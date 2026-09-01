Κολομβία: Η ανοιχτή πόρτα του εν κινήσει λεωφορείου έσωσε τη ζωή μοτοσυκλετιστή
Παρά την σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε ελαφρά με μικρές αμυχές
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- Ένα βίντεο από την Κολομβία δείχνει μοτοσυκλετιστή που συγκρούεται με κινούμενο λεωφορείο σε πολυσύχναστη διασταύρωση.
- Ο μοτοσυκλετιστής «εξαφανίζεται» μέσα στο λεωφορείο μετά τη σύγκρουση.
- Παρά την σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε ελαφρά με μικρές αμυχές.
- Το βίντεο έχει γίνει viral και προκαλεί εντυπωσιασμό στο διαδίκτυο.
Το γύρο του διαδικτύου κάνει εδώ και κάποιες ώρες το βίντεο ενός μοτοσυκλετιστή στην Κολομβία, ο οποίος σαν άλλος... κασκαντέρ μπήκε σε ένα κινούμενο λεωφορείο στο οποίο «καρφώθηκε» με την μοτοσυκλέτα του.
Η στιγμή που ο μοτοσικλετιστής χτυπά σφόδρα στο πλάι ενός λεωφορείου σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση στη δυτική Κολομβία, και «εξαφανίστηκε» μέσα στο όχημα, γλιτώνοντας παράλληλα με μικρές αμυχές, έχει γίνει viral και προκαλεί αν μη τι άλλο εντυπωσιασμό.
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