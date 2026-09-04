ΑΑΔΕ: Εγκαινιάστηκε το νέο Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ) Θεσσαλονίκης

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα Παρασκευή τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ) Θεσσαλονίκης, σηματοδοτώντας, όπως επισημαίνεται, τη μετάβαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στη νέα ψηφιακή εποχή. Τα εγκαίνια τελέστηκαν παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη.

Η νέα κεντρικοποιημένη δομή, η οποία στεγάζεται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 33 & Πλουτάρχου στην Καλαμαριά, αναλαμβάνει το σύνολο των φορολογικών διαδικασιών για την ευρύτερη περιοχή, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των φορολογικών υπηρεσιών στη Βόρεια Ελλάδα.

«Με τη λειτουργία του ΚΕΦΟΔΕ, οι παραδοσιακές ΔΟΥ της Θεσσαλονίκης μετεξελίσσονται σε Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης (ΥΦΕ) και απαλλάσσονται από το βάρος της γραφειοκρατικής διεκπεραίωσης των αιτημάτων των φορολογούμενων», τονίζεται.

Η νέα επιχειρησιακή δομή αναδομεί τον τρόπο εξυπηρέτησης και διεκπεραίωσης των υποθέσεων μέσα από τρεις κεντρικούς πυλώνες:

Κεντρικοποίηση διαδικασιών : Συγκέντρωση των φορολογικών υποθέσεων σε μία σύγχρονη δομή, εξασφαλίζοντας ταχύτητα, διαφάνεια και τυποποίηση.

: Συγκέντρωση των φορολογικών υποθέσεων σε μία σύγχρονη δομή, εξασφαλίζοντας ταχύτητα, διαφάνεια και τυποποίηση. Ψηφιακές ροές εργασίας : Διεκπεραίωση υποθέσεων χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των φορολογουμένων.

: Διεκπεραίωση υποθέσεων χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των φορολογουμένων. Νέος ρόλος για τις ΥΦΕ: Απόλυτη εστίαση των τοπικών υπηρεσιών στην άμεση καθοδήγηση και υποστήριξη του πολίτη για τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων της ΑΑΔΕ.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε: «Η σχέση του πολίτη με τη φορολογική διοίκηση είναι μία από τις πιο συχνές και μία από τις πιο κρίσιμες σχέσεις του με το κράτος. Επομένως, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η φορολογική διοίκηση επηρεάζει πρακτικά και τον τρόπο με τον οποίο ο πολίτης αντιλαμβάνεται και κάπως πιο συνολικά το Δημόσιο: αν λειτουργεί γρήγορα ή αργά, αν είναι απλό ή περίπλοκο, αν τον διευκολύνει ή αν τον ταλαιπωρεί. Το ΚΕΦΟΔΕ Θεσσαλονίκης είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα, ένα ακόμη πολύ σημαντικό κομμάτι του παζλ αυτής της ευρύτερης εξίσωσης. Από μια Διοίκηση οργανωμένη πρωτίστως με βάση τη γεωγραφία, περνάμε σε μια διοίκηση οργανωμένη περισσότερο με βάση τη λειτουργία, την εξειδίκευση και την ψηφιακή εξυπηρέτηση».

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Με τα εγκαίνια του ΚΕΦΟΔΕ Θεσσαλονίκης, σε ένα σύγχρονο κτίριο με προηγμένες υποδομές, περνάμε στη νέα εποχή της φορολογικής εξυπηρέτησης στη Βόρεια Ελλάδα, ολοκληρώνοντας το πρώτο βήμα της μεταρρύθμισης της κεντρικοποίησης των υπηρεσιών μας στη Θεσσαλονίκη. Οι παλιές ΔΟΥ μετατρέπονται πλέον σε Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, ενώ παράλληλα προετοιμαζόμαστε για το επόμενο βήμα με τα “myPOINT”, υιοθετώντας μια νέα φιλοσοφία καθοδήγησης και ψηφιακής υποστήριξης του πολίτη. Με τη συγκέντρωση σχεδόν 200 στελεχών, το ΚΕΦΟΔΕ Θεσσαλονίκης δεν εξυπηρετεί μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά προοδευτικά ολόκληρη τη χώρα, κάνοντας πράξη το όραμά μας για “μία υπηρεσία, ένα σύστημα, μία αρμοδιότητα”, έχοντας ήδη διαχειριστεί επιτυχώς πάνω από 7.000 υποθέσεις τις πρώτες μέρες λειτουργίας του. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα εργασιακό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών για το προσωπικό μας και να εξασφαλίσουμε ένα πολλαπλασιαστικό όφελος για την κοινωνία, εγγυώμενοι κορυφαία ποιότητα εξυπηρέτησης και σεβασμό στον πολίτη από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα».

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