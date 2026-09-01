Κολομβία: Η ανοιχτή πόρτα του εν κινήσει λεωφορείου έσωσε τη ζωή μοτοσυκλετιστή

Snapshot Ένα βίντεο από την Κολομβία δείχνει μοτοσυκλετιστή που συγκρούεται με κινούμενο λεωφορείο σε πολυσύχναστη διασταύρωση.

Ο μοτοσυκλετιστής «εξαφανίζεται» μέσα στο λεωφορείο μετά τη σύγκρουση.

Παρά την σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε ελαφρά με μικρές αμυχές.

Το βίντεο έχει γίνει viral και προκαλεί εντυπωσιασμό στο διαδίκτυο. Snapshot powered by AI

Το γύρο του διαδικτύου κάνει εδώ και κάποιες ώρες το βίντεο ενός μοτοσυκλετιστή στην Κολομβία, ο οποίος σαν άλλος... κασκαντέρ μπήκε σε ένα κινούμενο λεωφορείο στο οποίο «καρφώθηκε» με την μοτοσυκλέτα του.

Η στιγμή που ο μοτοσικλετιστής χτυπά σφόδρα στο πλάι ενός λεωφορείου σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση στη δυτική Κολομβία, και «εξαφανίστηκε» μέσα στο όχημα, γλιτώνοντας παράλληλα με μικρές αμυχές, έχει γίνει viral και προκαλεί αν μη τι άλλο εντυπωσιασμό.