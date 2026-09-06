Αγελάδα 500 κιλών πέφτει από γκρεμό 60 μέτρων – Την διέσωσαν με... ελικόπτερο

Snapshot Μια αγελάδα βάρους περίπου500 κιλών έσε σε χαράδρα βάθ 60 μέτρων στην περιοχή Φιρεντσουλα της Φλωεντίας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Φλωρεντίας οργάνωσε επιχείρηση διάσωσης με τη βοήθεια ελικοπτέρου και εξειδικευμένου προσωπικού.

Κτηνίατρος νάρκωσε την αγελάδα για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια κατά την επιχείρηση διάσωσης.

Η αγελάδα ανυψώθηκε με ειδικούς ιμάντες και ελικόπτερο και μεταφέρθηκε με ασφάλεια πίσω στη φάρμα.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς παρά τις δύσκολες συνθήκες του απότομου αναγλύφου και του βάρους του ζώου. Snapshot powered by AI

Μια αγελάδα βάρους περίπου 500 κιλών έπεσε σε χαράδρα βάθους 60 μέτρων και χρειάστηκε μια δύσκολη και σύνθετη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για να διασωθεί. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Φιρεντσουόλα, στην επαρχία της Φλωρεντίας, όπου χρειάστηκε η συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού και ελικοπτέρου προκειμένου το ζώο να μεταφερθεί με ασφάλεια πίσω στη φάρμα.

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής μετά την πτώση στη χαράδρα

Μετά την αναφορά του περιστατικού, η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Φλωρεντίας έστειλε στο σημείο κλιμάκιο από τον σταθμό του Μπαρμπερίνο ντι Μουτζέλο, ενώ ενεργοποιήθηκε και το ελικόπτερο Drago 160 από την εναέρια μονάδα της Μπολόνια.

Η αγελάδα είχε καταλήξει στον πυθμένα μιας απότομης πλαγιάς, με υψομετρική διαφορά περίπου 60 μέτρων, γεγονός που έκανε εξαιρετικά δύσκολη την προσέγγιση και τη μετακίνησή της από το έδαφος. Οι διασώστες χρειάστηκε να σχεδιάσουν προσεκτικά κάθε στάδιο της επιχείρησης, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω κίνδυνοι τόσο για τους ίδιους όσο και για το ζώο.

Ο κτηνίατρος νάρκωσε την αγελάδα και ακολούθησε η διάσωση με ελικόπτερο

Πριν ξεκινήσει η επιχείρηση ανάσυρσης, κρίθηκε απαραίτητη η παρέμβαση κτηνιάτρου, ο οποίος χορήγησε αναισθησία στην αγελάδα ώστε οι πυροσβέστες να μπορέσουν να εργαστούν με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Στη συνέχεια, οι διασώστες τοποθέτησαν ειδικούς ιμάντες γύρω από την κοιλιά του ζώου, δημιουργώντας ένα σύστημα πρόσδεσης κατάλληλο για την ανύψωσή του από το ελικόπτερο. Για να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χώρος για τους εναέριους ελιγμούς, χρειάστηκε επίσης να κοπούν ορισμένα δέντρα και φυτά στην περιοχή.

Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο πίσω στη φάρμα

Μόλις ολοκληρώθηκαν όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες, η αγελάδα ανυψώθηκε από το ελικόπτερο και μεταφέρθηκε στον χώρο της φάρμας, όπου την άφησαν σε ασφαλές σημείο.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που δημιούργησαν το απότομο ανάγλυφο της περιοχής, το βάρος του ζώου και η δυσκολία πρόσβασης στο σημείο. Η άριστη συνεργασία της επίγειας ομάδας με την εναέρια μονάδα της Πυροσβεστικής επέτρεψε τελικά τη διάσωση της αγελάδας.