Νταβούτογλου: Η τουρκική εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του για προσβολή του Ερντογάν

Snapshot Η τουρκική εισαγγελία της Άγκυρας άνοιξε ποινική έρευνα κατά του Αχμέτ Νταβούτογλου για προσβολή του προέδρου Ερντογάν.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά τη δημοσίευση βίντεο όπου ο Νταβούτογλου κατηγορεί την κυβέρνηση για διαφθορά και παράνομο πλουτισμό.

Στο βίντεο, ο Νταβούτογλου αναφέρει ότι ο Ερντογάν πλούτισε συγγενείς και παρέδωσε την Τουρκία σε πέντε εργολάβους.

Η διαδικασία βασίζεται στο άρθρο 299/1 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα που αφορά την προσβολή του προέδρου.

Η εισαγγελική έρευνα διεξάγεται με προσοχή σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, χωρίς να διευκρινίζεται ο χρόνος λήψης του βίντεο ή ο λόγος καθυστέρησης της δημοσίευσής του. Snapshot powered by AI

Ποινική έρευνα σε βάρος του Αχμέτ Νταβούτογλου για κατηγορίες που σχετίζονται με την προσβολή του Τούρκου προέδρου ξεκίνησε το γραφείο του εισαγγελέα της Άγκυρας.

Το θέμα ξεκίνησε όταν εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που δείχνουν τον Νταβούτογλου να μιλάει δημόσια σε κάποια συνάντηση και να κατηγορεί ευθέως την τουρκική κυβέρνηση για διαφθορά.

«Πρόσθεσαν δισεκατομμύρια στα δισεκατομμύριά του, απολάμβαναν παράνομα κέρδη, πλούτιζαν τον κύκλο τους. Έκανε τον γαμπρό του υπουργό, πλούτισε τους συγγενείς του και παρέδωσε την Τουρκία σε 5 εργολάβους», ακούγεται να λέει με οργή και κουνώντας το δάχτυλο ο Νταβούτογλου.

Ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο πότε τραβήχτηκε το συγκεκριμένο βίντεο και γιατί δημοσιεύεται τώρα. Η Εισαγγελία της Άγκυρας εξέτασε το βίντεο και τις αναρτήσεις και αποφάσισε να ξεκινήσει επίσημη έρευνα.

«Μετά την έρευνα, ξεκίνησε διαδικασία εναντίον του Αχμέτ Νταβούτογλου, του πρώην ηγέτη του πρώην Κόμματος του Μέλλοντος, βάσει του άρθρου 299/1 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα, για το αδίκημα της «προσβολής του Προέδρου». Η έρευνα διεξάγεται με μεγάλη προσοχή στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας», ανέφερε ανακοίνωση του εισαγγελέα της Τουρκίας.