Η κεντρική τράπεζα της Ολλανδίας μετέφερε 86 τόνους χρυσού στην Βρετανία

Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε εν μέρει με επιχειρήσεις αγοράς και πώλησης και εν μέρει με τη φυσική μεταφορά χρυσού, διευκρίνισε η τράπεζα

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Η κεντρική τράπεζα της Ολλανδίας μετέφερε 86 τόνους χρυσού στην Βρετανία
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  • Η κεντρική τράπεζα της Ολλανδίας μετέφερε 86 τόνους χρυσού από τις ΗΠΑ και τον Καναδά στο Λονδίνο λόγω αυξανόμενης γεωπολιτικής αστάθειας.
  • Η μεταφορά έγινε σε συνδυασμό με αγορές, πωλήσεις και φυσική μεταφορά για τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με τη μετακίνηση μεγάλων ποσοτήτων χρυσού.
  • Η DNB θεωρεί το Λονδίνο πιο εύκολα διαπραγματεύσιμο κέντρο χρυσού σε σχέση με τη Νέα Υόρκη και την Οτάβα, βελτιώνοντας έτσι την ταχύτητα κινητοποίησης σε περίπτωση κρίσης.
  • Μετά τη μεταφορά, το ποσοστό χρυσού που αποθηκεύεται στο Λονδίνο αυξήθηκε στο 32,1%, ενώ μειώθηκαν οι αποθηκεύσεις στις ΗΠΑ και τον Καναδά στο 18,5%.
  • Τα συνολικά αποθέματα χρυσού της Ολλανδίας φτάνουν τους 612,4 τόνους, με αξία 72,2 δισ. ευρώ το 2025.
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Η κεντρική τράπεζα της Ολλανδίας DNB ανακοίνωσε σήμερα ότι μετέφερε 86 τόνους από τα αποθέματα χρυσού της από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά προς το Λονδίνο, επικαλούμενη λόγους «αυξανόμενης γεωπολιτικής αστάθειας».

«Απέναντι στην αυξανόμενη γεωπολιτική αστάθεια, η DNB ενισχύει την προετοιμασία της στις κρίσεις. Η βελτίωση της διαπραγματευσιμότητας του ολλανδικού χρυσού και, κατά συνέπεια, της ταχύτητας με την οποία μπορεί να κινητοποιηθεί σε περίπτωση κρίσης, είναι μέρος αυτής», ανέφερε η τράπεζα σε ανακοίνωσή της.

Η DNB διευκρίνισε πως τα αποθέματα χρυσού είναι πιο εύκολα διαπραγματεύσιμα από το Λονδίνο απ' ό,τι από τη Νέα Υόρκη ή την Οτάβα. «Αυτό επιτρέπει στην DNB να αναπτύξει τα αποθέματά της το ταχύτερο δυνατό σε περίπτωση κρίσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της DNB, Όλαφ Σλέιπεν, δήλωσε: «Χάρη στο μέτρο αυτό, βελτιώσαμε τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων χρυσού μας. Ξεκινάμε από την αρχή ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να καταφύγουμε σε αυτά, αλλά είναι ωστόσο απαραίτητο να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα και την προετοιμασία μας».

Τα συνολικά αποθέματα χρυσού της Ολλανδίας ανέρχονται σε 612,4 τόνους και αποτιμώνταν σε 72,2 δισεκ. ευρώ το 2025, σύμφωνα με την DNB. Πριν από τη μεταφορά, η ολλανδική τράπεζα διέθετε το 31,3% του χρυσού της στη Νέα Υόρκη και το 19,7% στην Οτάβα.

Μετά την επιχείρηση αυτή, η Ολλανδία διαθέτει το 18,5% των αποθεμάτων χρυσού της στις ΗΠΑ και το 18,5% στον Καναδά. Το μερίδιο του χρυσού που αποθηκεύεται στο Λονδίνο αυξήθηκε από 18,1% σε 32,1%. Η DNB διατηρεί το 30,8% του χρυσού της στην Ολλανδία.

Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε εν μέρει με επιχειρήσεις αγοράς και πώλησης και εν μέρει με τη φυσική μεταφορά χρυσού, διευκρίνισε η τράπεζα. Περισσότεροι από 27 τόνοι φυσικού χρυσού μεταφέρθηκαν από τις ΗΠΑ και τον Καναδά προς το Ζάιστ, στην Ολλανδία.

Η ίδια ποσότητα χρυσού μεταφέρθηκε στη συνέχεια από το Ζάιστ προς το Λονδίνο, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό το λιώσιμο χρυσού.

«Συνδυάζοντας αγορές, πωλήσεις και φυσική μεταφορά, οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη φυσική μετακίνηση μιας μεγάλης ποσότητας απομακρύνθηκαν», ανέφερε η DNB.

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