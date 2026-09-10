Κονγκο: 24 μαθητές νεκροί σε πυρκαγιά σε σχολείο

Snapshot Πυρκαγιά στην πόλη Μπουκάβου του Κονγκό προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 24 μαθητών, μεταξύ των οποίων 19 κορίτσια και 5 αγόρια.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε δύο σχολεία και περίπου 300 ξύλινα σπίτια, ενώ προκλήθηκε πανικός και ποδοπάτημα που οδήγησε σε επιπλέον θανάτους.

Τουλάχιστον 29 άτομα τραυματίστηκαν και διεξάγονται έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς, τα οποία παραμένουν άγνωστα.

Το Μπουκάβου ελέγχεται από το αντάρτικο κίνημα M23, που υποστηρίζεται από τον στρατό της Ρουάντας, μετά από επίθεση που πραγματοποιήθηκε πέρυσι.

Περισσότερα από 500 σπίτια καταστράφηκαν και ο τελικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. Snapshot powered by AI

Μια πυρκαγιά στην πόλη Μπουκάβου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, πόλη που ελέγχεται από τους αντάρτες, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 24 παιδιών, καθώς κατέστρεψε δύο σχολεία και έκαψε περίπου 300 ξύλινα σπίτια, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος των ανταρτών στο Reuters.

Μεταξύ των θυμάτων είναι 19 κορίτσια και πέντε αγόρια, δήλωσε ο Ντούνια Μασουμπούκο Μπουένγκε, αντικυβερνήτης της επαρχίας Νότιου Κίβου, όπου βρίσκεται το Μπουκάβου, ο οποίος διορίστηκε από το ένοπλο κίνημα M23, που υποστηρίζεται από τον στρατό της γειτονικής Ρουάντας.

Οι αντάρτες κατέλαβαν το Μπουκάβου κατά τη διάρκεια μιας αστραπιαίας προέλασης σε όλη την ανατολική περιοχή του Κονγκό στις αρχές του περασμένου έτους. Ο Μπουένγκε τόνισε ότι 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά και διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια αυτής.

Η φωτιά είχε σβήσει μέχρι το απόγευμα, αλλά λευκός καπνός εξακολουθούσε να ανεβαίνει από σωρούς ερειπίων, δήλωσε μάρτυρας του Reuters. Ο τελικός αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, δήλωσαν κάτοικοι και εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας στο σημείο δήλωσε στο Reuters ότι βοήθησε στη μεταφορά 17 σορών ανδρών και παιδιών σε ασθενοφόρο. Ένα τοπικό κέντρο υγείας δήλωσε ότι παρέλαβε 10 σορούς ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά. Ένα άλλο νοσοκομείο δήλωσε ότι δέχθηκε περισσότερους από 50 μαθητές, 14 εκ των οποίων πέθαναν.

Τοπικές και υγειονομικές πηγές τόνισαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τουλάχιστον 14 μαθητές σκοτώθηκαν σε ποδοπάτημα μετά την πυρκαγιά. Σήμερα το πρωί, γύρω στις 9:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας), πυρκαγιά «τα αίτια της οποίας είναι άγνωστα» ξέσπασε κοντά σε ένα σχολείο στην περιοχή Μπαγκίρα, που βρίσκεται στα βόρεια προάστια του Μπουκάβου «ενώ τα παιδιά ήταν στην τάξη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Πατρίς Μπουντούγκε, επικεφαλής της συνοικίας Μπαγκίρα. «Ακολούθησε μεγάλη αναταραχή και οι μαθητές άρχισαν να τρέχουν με αποτέλεσμα να ποδοπατούν ο ένας τον άλλον ή να αναζητούν μια επικίνδυνη οδό διαφυγής. Πολλοί λιποθύμησαν και άλλοι έχασαν τις αισθήσεις τους», είπε.

Σύμφωνα με τον «προσωρινό ακόμα» απολογισμό, περισσότερα από 500 σπίτια κάηκαν και οι νεκροί ανέρχονται σε 27, δήλωσε. Το Μπουκάβου ελέγχεται από τους αντάρτες της M23 που υποστηρίζονται από τη Ρουάντα από τότε που η οργάνωση εξαπέλυσε μια αστραπιαία επίθεση στο ανατολικό Κονγκό πέρυσι.

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