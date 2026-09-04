Στιβ Ίργουιν: Το συγκινητικό αφιέρωμα της κόρης του, Μπίντι, 20 χρόνια μετά τον θάνατό του

Σαν σήμερα, πριν από 20 χρόνια, ο φυσιοδίφης Στιβ Έργουιν έχασε την ζωή του σε ηλικία 44 ετών

Ειρήνη Κοστιούκ

Στιβ Ίργουιν: Το συγκινητικό αφιέρωμα της κόρης του, Μπίντι, 20 χρόνια μετά τον θάνατό του
ΚΟΣΜΟΣ
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Ήταν 4 Σεπτεμβρίου του 2006, όταν ο φυσιοδίφης Στιβ Ίργουιν έχασε την ζωή του σε ηλικία 44 ετών, αφού ένα σαλάχι τον τραυμάτισε θανάσιμα στο στήθος, κατά την διάρκεια γυρισμάτων ενός ντοκιμαντέρ στην Αυστραλία.

Σήμερα, 20 χρόνια μετά τον θάνατο του, η Μπίντι Ίργουιν, η οποία ήταν οκτώ ετών όταν πέθανε ο πατέρας της, έκανε ένα συγκινητικό αφιέρωμα προς τιμήν του. Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Μπίντι, η οποία ακολούθησε τα βήματα του Στιβ και έγινε ακτιβίστρια για την προστασία των ζώων, χαρακτήρισε τον Έργουιν ως έναν «υπερήρωα».

https://www.instagram.com/reel/Dc1wn_ST6--/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Σαν σήμερα, πριν από 20 χρόνια, ο κόσμος έχασε τον πιο παθιασμένο και αφοσιωμένο υπερασπιστή της άγριας φύσης. Η οικογένειά μας έχασε τον υπερήρωά μας. Η μαμά μου έχασε τον έρωτα της ζωής της και ο αδελφός μου κι εγώ χάσαμε τον καλύτερο μπαμπά του κόσμου», γράφει η 28χρονη στην ανάρτησή της. Και συνεχίζει: «Η θλίψη που νιώθαμε δεν μας άφησε ποτέ πραγματικά -μας συνοδεύει κάθε μέρα. Όμως, όπου υπάρχει τεράστια θλίψη, υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη αγάπη».

Η σύζυγός του Στιβ Ίργουιν, Τέρι, ο γιος του, Ρόμπερτ και η κόρη του Μπίντι

Η σύζυγός του Στιβ Ίργουιν, Τέρι, ο γιος του, Ρόμπερτ και η κόρη του Μπίντι

Instagram: Bindi Irwin

Η 28χρονη συνεχίζει λέγοντας ότι τις τελευταίες δύο δεκαετίες, όλος ο κόσμος θρηνεί την απώλεια του πατέρα της, μαζί με την οικογένεια της. «Πάντα πίστευα ότι η κληρονομιά του πατέρα μου είναι η προστασία της άγριας φύσης. Αλλά τελικά, η κληρονομιά του είναι η αγάπη. Για τον πλανήτη μας αλλά και για τους συνανθρώπους μας».

Η Μπίντι μοιράστηκε επίσης ότι η 5χρονη κόρη της παρακολουθεί τα ντοκιμαντέρ του παππού της κάθε πρωί. «Νιώθει απόλυτα την αγάπη του "κροκοδειλάκια" παππού της, ακόμη και αν δεν τον γνώρισε ποτέ».

https://www.instagram.com/p/Dce8QEJARgc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Ο πατέρας μας άφησε ένα τόσο βαθύ και συγκινητικό αποτύπωμα που θα συνεχίσει να επηρεάζει τις επόμενες γενιές», έγραψε η Μπίντι, αναφέροντας ότι η ζωή και η κληρονομιά του «είναι αφορμή για γιορτή».

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τον πατέρα της που ήταν ο «φύλακας άγγελος» της οικογένειας της και έκλεισε το μήνυμά της λέγοντας ότι τον αγαπάει με όλη της την καρδιά. «Μπαμπά, σ’ αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Σ’ ευχαριστώ που είσαι ο φύλακας άγγελός μας. Και πάνω απ’ όλα, σ’ ευχαριστώ που φροντίζεις και την κόρη μου τώρα. Σ’ αγαπάει τόσο πολύ. Όλοι μας σ’ αγαπάμε».

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