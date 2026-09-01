Ιράν: Απαντά με μπαράζ πυραύλων και drones κατά αμερικανικών στόχων στον Κόλπο

Εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και επιθετικών drones από πολλαπλές περιοχές του Ιράν προς «εχθρικές θέσεις» κατέγραψε το ιρανικό πρακτορείο Fars, σε μια εμφανή κλιμάκωση στην αναμέτρηση με τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις αναφορές των ιρανικών μέσων, οι εκτοξεύσεις των Φρουρών της Επανάστασης στοχεύουν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και κρίσιμες υποδομές στην ευρύτερη περιοχή. Η κίνηση αυτή ακολουθεί τα στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ γύρω από τα Στενά του Ορμούζ —συμπεριλαμβανομένων θέσεων στο Μπαντάρ Αμπάς, στο Τσαμπαχάρ και στη νήσο Λαράκ— με την αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) να δηλώνει ότι στόχος ήταν η εξουδετέρωση δυνατοτήτων ναρκοθέτησης και επιθέσεων κατά της ναυσιπλοΐας.

Οι αμερικανικές πρεσβείες στο Αμπού Ντάμπι και στο Ντουμπάι καλούν τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση λόγω των περιφερειακών εντάσεων και του ενδεχομένου κλιμάκωσης της κατάστασης. Είναι πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο του εναερίου χώρου και διαταραχές στις μετακινήσεις.

Απάντηση στις προειδοποιήσεις του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει δημόσια ότι οποιαδήποτε νέα ενέργεια της Τεχεράνης θα προκαλούσε ασύγκριτα σφοδρότερη αμερικανική απάντηση. Όμως, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν άμεσα σε μαζικά πυρά, δείχνοντας ότι η σύγκρουση εισέρχεται σε φάση ανεξέλεγκτων αντιποίνων. Όπως ανακοινώθηκε από στρατιωτικές πηγές στην Τεχεράνη, οι επιχειρήσεις ενεργοποιήθηκαν ως άμεση απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις των ΗΠΑ, θέτοντας σε ύψιστο συναγερμό όλες τις αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

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