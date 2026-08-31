Θρίλερ για 22χρονη στη Βαλένθια: Δέχθηκε σεξουαλική επίθεση ενώ έκανε μπάνιο σε δημοφιλή παραλία

Ακολούθησε καταδίωξη και σύλληψη του 27χρονου δράστη, ο οποίος γρονθοκόπησε έναν από τους αστυνομικούς

Ανθή Κουρεντζή

Θρίλερ για 22χρονη στη Βαλένθια: Δέχθηκε σεξουαλική επίθεση ενώ έκανε μπάνιο σε δημοφιλή παραλία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας27χρονος Μακινός συνελήθη ως ύποτος για τον βιασμό μιας 22χρο στη δημοφιλή παραλία Malvarrosa της Βαλέθια.
  • Η επίθεση σημειώθηκε νωρίς το πρωί ενώ η γυναίκα βρισκόταν στην παραλία μετά από μπάνιο στη θάλασσα.
  • Ο δράστης γρονθοκόπησε έναν αστυνομικό κατά τη διάρκεια της καταδίωξης πριν συλληφθεί.
  • Η 22χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο La Fe για ιατρικές εξετάσεις.
  • Η υπόθεση προστίθεται σε σειρά καταγγελιών για σεξουαλικές επιθέσεις σε τουρίστες σε δημοφιλείς ισπανικούς προορισμούς.
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Ένας 27χρονος Μαροκινός συνελήφθη ως ύποπτος για τον βιασμό μιας 22χρονης γυναίκας, η οποία είχε πάει για μπάνιο τις πρώτες πρωινές ώρες σε παραλία της Βαλένθια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να πλησίασε τη νεαρή γυναίκα ενώ εκείνη ξεκουραζόταν στην άμμο μετά το μπάνιο της στη θάλασσα.

Περαστικός που κινούνταν κατά μήκος της ακτής ειδοποίησε αστυνομικούς που περιπολούσαν στην περιοχή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο ύποπτος φέρεται να γρονθοκόπησε στο πρόσωπο έναν από τους αστυνομικούς, προτού τελικά συλληφθεί.

Η φερόμενη σεξουαλική επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 06:45 το πρωί της Κυριακής στην παραλία Malvarrosa, μία από τις πιο γνωστές αστικές παραλίες της Βαλένθια, στην ανατολική ακτή της Ισπανίας.

Το σημείο όπου φέρεται να σημειώθηκε η επίθεση βρίσκεται κοντά στο γνωστό νυχτερινό κέντρο Akuarela.

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Η 22χρονη είχε βγει να διασκεδάσει το προηγούμενο βράδυ και, καθώς ξημέρωνε, αποφάσισε να κάνει μια βουτιά στη θάλασσα. Στη συνέχεια ξάπλωσε σε σημείο στο πίσω μέρος της παραλίας, κοντά σε ξαπλώστρες, όπου και σημειώθηκε η επίθεση.

Οι αστυνομικοί τη μετέφεραν στο νοσοκομείο La Fe της Βαλένθια για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο άνδρας που συνελήφθη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστή, ο οποίος θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η ποινική έρευνα για την υπόθεση.

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Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά καταγγελιών για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τουριστών σε δημοφιλείς προορισμούς της Ισπανίας.

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