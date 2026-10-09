Βρετανία: Αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους οι δύο Λετονοί που συνελήφθησαν σε αεροπορική βάση

Snapshot Δύο Λετονοί πολίτες συνελήφθησαν μέσα στη στρατιωτική βάση RAF Μόουλσγουορθ και αφέθηκαν ελεύθεροι υπό αυστηρούς όρους, ενώ συνεχίζεται η έρευνα σε βάρος τους.

Οι άνδρες κατηγορούνται για διείσδυση σε απαγορευμένο χώρο με σκοπό επιβλαβή για το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το νόμο περί εθνικής ασφάλειας.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις σύνδεσης του περιστατικού με την προηγούμενη διείσδυση στη βάση RAF Φέρφορντ.

Η βάση RAF Μόουλσγουορθ φιλοξενεί ευαίσθητες υπηρεσίες πληροφοριών του ΝΑΤΟ και του αμερικανικού στρατού, συμπεριλαμβανομένου του Intelligence Fusion Centre.

Μετά από παρόμοια περιστατικά σε βρετανικές στρατιωτικές βάσεις, υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλεια αυτών των εγκαταστάσεων. Snapshot powered by AI

Δύο Λετονοί πολίτες που συνελήφθησαν την Πέμπτη μέσα σε μια στρατιωτική βάση της Βρετανίας, όπου στεγάζονται υπηρεσίες πληροφοριών του ΝΑΤΟ και του αμερικανικού στρατού, αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα υπό όρους, ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική.

Οι δύο άνδρες μπήκαν στη βάση του Μόουλσγουορθ, στη νοτιοανατολική Αγγλία, μόλις δέκα ημέρες έπειτα από άλλο, παρόμοιο συμβάν στη βάση του Φέρφορντ, ωστόσο η αστυνομία λέει ότι σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχουν ενδείξεις πως τα δύο γεγονότα συνδέονται μεταξύ τους.

Οι συλληφθέντες, 32 και 36 ετών, μόνιμοι κάτοικοι Βρετανίας, αφέθηκαν ελεύθεροι υπό αυστηρούς όρους, ενώ η έρευνα σε βάρος τους συνεχίζεται. Θεωρούνται ύποπτοι για «διείσδυση σε απαγορευμένο χώρο με σκοπό επιβλαβή για το Ηνωμένο Βασίλειο», βάση του νόμου που αφορά την εθνική ασφάλεια. Οι δυο τους συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης μέσα στη βάση, στον φράχτη ασφαλείας της οποίας βρέθηκε «ένα μικρό άνοιγμα».

Λίγες ώρες νωρίτερα, μια περίπολος της στρατονομίας ανέφερε ότι βρήκε ένα εγκαταλειμμένο όχημα κοντά σε αυτή τη βάση του Κέιμπριτζσιρ.

Η αστυνομία φρουρεί έναν δρόμο που οδηγεί στη RAF Fairford, μια αμερικανική αεροπορική βάση, μετά από ένα περιστατικό που σημειώθηκε στο Fairford της Αγγλίας, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 AP/Alastair Grant

Η αστυνομία έκανε έρευνες και σε δύο διευθύνσεις στην περιοχή του Πιτερμπόροου, περίπου 40 λεπτά βορειότερα της βάσης.

Μετά τα γεγονότα του Φέρφορντ -και έχοντας ως προηγούμενο την είσοδο φιλοπαλαιστίνιων ακτιβιστών στη βάση του Μπράιζ Νόρτον το 2025- διατυπώνονται πολλά ερωτήματα για την ασφάλεια των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων.

«Γνωρίζουμε καλά (…) τις ανησυχίες για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις όμως τίποτα, στο πλαίσιο της έρευνάς μας μέχρι σήμερα, δεν δείχνει ότι το συμβάν αυτό συνδέεται με τα γεγονότα στη RAF Φέρφορντ την περασμένη εβδομάδα», επανέλαβε σήμερα η Χέλεν Φλάναγκαν, η επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας του Λονδίνου.

Στη βάση RAF Μόουλσγουορθ, απ’ όπου δεν γίνονται πλέον πτήσεις, φιλοξενούνται πολλά ευαίσθητα όργανα, όπως το Intelligence Fusion Centre του ΝΑΤΟ, που είναι αρμόδιο για την παροχή πληροφοριών για τις επιχειρήσεις της Συμμαχίας. Σύμφωνα με τον ιστότοπό του, στο Κέντρο αυτό την Τρίτη και την Τετάρτη γινόταν ένα συνέδριο με αντικείμενο τη Ρωσία.

Η βάση χρησιμοποιείται επίσης από υπηρεσίες πληροφοριών του αμερικανικού στρατού.