Στις φλόγες ξανά το Ορμούζ: Απειλούν οι Ιρανοί - Αν απαντήσουν θα μείνουν ελάχιστα λέει ο Τραμπ

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης σε έξι παράκτιες περιοχές το βράδυ της Τρίτης, απαντώντας σε απόπειρες ναρκοθέτησης του περάσματος και πυραυλικές επιθέσεις.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Στις φλόγες ξανά το Ορμούζ: Απειλούν οι Ιρανοί - Αν απαντήσουν θα μείνουν ελάχιστα λέει ο Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
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Στα άκρα οδηγείται ξανά η στρατιωτική αναμέτρηση στον Περσικό Κόλπο, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσαν το βράδυ της Τρίτης νέο κύμα σφοδρών βομβαρδισμών εναντίον ιρανικών θέσεων κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε άμεσα την επιχείρηση με δήλωσή του, καθιστώντας σαφές πως τα πλήγματα αποτελούν ευθεία απάντηση στην προσπάθεια της Τεχεράνης να ναρκοθετήσει τον κρίσιμο θαλάσσιο δίαυλο, αλλά και στην εκτόξευση οκτώ ιρανικών πυραύλων κατά αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία. Όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη στιγμή, επιτίθενται σε ιρανικούς στόχους κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Οι επιθέσεις είναι εκτεταμένες και ισχυρές και αποτελούν αντίποινα για την αποτυχημένη απόπειρα των Ιρανών να τοποθετήσουν ναρκοπέδια στο Στενό, το οποίο προς το παρόν δεν περιέχει νάρκες (έχουν αφαιρεθεί πλήρως ή έχουν ανατιναχθεί!), καθώς και για την εκτόξευση οκτώ πυραύλων από τους Ιρανούς - οι οποίοι καταρρίφθηκαν όλοι με επιτυχία - εναντίον της στρατιωτικής μας βάσης στην Ιορδανία. Εάν το αποτυχημένο έθνος του Ιράν προβεί σε αντίποινα για αυτή την απολύτως δικαιολογημένη επίθεση, θα δεχτεί νέα χτυπήματα σε πολύ πιο σκληρό και υψηλότερο επίπεδο, αλλά δεν θα είναι η μεγαλύτερη επίθεση από όλες, η οποία βρίσκεται σε αναμονή και, όταν τελειώσει, θα έχουν απομείνει ελάχιστα από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν!».

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Μπαράζ επιδρομών σε έξι περιοχές

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), οι αεροπορικές επιδρομές επικεντρώθηκαν σε υποδομές που ανήκουν στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και σχετίζονται άμεσα με τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και αμερικανικών στρατευμάτων. Μπαράζ εκρήξεων σημειώθηκε σχεδόν ταυτόχρονα στο Μπαντάρ Αμπάς, στο Τσαμπαχάρ και στο νησί Κεσμ, ενώ ακολούθησαν χτυπήματα στις παράκτιες ζώνες Τζασκ, Σιρίκ και Μιναμπ. Πρόκειται για το δεύτερο κύμα επιδρομών μέσα σε διάστημα μόλις 48 ωρών, καθώς είχε προηγηθεί η καταστροφή εκτοξευτών πυραύλων στο νησί Λαράκ, σε μια επιχείρηση που αποσκοπεί στη διασφάλιση της διεθνούς ναυσιπλοΐας και στη συγκράτηση των τιμών του πετρελαίου.

Συναγερμός και προειδοποιήσεις για κλιμάκωση

Η αντίδραση της Τεχεράνης υπήρξε άμεση. Εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης υποστήριξε μέσω του πρακτορείου Fars ότι η Ουάσινγκτον «θα μετανιώσει για τις νέες επιθέσεις της».

Η απάντηση από το Ιράν υπήρξε άμεση και σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Χοσεΐν Μοχαμπί, δήλωσε χαρακτηριστικά στο πρακτορείο Fars: «Αυστηρή τιμωρία περιμένει τους επιτιθέμενους. Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν για τις νέες επιθέσεις τους».

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