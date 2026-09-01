Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από τρία άγνωστα βλήματα ανατολικά του Ομάν

Snapshot Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από τρία άγνωστα βλήματα 17 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κχασάμπ του Ομάν στα Στενά του Ορμούζ.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή περιβαλλοντική ρύπανση από το περιστατικό.

Η UKMTO καλεί τα πλοία στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν ύποπτες δραστηριότητες.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος.

Νωρίτερα, η UKMTO ανέφερε περιστατικό με δεξαμενόπλοιο και στρατιωτικές δυνάμεις στον Ινδικό Ωκεανό. Snapshot powered by AI

Δεξαμενόπλοιο επλήγη κοντά στα Στενά του Ορμούζ από τρία βλήματα άγνωστης προέλευσης, σύμφωνα με την Βρετανική Υπηρεσία Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO).

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 31/8, 17 ναυτικά μίλια ανατολικά της πόλης Κχασάμπ του Ομάν, με τον υπεύθυνο ασφαλείας της εταιρείας του πλοίου να αναφέρει ότι χτυπήθηκε ενώ ολοκλήρωνε μια εξερχόμενη διέλευση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε περιβαλλοντική ρύπανση, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Η UKMTO κάλεσε τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές.

Λίγες ώρες νωρίτερα σε ανακοίνωσή της, η UKMTO ανέφερε ότι «έλαβε αναφορά για ένα περιστατικό στο οποίο εμπλέκονται ένα δεξαμενόπλοιο και στρατιωτικές δυνάμεις στον Ινδικό Ωκεανό.

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