Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σε δίκη ο 23χρονος κατηγορούμενος – Αντιμέτωπος ακόμη και με θανατική ποινή

Snapshot Ο 23χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον παραπέμπεται σε δίκη για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ με κατηγορία διακεκριμένης ανθρωποκτονίας στη Γιούτα.

Η κατηγορία μπορεί να επισύρει θανατική ποινή, παρά την προσπάθεια της υπεράσπισης να την αποκλείσει.

Τα στοιχεία εναντίον του περιλαμβάνουν γενετικό υλικό, μηνύματα και αναρτήσεις που υποδηλώνουν πολιτικό κίνητρο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Ρόμπινσον πυροβόλησε τον Κερκ από απόσταση πάνω από 120 μέτρα ενώ μιλούσε σε εκδήλωση με πάνω από 3.000 παρευρισκόμενους.

Η οικογένεια του Κερκ θεωρεί την παραπομπή σε δίκη σημαντικό βήμα για τη δικαιοσύνη, ενώ ο Ρόμπινσον δεν έχει παραδεχθεί την ενοχή του. Snapshot powered by AI

Σε δίκη παραπέμπεται ο 23χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Γιούτα.

Ο δικαστής Τόνι Γκραφ έκανε δεκτή τη θέση της εισαγγελίας ότι τα στοιχεία σε βάρος του κατηγορουμένου είναι επαρκή ώστε η υπόθεση να προχωρήσει σε δίκη με την κατηγορία της διακεκριμένης ανθρωποκτονίας, η οποία στη συγκεκριμένη πολιτεία μπορεί να επισύρει ακόμη και τη θανατική ποινή.

Μετά την απόφαση, η συνήγορος του Ρόμπινσον δήλωσε για λογαριασμό του ότι δεν παραδέχεται την ενοχή του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Ρόμπινσον φέρεται να πυροβόλησε τον Κερκ στον λαιμό από ταράτσα σε απόσταση μεγαλύτερη των 120 μέτρων, την ώρα που ο ακτιβιστής μιλούσε ενώπιον χιλιάδων ανθρώπων σε υπαίθρια εκδήλωση στο Utah Valley University.

Η υπεράσπιση ζήτησε να αποκλειστεί η θανατική ποινή

Οι δικηγόροι του κατηγορουμένου είχαν ζητήσει είτε να μη φτάσει η υπόθεση σε δίκη είτε να αποσυρθεί το ενδεχόμενο της θανατικής ποινής.

Υποστήριξαν ότι η εισαγγελία δεν απέδειξε πως ο πυροβολισμός έθεσε σε πραγματικό κίνδυνο τη ζωή άλλων ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο, στοιχείο που απαιτείται για την επιβαρυντική περίσταση.

Ο δικαστής, ωστόσο, έκρινε διαφορετικά, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση στην οποία βρίσκονταν αρκετά άτομα γύρω από το σημείο όπου μιλούσε ο Κερκ.

Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο κατηγορούμενος πυροβόλησε με ισχυρό τουφέκι προς χώρο όπου βρίσκονταν περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι και ότι γνώριζε πως μια αστοχία θα μπορούσε να προκαλέσει και άλλα θύματα.

«Βουνό αποδεικτικών στοιχείων»

Οι εισαγγελείς κάνουν λόγο για ιδιαίτερα ισχυρά στοιχεία σε βάρος του Ρόμπινσον. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται γενετικό υλικό, μηνύματα προς τον σύντροφό του και αναρτήσεις στην πλατφόρμα Discord.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, DNA του κατηγορουμένου φέρεται να συνδέεται με το όπλο που θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία, ένα τουφέκι με κινητό ουραίο.

Οι αρχές επικαλούνται επίσης χειρόγραφο σημείωμα στο οποίο ο Ρόμπινσον φέρεται να έγραψε ότι είχε «την ευκαιρία να βγάλει από τη μέση τον Τσάρλι Κερκ» και την εκμεταλλεύτηκε.

Σε άλλο μήνυμα φέρεται να αναφέρει ότι «είχε χορτάσει το μίσος του», με την εισαγγελία να υποστηρίζει ότι τα στοιχεία αυτά δείχνουν πολιτικό κίνητρο.

Η υπεράσπιση αμφισβητεί τόσο την αξιοπιστία ορισμένων από τα εργαστηριακά ευρήματα όσο και το κατά πόσο μπορεί να αποδειχθεί ότι το κίνητρο ήταν πολιτικό.

Η οικογένεια Κερκ μιλά για «σημαντικό βήμα»

Οι γονείς του Τσάρλι Κερκ και η σύζυγός του Έρικα βρέθηκαν στο δικαστήριο υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Μετά την απόφαση, η οικογένεια χαρακτήρισε την παραπομπή σε δίκη «σημαντικό βήμα στην προσπάθειά μας για δικαιοσύνη», επισημαίνοντας ότι τα παιδιά του Κερκ θα μεγαλώσουν χωρίς τον πατέρα τους.

Ο Ρόμπινσον είχε παραδοθεί στις αρχές μία ημέρα μετά τη δολοφονία. Μέχρι στιγμής, η υπεράσπισή του δεν έχει παρουσιάσει διαφορετική εκδοχή για το ποιος ευθύνεται για τον θάνατο του Κερκ.

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