Οι αυτοσχέδιες ρουκέτες καλωδίων που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση

Στο φως οι εικόνες από τους μηχανισμούς με χάλκινα σύρματα και χρονοδιακόπτες που στόχευαν σε μαζικά βραχυκυκλώματα στον υποσταθμό Τούρνοβ-Πράιλακ

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Οι αυτοσχέδιες ρουκέτες καλωδίων που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση
ΚΟΣΜΟΣ
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Οι εικόνες από τα ευρήματα στον υποσταθμό του Τούρνοβ-Πράιλακ, στην Γερμανία, όπου χθες Τρίτη έλαβε χώρα η επίθεση με ρουκέτες, αποκαλύπτουν τον ακριβή μηχανισμό με τον οποίο οι δράστες σχεδίαζαν να προκαλέσουν κατάρρευση στο ενεργειακό δίκτυο της ανατολικής Γερμανίας.

Πάνω από 20 ειδικά σχεδιασμένες κατασκευές είχαν στηθεί περιμετρικά της εγκατάστασης, με σκοπό να πλήξουν απευθείας τα καλώδια μεταφοράς. Σύμφωνα με τα τεχνικά ευρήματα που έφερε στο φως η Bild, δεν επρόκειτο για απλά πυροτεχνήματα, αλλά για στοχευμένα βλήματα που έφεραν στην κορυφή μεταλλικά άγκιστρα με λεπτό χάλκινο σύρμα. Ο στόχος ήταν το σύρμα να απλωθεί πάνω στις γραμμές υψηλής τάσης κατά την πτήση, ώστε να γεφυρωθούν οι αγωγοί και να παραχθούν ισχυρά ηλεκτρικά τόξα και καταστροφικά βραχυκυκλώματα.

Ρουκέτες ; Γερμανία ; Σύρματα ; Ηλεκτρικό σαμποτάζ

Οι αυτοσχέδιες ρουκέτες που χρησιμοποιήθηκαν για τις επιθέσεις στα καλώδια ηλεκτρισμού

BILD

Χρονοδιακόπτες για συντονισμένη εκτόξευση

Η αστυνομία εντόπισε μηχανισμούς χρονοκαθυστέρησης τοποθετημένους στους εκτοξευτήρες, στοιχείο που μαρτυρά ότι οι δράστες επεδίωκαν έναν πλήρως αυτοματοποιημένο, ταυτόχρονο βομβαρδισμό χωρίς την παρουσία τους στο σημείο. Τουλάχιστον δύο από τα βλήματα βρήκαν τον στόχο τους, προκαλώντας επιφανειακές ζημιές στις υποδομές.

Όπως ανακοίνωσε το Αρχηγείο της Αστυνομίας στο Πότσνταμ, οι έρευνες κινούνται πλέον στο επίπεδο της σύστασης τρομοκρατικής οργάνωσης, της πρόκλησης έκρηξης και της καταστροφής κρίσιμων υποδομών. Ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου, Γιαν Ρέντμαν, υπογράμμισε ότι για την κατασκευή των συγκεκριμένων μέσων απαιτήθηκε ειδική προεργασία και ουσιαστικός κόπος, απορρίπτοντας το σενάριο μιας πρόχειρης πράξης βανδαλισμού.

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Συναγερμός στις γραμμές υπερυψηλής τάσης

Ο υποσταθμός διοχετεύει το ρεύμα από τον γειτονικό σταθμό λιγνίτη του Γενσβάλντε στο δίκτυο μεταφοράς της 50Hertz, με αποτέλεσμα οι υπεύθυνοι να αναγκαστούν να θέσουν προσωρινά εκτός λειτουργίας έναν ενεργειακό σταθμό για προληπτικούς λόγους.

Την ίδια ώρα, οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για την ταυτότητα των δραστών, από εγχώριους εξτρεμιστικούς κύκλους μέχρι ενέργειες εξωτερικής δολιοφθοράς, ερευνώντας παράλληλα αν συνδέεται με το περιστατικό και η ανάλογη αναστάτωση με εκρήξεις που σημειώθηκε την ίδια νύχτα σε ενεργειακή εγκατάσταση στο Μπέργκχαϊμ, κοντά στην Κολωνία.

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