Ναυάγιο στην Κερύνεια: Τουρκικό βαθυσκάφος ερευνά στα 514 μέτρα για τους 20 αγνοούμενους

Το τουρκικό βαθυσκάφος TCG Isin θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στον εντοπισμό του καταγραφέα δεδομένων ταξιδιού του Filo Jet, 514 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Νατάσα Παυλοπούλου

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Τουρκικό βαθυσκάφος ερευνά στα 514 μέτρα για τους 20 αγνοούμενους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το τουρκικό βαθυσκάφος TCG Isinρευνά στα 514 μέτρα βάθος για τον εντοπισμό και ανάσυρση του καταγραφέα δεδομένων του Filo Jet.
  • Το επιβατηγό καταμαράν Filo Jet βυθίστηκε κοντά στην Κερύνεια με 267 επιβαίνοντες, με 8 επιβεβαιωμένους νεκρούς και 20 αγνοούμενους.
  • Ο πλοίαρχος και επτά μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν με κατηγορίες βαριάς αμέλειας, καθώς κατηγορούνται για παραμέληση κατά την κρίσιμη στιγμή.
  • Μαρτυρίες επιβατών περιγράφουν σκηνές πανικού και καταγγέλλουν ότι ο καπετάνιος εγκατέλειψε πρώτος το πλοίο.
  • Αρχίζουν δικαστικές διαδικασίες και κατά των ιδιοκτητών της εταιρείας, ενώ αμφισβητείται η αξιοπλοΐα του 26χρονου καταμαράν.
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Τραγωδία εκτυλίσσεται στα ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας μετά την ανατροπή και βύθιση του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Filo Jet, με τον απολογισμό να μετρά ήδη οκτώ επιβεβαιωμένους νεκρούς και 20 ανθρώπους να εξακολουθούν να αγνοούνται στα παγωμένα νερά. Το ταχύπλοο καταμαράν, που κατευθυνόταν προς το Τασούτζου της Τουρκίας με 267 επιβαίνοντες, άρχισε να βάζει απότομα νερά μόλις τέσσερα ναυτικά μίλια από την ακτή και βυθίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Παρά την άμεση κινητοποίηση που επέτρεψε τη διάσωση 241 ανθρώπων, η αγωνία των οικογενειών κορυφώνεται, καθώς οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων εξανεμίζονται.

Στις γιγαντιαίες επιχειρήσεις έρευνας εντάσσεται πλέον το εξειδικευμένο τουρκικό σκάφος TCG Isin, το οποίο διαθέτει εξελιγμένο βαθυσκάφος ικανό να επιχειρεί σε βάθη έως και 3.000 μέτρων. Κύριος στόχος της αποστολής είναι η προσέγγιση του ναυαγίου, το οποίο βρίσκεται πλέον στον βυθό σε βάθος 514 μέτρων, προκειμένου το βαθυσκάφος να εντοπίσει και να ανασύρει το «μαύρο κουτί» του πλοίου. Η ανάκτηση του καταγραφέα δεδομένων ταξιδιού θεωρείται καθοριστικής σημασίας για τη διαλεύκανση των αιτίων της ναυτικής τραγωδίας, ενώ παράλληλα θα διαπιστωθεί εάν κάποιοι από τους αγνοούμενους παρέμειναν παγιδευμένοι στο εσωτερικό του σκάφους.

Την ίδια στιγμή, οι τοπικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πλοιάρχου και επτά μελών του πληρώματος που αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες για βαριά αμέλεια. Διασωθέντες περιγράφουν σκηνές πανικού, καταγγέλλοντας ότι ο καπετάνιος αγνόησε τις εκκλήσεις των επιβατών για άμεση επιστροφή στο λιμάνι όταν το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά, ενώ ισχυρίζονται πως ήταν από τους πρώτους που εγκατέλειψαν το φέρι.

Σε μαρτυρίες – και βίντεο – που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα, πανικόβλητοι επιβάτες φαίνονταν να ψάχνουν απεγνωσμένα για σωσίβια και να ουρλιάζουν πριν το διπλό κύτος του πλοίου ανατραπεί. Μια μητέρα, η Ayten Biçer, περιέγραψε ότι ένιωσε την 12χρονη κόρη της να γλιστράει από τα χέρια της και να εξαφανίζεται καθώς το πλοίο ανατράπηκε και βυθίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά. «Έλεγε, "Μην με αφήσεις". Και δεν άφησα την κόρη μου. Ορκίζομαι, δεν την άφησα να φύγει», έκλαιγε με λυγμούς. Δύο από τα άλλα παιδιά της Biçer είναι ανάμεσα στα 20 που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Τουρκοκύπριοι αξιωματούχοι δήλωσαν στον Guardian ότι είναι πιθανό «όλοι οι υπεύθυνοι» να κατηγορηθούν για βαριά αμέλεια, καθώς αμφισβητήθηκε επίσης η αξιοπλοΐα του 26χρονου καταμαράν. Οι ιδιοκτήτες και οι μέτοχοι της ιδιωτικής εταιρείας που εκμεταλλεύεται το επιβατηγό πλοίο έχουν επίσης διαταχθεί να εμφανιστούν στο δικαστήριο.

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