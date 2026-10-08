Βρετανία: Συνελήφθησαν 2 Λετονοί κοντά σε αεροπορική βάση – Ανέλαβε η αντιτρομοκρατική

Snapshot Δύο Λετονοί, ηλικίας 36 και 32 ετών, συνελήφθησαν στη Βρετανία για παραβίαση φράχτη στην αεροπορική βάση RAF Μόλεσγουορθ.

Οι άνδρες κατηγορούνται για είσοδο σε απαγορευμένο χώρο με σκοπό που βλάπτει το Ηνωμένο Βασίλειο, βάσει του νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας του 2023.

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέλαβε την έρευνα της υπόθεσης.

Το περιστατικό δεν συνδέεται με τις συλλήψεις πέντε ανδρών στο Φέρφορντ που θεωρούνται ύποπτοι για τρομοκρατική επίθεση. Snapshot powered by AI

Δύο άνδρες με καταγωγή από την Λετονία συνελήφθησαν στη Βρετανία για παραβίαση του φράχτη στην περίμετρο της αεροπορικής βάσης της RAF στο Κεϊμπριτζσάιρ.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν όταν μία περιπολία ασφαλείας της Αστυνομίας του Υπουργείου Άμυνας (MDP) εντόπισε ένα εγκαταλελειμμένο όχημα το βράδυ της Τετάρτης στη βάση της RAF Μόλεσγουορθ. Μετά από έρευνες της ΜDP και της Αστυνομίας του Κέμπριτζσαϊρ εντοπίστηκε αργότερα μια παραβίαση στον φράχτη της βάσης.

Οι δύο άνδρες είναι ηλικίας 36 και 32 ετών και ήταν κάτοικοι Βρετανίας, σύμφωνα με την αστυνομία του Λονδίου. Αρχικά συνελήφθησαν ως ύποπτοι για παράνομη είσοδο σε απαγορευμένο χώρο και πρόκληση υλικών ζημιών και μεταφέρθηκαν σε αστυνομικό τμήμα του Κέμπριτζσαϊρ.

Αργότερα όμως τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες με βάση τον νόμο περί Εθνικής Ασφάλειας του 2023 και συγκεκριμένα κατηγορούνται για είσοδο σε απαγορευμένο χώρο με σκοπό που βλάπτει το Ηνωμένο Βασίλειο. Την έρευνα της υπόθεσης έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική.

Ωστόσο το BBC μεταδίδει ότι η αντιτρομοκρατική δεν συνδέει το περιστατικό με τις συλλήψεις των 5 ανδρών κοντά στην αεροπορική βάση στο Φέρφορντ με την υποψία ότι ετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση.