμός παρά ένας αποτελεσματικός οργανισμός που παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η ύπαρξη μεγάλων έργων, όπως ο σιδηρόδρομος Κίνας–Κιργιζίας–Ουζμπεκιστάν, δείχνει ότι υπάρχει η δυνατότητα για ουσιαστική συνεργασία. Ωστόσο, οι ανταγωνισμοί μεταξύ των μεγαλύτερων μελών του οργανισμού εξακολουθούν να περιορίζουν τις δυνατότητές του.

Για την Ινδία, ο SCO είναι εργαλείο και όχι ιδεολογική επιλογή

Παρά τις αντιφάσεις, η Ινδία έχει σημαντικούς λόγους να παραμένει ενεργή στον SCO. Ο οργανισμός της προσφέρει μια μοναδική πλατφόρμα για την ενίσχυση της παρουσίας της στην Κεντρική Ασία, την ανάπτυξη ενεργειακών και εμπορικών σχέσεων και την προώθηση της πολιτιστικής της διπλωματίας.

Ταυτόχρονα, της επιτρέπει να συμμετέχει στη διαμόρφωση των ευρασιατικών εξελίξεων χωρίς να εγκαταλείπει τις σχέσεις της με τη Δύση ή τις υπόλοιπες πολυμερείς συνεργασίες της.

Για την Ινδία, επομένως, ο SCO δεν αποτελεί ζήτημα ιδεολογικής ταύτισης αλλά στρατηγικής χρησιμότητας. Το ζητούμενο είναι να αξιοποιήσει τον οργανισμό για την προώθηση της συνδεσιμότητας, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της ενεργειακής ασφάλειας και της πολιτιστικής συνεργασίας, περιορίζοντας ταυτόχρονα την υπερβολική εξάρτηση από την κινεζική επιρροή.

Από τον συμβολισμό στην ουσία

Η πραγματική δοκιμασία για τον SCO βρίσκεται πλέον στο κατά πόσο μπορεί να μετατραπεί από έναν μεγάλο γεωπολιτικό διάλογο σε έναν οργανισμό με συγκεκριμένα, μετρήσιμα και κοινά έργα.

Το μέγεθος της επικράτειας και του πληθυσμού του, η οικονομική του βαρύτητα, οι μηχανισμοί ασφαλείας και η στρατηγική του θέση στην Ευρασία καθιστούν τον οργανισμό δύσκολο να αγνοηθεί. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά του θα κριθεί από την ικανότητά του να υπερβεί τις αντιπαλότητες μεταξύ των μελών του και να παράγει πραγματικά αποτελέσματα.

Για την Ινδία, η ενεργή συμμετοχή στον SCO ενισχύει την παγκόσμια εμβέλεια και την ορατότητά της, ιδιαίτερα στην Κεντρική Ασία. Της δίνει επίσης τη δυνατότητα να διεκδικήσει έναν πιο ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας ευρασιατικής πραγματικότητας.

Σε τελική ανάλυση, ο SCO έχει αξία για την Ινδία μόνο εφόσον περάσει από τον συμβολισμό στην ουσία. Εάν καταφέρει να εξελιχθεί σε έναν πιο πρακτικό, ευέλικτο και προσανατολισμένο σε συγκεκριμένα έργα οργανισμό, το Νέο Δελχί μπορεί να κερδίσει σημαντική επιρροή και ορατότητα στην Ευρασία. Εάν όμως παραμείνει ένας χώρος παράλληλων γεωπολιτικών ανταγωνισμών και γενικών διακηρύξεων, η Ινδία κινδυνεύει να επενδύει διπλωματική ενέργεια σε ένα φόρουμ με περιορισμένες αποδόσεις.

Για την Ινδία, λοιπόν, ο SCO δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι ένα στρατηγικό εργαλείο — και η αξία του θα κριθεί από το κατά πόσο μπορεί να μετατρέψει τη γεωπολιτική του βαρύτητα σε πραγματική συνεργασία.