Πολωνία: Σκληρές εικόνες - Τρένο συγκρούστηκε με φορτηγό που εγκλωβίστηκε σε διάβαση

Snapshot Ένα φορτηγό εγκλωβίστηκε σε σιδηροδρομική διάβαση στην Πολωνία, προκαλώντας σύγκρουση με διερχόμενο τρένο.

Ο οδηγός του φορτηγού, 42 ετών, υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα, ενώ τραυματίστηκαν ο ελεγκτής του τρένου και δύο επιβάτες.

Το τρένο «Bachus» μετέφερε 250 επιβάτες και συγκρούστηκε με το φορτηγό, το οποίο κόπηκε στα δύο.

Δεν σημειώθηκε φωτιά ή εκτροχιασμός, αλλά η κυκλοφορία διακόπηκε για τον καθαρισμό των γραμμών.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα και λαμβάνουν καταθέσεις μαρτύρων για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Τρομαχτικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 3/9 σε σιδηροδρομικό σταθμό της Πολωνίας, όταν ένα βαρύ φορτηγό όχημα εγκλωβίστηκε σε μπάρες σιδηροδρομικού σταθμού με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο τρένο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό Γκντανσκ Λίπσε στις 13:36, την ώρα που το φορτηγό όχημα διέσχιζε τις γραμμές του σιδηρόδρομου. Όπως φαίνεται σε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, ο 42χρονος οδηγός του οχήματος φέρεται πέρασε ενώ το φανάρι ήταν κόκκινο και οι μπάρες ξεκίνησαν να κατεβαίνουν. Αντί ο οδηγός να συνεχίσει την πορεία του, προσπάθησε να γυρίσει πίσω με όπισθεν, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στο σημείο.

Εκείνη την ώρα περνούσε το τρένο «Bachus», το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Γκντίνια – Ζιελόνα Γκούρα και μετέφερε 250 επιβάτες. Σε βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει φαίνεται η σφοδρότητα της σύγκρουσης, με το τρένο να κόβει στα δύο το φορτηγό και να παρασέρνει κομμάτια του οχήματος για αρκετά μέτρα πάνω στις ράγες.

Ο 42χρονος οδηγός του φορτηγού σώθηκε από τύχη με ελαφρά τραύματα, ενώ τραυματίστηκαν ο ελεγκτής του τρένου και δύο ακόμα επιβάτες.

Άμεσα έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο και αποκλείστηκε η κυκλοφορία, προκειμένου να καθαριστούν οι γραμμές από τα συντρίμμια. Δεν σημειώθηκε φωτιά ούτε εκτροχιασμός του τρένου, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν αξιολόγηση του περιστατικού και λαμβάνουν καταθέσεις από μάρτυρες.

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