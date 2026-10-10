Η Γαλλίδα αστροναύτης Σόφι Αντενό επέστρεψε στη Γη: «Στείλτε με στο διάστημα, παρακαλώ!»

Snapshot Η Γαλλίδα αστροναύτης Σόφι Αντενό επέστρεψε στη Γη μετά από 235 ημέρες στο διάστημα, καταρρίπτοντας ευρωπαϊκό ρεκόρ παραμονής.

Κατά την επιστροφή της, αντιμετώπισε σωματικές δυσκολίες και ξεκίνησε πρόγραμμα αποκατάστασης τριών εβδομάδων.

Περιέγραψε την εμπειρία της στο διάστημα ως συναισθηματικά έντονη και τόνισε την απουσία συνόρων και διαιρέσεων όταν βλέπει τη Γη από ψηλά.

Η κάψουλα προσγείωσης στον Ειρηνικό ήταν δύσκολη, με έντονα κύματα για 25 λεπτά πριν την ανάσυρση της ομάδας της.

Η άφιξη της έγινε στο εκπαιδευτικό κέντρο της ESA στην Κολωνία, όπου την υποδέχτηκαν με γαλλικές σημαίες και θερμές επευφημίες. Snapshot powered by AI

Με ευρωπαϊκό ρεκόρ παραμονής στο διάστημα επέστρεψε στη Γη, η Γαλλίδα αστροναύτης Σόφι Αντενό.

Στην πρώτη δημόσια εμφάνισή της το πρωί του Σαββάτου, στην Κολωνία της Γερμανίας, η Σοφί εμφανίστηκε καταβεβλημένη, ωστόσο μοιράστηκε τις εμπειρίες της, πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασης τριών εβδομάδων για να επανέλθει σε φόρμα.

Η Γαλλίδα αστροναύτης πέρασε «όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα, από τα πιο χαρούμενα έως τα πιο δύσκολα» κατά τη διάρκεια των οκτώ μηνών της στο διάστημα, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις της. Στα 400 χιλιόμετρα από τη Γη, δεν υπάρχουν «διαιρέσεις, σύνορα» και βλέπουμε «απλώς έναν πολύτιμο πλανήτη που όλοι μοιραζόμαστε», είπε η Σοφί, δακρυσμένη μερικές φορές και σωματικά υποστηριζόμενη, κατεβαίνοντας από το αεροπλάνο στο εκπαιδευτικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA).

Είχε φέρει αναπηρικό καροτσάκι σε περίπτωση που το χρειαζόταν, αλλά προτίμησε να περπατήσει.

👩‍🚀👋 « Bonjour tout le monde… Je suis de retour ! » L’astronaute française Sophie Adenot est arrivée ce samedi matin au centre de formation de l’Agence spatiale européenne à Cologne pour un stage de réadaptation de trois semaines. https://t.co/dTg4IMy03r — Xplora (@XploraSpace) October 10, 2026

Πολλοί μήνες πριν επανέλθω σε φόρμα

«Είναι ένα κοκτέιλ εκπληκτικών συναισθημάτων, είναι απίστευτο, είναι ωραίο να επιστρέφεις στη Γη, αλλά έχει επίσης το μερίδιό του σε προκλήσεις, ειδικά φυσιολογικές», είπε λίγα λεπτά αργότερα σε συνέντευξη Τύπου. Εξήγησε τη «δύσκολη» στιγμή που ήταν η εκτόξευση στον Ειρηνικό Ωκεανό την Πέμπτη, όπου η κάψουλα που έφερε πίσω τους τέσσερις αστροναύτες της ομάδας της έπρεπε να αντέξει «πολλά κύματα για 25 λεπτά». «Και όταν οι κομάντος με τράβηξαν έξω από την κάψουλα, το πρώτο πράγμα που τους είπα ήταν: «Στείλτε με στο διάστημα, παρακαλώ!». Ήταν πολύ πιο εύκολο εκεί πάνω», είπε χαμογελώντας.

Η Σοφί έπεσε αργά το απόγευμα της Πέμπτης στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνια, μετά από ένα εξαντλητικό ταξίδι 27 ωρών. Πέρασε συνολικά 235 ημέρες στο διάστημα, σπάζοντας το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συνεχή τροχιακή παραμονή για Ευρωπαίο αστροναύτη, άνδρα ή γυναίκα.

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