Γερμανία: Επιτυχής δοκιμή του βαλλιστικού συστήματος LORA του Ισραήλ -  Θα προχωρήσει σε αγορά

Snapshot Το Γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό πραγματοποίησε με επιτυχία δοκιμή του βαλλιστικού συστήματος LORA του Ισραήλ και σχεδιάζει να το προμηθευτεί.

Το σύστημα LORA έχει βεληνεκές 400 χιλιομέτρων και ακρίβεια εντός 10 μέτρων, σύμφωνα με τον κατασκευαστή Israel Aerospace Industries.

Η δοκιμή έγινε σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ιρλανδίας και Ισλανδίας με τη χρήση δύο γερμανικών φρεγατών.

Ο αρχηγός του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού τόνισε ότι το LORA αποτελεί νέο κεφάλαιο στην αποτροπή και αμυντική ετοιμότητα στη θάλασσα.

Η προμήθεια του LORA εντάσσεται στις προσπάθειες της Γερμανίας για αποτροπή της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Snapshot powered by AI

Το Πολεμικό Ναυτικό της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι το βράδυ της Τρίτης πραγματοποίησε με επιτυχία δοκιμές του συστήματος βαλλιστικών πυραύλων LORA του Ισραήλ και θα προχωρήσει πλέον στην υλοποίηση των σχεδίων για να το προμηθευτεί.

Το πυραυλικό σύστημα μεγάλου βεληνεκούς, γνωστό με το ακρωνύμιο LORA, έχει βεληνεκές 400 χιλιομέτρων και ακρίβεια εντός των 10 μέτρων, σύμφωνα με τον κατασκευαστή του, την Israel Aerospace Industries.

Κατατάσσεται ως βαλλιστικός πύραυλος μικρού βεληνεκούς.Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA αναφέρει ότι δύο γερμανικές φρεγάτες εστάλησαν χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ιρλανδίας και Ισλανδίας για τη «μυστική» δοκιμή του ισραηλινής κατασκευής LORA.

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«Με την επιτυχή εκτόξευση ενός βαλλιστικού πυραύλου χθες το βράδυ στον Βόρειο Ατλαντικό, γράψαμε ιστορία στο ναυτικό. Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος με αυτό το επίτευγμα», δηλώνει ο αντιναύαρχος Γιαν Κρίστιαν Κάακ, αρχηγός του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού, σε ανάρτησή του στο Instagram.

Ο Γιαν Κρίστιαν Κάακ ανέφερε ότι το LORA «μπορεί να αναπτυχθεί με επιτυχία από τις μονάδες μας, και η πιθανή εμβέλειά του ξεπερνά οτιδήποτε γνωρίζαμε μέχρι τώρα».«Για την προστασία της Γερμανίας και των συμμάχων μας, αυτή η δοκιμή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην αποτροπή και την αμυντική ετοιμότητα στη θάλασσα», πρόσθεσε ο αντιναύαρχος.

Παράλληλα το γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό δημοσιεύει βίντεο που δείχνει τη δοκιμή του LORA. Το DPA αναφέρει ότι η Γερμανία σχεδιάζει πλέον να προχωρήσει στην προμήθεια του LORA, στο πλαίσιο των προσπαθειών αποτροπής της Ρωσίας μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Israel Aerospace Industries σχετικά με τη δοκιμή.

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