Τραγική εξέλιξη: Βρέθηκε μία σορός στις έρευνες για παππούδες και εγγόνια που πετούσαν από Μπαχάμες

Snapshot Ένα από τα τέσσερα μέλη οικογένειας που επέβαιναν σε μικρό αεροσκάφος βρέθηκε νεκρό μετά τη συντριβή του στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Το αεροσκάφος κατέβηκε από τα 10.000 στα 3.700 πόδια μέσα σε τρία λεπτά πριν εξαφανιστεί από τα ραντάρ.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν ο 80χρονος πιλότος Μάριο Λαμάρ, η 79χρονη σύζυγός του και δύο εγγόνια, ηλικίας 28 και 22 ετών.

Οι κακές καιρικές συνθήκες καθυστέρησαν την επίσημη έρευνα της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ και της Βασιλικής Αμυντικής Δύναμης από τις Μπαχάμες.

Ο γιος της οικογένειας ξεκίνησε δική του αναζήτηση στις Μπαχάμες πριν ξεκινήσει η επίσημη έρευνα. Snapshot powered by AI

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στις έρευνες αναζήτησης των τεσσάρων μελών μιας οικογένειας, όταν το μικρό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν εξαφανίστηκε από τα ραντάρ τη Δευτέρα, ενώ επέστρεφαν από τις Μπαχάμες στη Φλόριντα,

Την Τρίτη μέλος της οικογένειας δήλωσε στο Fox News, ότι ένας επιβαίνοντας βρέθηκε νεκρός.

Ο 80χρονος Μάριο Λαμάρ – ο οποίος πιλοτάριζε το μοιραίο αεροσκάφος – μαζί με τη σύζυγό του, τη 79χρονη Λίλι Λαμάρ, και δύο από τα εγγόνια τους, τη 28χρονη Σοφία Σόσα και τον 22χρονο Κρίστιαν Σόσα, επέβαιναν στο ιδιωτικό αεροπλάνο που συνετρίβη στον Ατλαντικό Ωκεανό το πρωί της Δευτέρας, εξαφανιζόμενο κοντά στο νησί Νορθ Άντρος. Η οικογένεια δεν διευκρίνισε ποια από τα πτώματα εντοπίστηκαν, σύμφωνα με την εφημερίδα «Miami Herald».

BREAKING: Body of 1 of 4 Florida family members found after plane that took off from Bahamas disappeared, niece confirms pic.twitter.com/5e4hOxFCsa — Fox News (@FoxNews) September 8, 2026

Τα δεδομένα από τον ιστότοπο FlightAware έδειξαν ότι το αεροπλάνο κατέβηκε από τις 10.000 πόδια στις 3.700 πόδια σε περίπου τρία λεπτά πριν εξαφανιστεί από τα ραντάρ.

Ο γιος του Mάριο και της Λίλη έσπευσε στις Μπαχάμες αφού άκουσε για τη συντριβή και άρχισε να ψάχνει ο ίδιος την πλωτή οδό αφού οι κακές καιρικές συνθήκες καθυστέρησαν την επίσημη έρευνα της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ και της Βασιλικής Αμυντικής Δύναμης από τις Μπαχάμες.