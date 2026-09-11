Μπαλί: 27χρονος συνευρέθηκε ερωτικά σε δημόσια θέα και του απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα

Στο σημείο που εντοπίστηκε το ζευγάρι έγινε «καθαρισμός από την κακή ενέργεια»

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Μπαλί: 27χρονος συνευρέθηκε ερωτικά σε δημόσια θέα και του απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 27χρονος Αυστραλός τουρίστας απαγορεύτηκε να εισέλθει στην Ινδονησία για 10 χρόνια μετά από σεξουαλικό περιστατικό σε δημόσιο χώρο στο Μπαλί.
  • Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και συνέβη στην περιοχή Βόρειο Κούτα στις 22 Αυγούστου.
  • Ο άνδρας συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Μπαλί στις 25 Αυγούστου και παρέμεινε υπό κράτηση για δύο εβδομάδες πριν απελαθεί.
  • Η γυναίκα που εμφανίζεται στο βίντεο δεν έχει ταυτοποιηθεί και πιθανώς είναι αλλοδαπή που γνώρισε τον 27χρονο πριν το περιστατικό.
  • Η Ινδονησία έχει αυστηρούς νόμους για δημόσιες άσεμνες πράξεις, με ποινές που αφορούν και τους αλλοδαπούς, παρά την τουριστική φύση του Μπαλί.
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Ακριβά πλήρωσε τις πράξεις του ένας 27χρονος τουρίστας από την Αυστραλία, καθώς οι αρχές της Ινδονησίας του επέβαλαν απαγόρευση εισόδου στη χώρα για 10 χρόνια, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε στο Μπαλί τον περασμένο Αύγουστο.

Ο Μπίλι Άσπιναλ καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να έχει σεξουαλική επαφή με μια γυναίκα σε δημόσιο σημείο, στην είσοδο κατοικίας στην περιοχή Βόρειο Κούτα, στις 22 Αυγούστου.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διήρκεσε περίπου 15 λεπτά. Μάλιστα, μια κάτοικος της περιοχής φέρεται να τους ζήτησε να σταματήσουν, χωρίς όμως να εισακουστεί.

Ο 27χρονος συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα, στις 25 Αυγούστου, όταν βρέθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπαλί και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Αυστραλία.

Ο νεαρός παρέμεινε υπό κράτηση για περίπου δύο εβδομάδες, ενώ στη συνέχεια οι αρχές αποφάσισαν την απέλασή του και την επιβολή δεκαετούς απαγόρευσης εισόδου στην Ινδονησία.

Αυτό σημαίνει ότι για τα επόμενα 10 χρόνια δεν θα μπορεί να επισκεφθεί ξανά τη χώρα, ανεξάρτητα από τον λόγο του ταξιδιού του.

Η γυναίκα που εμφανίζεται στο βίντεο δεν έχει μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί από τις Αρχές. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται πιθανότατα για αλλοδαπή, η οποία φέρεται να είχε γνωρίσει τον 27χρονο λίγο πριν από το περιστατικό.

Το συμβάν προκάλεσε αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Μάλιστα, κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν τελετή εξαγνισμού στο σημείο όπου καταγράφηκε το περιστατικό, προκειμένου, όπως αναφέρθηκε, να απομακρυνθεί η «κακή ενέργεια».

https://www.instagram.com/reel/DcgEDKmSUbl/

Η Ινδονησία εφαρμόζει αυστηρούς κανόνες σχετικά με τις δημόσιες άσεμνες πράξεις και τη σεξουαλική συμπεριφορά. Οι παραβάσεις μπορούν, ανάλογα με την περίπτωση, να οδηγήσουν ακόμη και σε ποινικές κυρώσεις για αλλοδαπούς.

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