Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν το βράδυ της Τρίτης νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) να ανακοινώνει ότι ξεκίνησε επιθέσεις σε εγκαταστάσεις που ανήκουν στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

Λίγο νωρίτερα είχαν αναφερθεί εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς, στο Τσαμπαχάρ και στο νησί Κεσμ, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν νέες εκρήξεις στις περιοχές Τζασκ, Σιρίκ και Μιναμπ. Λίγα λεπτά αργότερα, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούσαν πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων στην περιοχή του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος.

Η CENTCOM επιβεβαίωσε επισήμως την επιχείρηση, αναφέροντας ότι προηγήθηκαν πρόσφατες απόπειρες των Φρουρών της Επανάστασης να επιτεθούν σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς και σε αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην περιοχή.

Νέα κλιμάκωση μετά τις ιρανικές επιθέσεις

Η νέα αμερικανική επιχείρηση πραγματοποιείται μία ημέρα μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν «σκληρά» στην ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη νύχτα από Κυριακή προς Δευτέρα.

Η ιρανική επίθεση είχε προηγηθεί αμερικανικού πλήγματος εναντίον εκτοξευτών πυραύλων στο νησί Λαράκ, εντός των Στενών του Ορμούζ. Η ανταλλαγή πυρών αποτέλεσε την πρώτη απευθείας στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών εδώ και περίπου έναν μήνα.

Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, το αρχικό χτύπημα στο Λαράκ είχε στόχο να αποτρέψει το Ιράν από το να τοποθετήσει θαλάσσιες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ και να διαταράξει την κίνηση των δεξαμενόπλοιων που διέρχονται από τον στρατηγικό δίαυλο.

Η αμερικανική επιχείρηση εντασσόταν σε ευρύτερη προσπάθεια υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την απρόσκοπτη λειτουργία της θαλάσσιας οδού και τη συμβολή στη μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Το Ιράν προειδοποιεί για «σφοδρή απάντηση»

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε αργότερα στο Reuters ότι η τρέχουσα αντιπαράθεση παραμένει «περιορισμένη» ως προς την έκτασή της. Παράλληλα, ωστόσο, προειδοποίησε ότι μια νέα αμερικανική επίθεση θα προκαλούσε σφοδρή αντίδραση από την Τεχεράνη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης.

Την ίδια ώρα, η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας προς τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή.

Η πρεσβεία χαρακτήρισε το περιβάλλον ασφαλείας «περίπλοκο», προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο απρόβλεπτης κλιμάκωσης. Κάλεσε τους Αμερικανούς να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση και προειδοποίησε για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριου χώρου και σοβαρές ταξιδιωτικές διαταραχές.

Παράλληλα, σημείωσε ότι αμερικανικές διπλωματικές εγκαταστάσεις, ακόμη και εκτός Μέσης Ανατολής, έχουν αποτελέσει στο παρελθόν στόχο επιθέσεων. Σύμφωνα με την ίδια προειδοποίηση, το Ιράν και οργανώσεις που το υποστηρίζουν ενδέχεται να επιχειρήσουν να πλήξουν επιπλέον αμερικανικά συμφέροντα στο εξωτερικό.

Στους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις και οργανισμοί που συνδέονται με τις ΗΠΑ, Αμερικανοί πολίτες, επιχειρήσεις και άλλοι φορείς με αμερικανική σύνδεση σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

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