Ινδία: Συνελήφθη ο ιδρυτής του κόμματος του «Λαού των Κατσαρίδων» πριν από αντικυβερνητική διαδήλωση

Snapshot Ο Αμπιτζίτ Ντίπκε, ιδρυτής του Κόμματος του Λαού των Κατσαρίδων, συνελήφθη στο Νέο Δελχί πριν από απαγορευμένη αντικυβερνητική διαδήλωση.

Δύο ακόμα εκπρόσωποι του κόμματος συνελήφθησαν κατά την άφιξή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του CJP.

Η σύλληψη έγινε εν μέσω αντιδράσεων για την επικαιροποίηση των εκλογικών καταλόγων που οδήγησε στη διαγραφή 130 εκατομμυρίων εγγεγραμμένων.

Η Εκλογική Επιτροπή της Ινδίας διέψευσε παρατυπίες στη διαδικασία αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων.

Το κόμμα ιδρύθηκε ως αντίδραση σε σχόλια του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου που χαρακτήρισε άνεργους νέους «παράσιτα» και «κατσαρίδες». Snapshot powered by AI

Ο ιδρυτής του Κόμματος του Λαού των Κατσαρίδων (CJP), Αμπιτζίτ Ντίπκε, συνελήφθη σήμερα από την αστυνομία στο Νέο Δελχί πριν από αντικυβερνητική διαδήλωση, η οποία δεν είχε λάβει την έγκριση των αρχών, σύμφωνα με το κόμμα του.

«Ο Αμπιτζίτ Ντίπκε συνελήφθη!», έγραψε το Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τηλεοπτικά δίκτυα είχαν μεταδώσει νωρίτερα ότι αστυνομικοί συνάντησαν τον Ντίπκε στο αεροδρόμιο του Νέου Δελχί και του ζήτησαν να ματαιώσει τη διαμαρτυρία καθώς είχε απαγορευτεί. Άλλοι δύο εκπρόσωποι του κινήματός του συνελήφθησαν επίσης κατά την άφιξη της πτήσης τους, πρόσθεσε το CJP σε ανακοίνωσή του.

Η αστυνομία δεν έχει προς το παρόν επιβεβαιώσει τις συλλήψεις αυτές.

Δείτε βίντεο από την στιγμή της σύλληψης:

Εδώ και εβδομάδες, το αντιπολιτευόμενο κόμμα του Κογκρέσου και το κίνημα των "κατσαρίδων" ηγούνται των επικρίσεων για επικαιροποίηση των εκλογικών καταλόγων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με καταμέτρηση μέσων ενημέρωσης, τη διαγραφή 130 εκατομμυρίων εγγεγραμμένων.

Η Εκλογική Επιτροπή (CEI) διέψευσε οποιαδήποτε παρατυπία στη διαδικασία αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων.

Το Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων ιδρύθηκε στις 16 Μαΐου από τον στρατηγικό σύμβουλο πολιτικής επικοινωνίας και φοιτητή του πανεπιστημίου της Βοστώνης, Αμπιτζίτ Ντίπκε, ως απάντηση στα σχόλια του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ινδίας, Σούρια Καντ, ο οποίος αποκάλεσε τους άνεργους νέους «παράσιτα» και «κατσαρίδες» κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας σε δικαστήριο.

Έκτοτε συγκέντρωσε πάνω από 25 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, πολύ περισσότερους από τους 9,9 εκατομμύρια ακολούθους του κυβερνώντος Κόμματος Μπαρατίγια Τζανάτα (BJP).

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